నేటి నుంచే 'నీటి భద్రత' కార్యాచరణ - 100 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు
నేడు అనంతపురం జిల్లా యాడికిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - సాగునీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత కార్యక్రమంలో భాగంగా పర్యటన - నేటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వంద రోజుల కార్యాచరణ అమలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 10:10 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 7:12 AM IST
CM Chandrababu Announced Action Plan For Water Conservation: 'సాగునీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత' కార్యక్రమంలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు నేడు అనంతపురం జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. కరవురహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంతో వేసవికి ముందు 6 మీటర్లు, వానాకాలం పూర్తయ్యేనాటికి 3 మీటర్ల లోతులో భూగర్భజలాలు అందుబాటులో ఉండేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ రూపొందించింది. దీనికి అనుగుణంగా నేటి నుంచి వంద రోజులపాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నీటి సంరక్షణ-జలవనరుల పరిరక్షణ అంశాలే అజెండాగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనుంది. తాడిపత్రి నియోజకవర్గం యాడికిలో జరిగే కార్యక్రమంలో సాగునీటి సంఘాలు, రైతులతో సీఎం సమావేశం కానున్నారు.
రాష్ట్రంలో నీటి భద్రత సాధిస్తే ఇతర రంగాల్లో అభివృద్ధి సుసాధ్యం అవుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కరవు రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయటమే లక్ష్యంగా ప్రజా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని వేసవి కంటే ముందు 6 మీటర్లు, వర్షపు సీజన్ పూర్తి అయ్యే నాటికి 3 మీటర్ల లోతులో భూగర్భజలాలు అందుబాటులో ఉండాలని ఆయన నిర్దేశించారు. నేటి వంద రోజుల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టే నీటి సంరక్షణ-జలవనరుల పరిరక్షణ కార్యాచరణను సీఎం ప్రకటించారు.
నేటి నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపట్టే నీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత కార్యక్రమంపై సాగునీటి సంఘాలు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు ఆదివారం టెలి కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఇరిగేషన్, వ్యవసాయం, పంచాయితీరాజ్, అటవీ, పశు సంవర్థక శాఖలు సంయుక్తంగా ఈ జల సంరక్షణ కార్యక్రమాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. సాగునీటి సంఘాలు కేంద్రీకృతంగా యాక్షన్ ప్లాన్ అమలు చేసేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలన్నారు.
నేటి నుంచి ప్రారంభం: ఏపీలోని 60,000 మంది సాగునీటి సంఘాల సభ్యులకు ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ చేప్టటే కీలక బాధ్యతలను సీఎం అప్పగించారు. నీటి భద్రత అంశంలో ప్రజలను భాగస్వాములను చేయాలని దీన్నో ప్రజా ఉద్యమంగా మలచాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ మేరకు ఏప్రిల్ 6 నుంచి జులై 14వ తేదీ వరకు నాలుగు దశల కార్యాచరణను చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 6 నుంచి ఏప్రిల్ 15 తేదీ వరకు పనుల గుర్తింపు కార్యక్రమం చేపట్టాలని ఏప్రిల్ 16 నుంచి 20వ తేదీ వరకు గుర్తించిన పనులకు పరిపాలనా అనుమతులు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. ఏప్రిల్ 21 నుంచి జూలై 9వ తేదీ వరకు పనులను చేపట్టాలని, జూలై 10 నుంచి 14 జూలై పూర్తి చేసిన పనులకు సంబంధించిన నివేదికలను సమర్పించాలని సీఎం సూచించారు.
నీటి పొదుపును కీలకాంశంగా తీసుకుని ప్రతీ నీటి బొట్టనూ ఒడిసిపట్టేలా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. రాష్ట్రస్థాయి నుంచి క్షేత్రస్థాయి వరకూ నీటి భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి కార్యాచరణ చేపట్టాలని సూచించారు. నీటి భద్రత అనేది కేవలం ప్రభుత్వ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని సామూహిక బాధ్యత అని సీఎం వివరించారు. ప్రతి నీటి చుక్కను సంరక్షించడం, ప్రతి ఎకరాకు నీరందించడం, ప్రతీ రైతుకు భరోసా ఇవ్వటం లక్ష్యంగా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
శాఖల సమన్వయంతో అమలు: వివిధ శాఖల సమన్వయంతో సాగునీటి సంఘాలు, గ్రామ పంచాయతీల భాగస్వామ్యంతో కార్యక్రమం అమలు కావాలన్నారు. రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నేతృత్వంలో స్టీరింగ్ కమిటీ విధానపరమైన అంశాలను పర్యవేక్షించాలని జిల్లా, క్షేత్రస్థాయిలో కలెక్టర్ సహా సర్పంచ్ అధ్యక్షతన పనులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. సాగునీటి సంఘాలు దీనికి డ్రైవింగ్ ఫోర్సుగా ఉండాలన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5697 గ్రామాల్లో భూర్భజలాల ఎద్దడి ఉన్నట్టు గుర్తించామని సీఎం చెప్పారు. అన్ని చెరువులూ నింపి భూగర్భ జల మట్టాన్ని కనీసం 1.5 మీటర్ల మేర పెంచటం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలన్నారు. నీటిని నిల్వ చేయాలి. పొదుపు చేయాలి. మైక్రో ఇరిగేషన్ అమలు చేయాలి. అదే విధంగా ప్రతి చుక్కను సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం: ఉపగ్రహ చిత్రాల ఆధారంగా శాస్త్రీయంగా చెరువుల మ్యాపింగ్ చేయటంతో పాటు హైడ్రాలజీ మ్యాప్ను కూడా విశ్లేషించి అనుసంధాన ప్రక్రియను చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సాగు నీటి సంఘాలు వాటర్ బడ్జెట్ను తయారు చేయటంతో పాటు వాటర్ ఆడిట్ కూడా చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఫీడర్ ఛానెళ్లను క్లియర్ చేయాలి. పూడిక తీత పనులు చేపట్టాలని సీఎం చెప్పారు. గుర్రపు డెక్క తొలగించి చెరువులు, కాల్వలను క్లియర్ చేయాలని సూచించారు. అప్పుడే ఎక్కువ నీటిని సంరక్షించుకోవచ్చు. ముంపును అరికట్టవచ్చని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. అవసరమైన మేరకు చెక్ డ్యాంలను రిపేర్లు చేయాలి. కొత్త స్ట్రక్చర్లు నిర్మాణం చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు.
భూగర్భ జలాలు మరీ తక్కువగా ఉన్న చోట ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని సాగునీటి సంఘాలకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. అన్నమయ్య జిల్లాలో చేపట్టిన ప్రాజెక్టు జలధార స్పూర్తిగా వాగులు, వంకలు, ఇతర నీటి వనరుల్ని అనుసంధానించాలన్నారు. ఎక్కడికక్కడ జల సంరక్షణా చర్యలు చేపట్టి ప్రతీ నీటి చుక్కనూ ఒడిసి పట్టాలని సూచించారు. నీటి భద్రతపై 100 రోజుల కార్యాచరణను అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి నియోజకవర్గం నుంచి ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. గత పాలకులు ఈ సంరక్షణా చర్యల్ని పక్కన పడేశారని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారని అన్నారు. సాగునీటి సంఘాలు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు సమన్వయంతో ఈ వందరోజుల యాక్షన్ ప్లాన్ ను విజయవంతం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్దేశించారు.
అమరావతి నుంచి బయల్దేరి తాడిపత్రికి : నేడు చంద్రబాబు అనంతపురం జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా ఈ ఉదయం అమరావతి నుంచి బయల్దేరి తాడిపత్రి వెళ్తారు. మధ్యాహ్నం యాడికి మండలం వేములపాడు మార్కెట్ యార్డు సమీపంలో నిర్వహించే ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొంటారు. అక్కడ పెండేకల్లు రిజర్వాయర్ పనులు పరిశీలిస్తారు. హంద్రీనీవా కాల్వ ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందుతున్న రైతులతో సీఎం మాట్లాడతారు. కాల్వ విస్తరణ ద్వారా వివిధ ప్రాంతాలకు చేరుకున్న నీటి ప్రవాహాలు, సాగు ప్రాంతాలు, నీటి లభ్యత వంటి అంశాలపై వారితో చర్చిస్తారు. సాగునీటి సంఘాలకు వంద రోజుల ప్రణాళిక ఇచ్చేలా దిశానిర్దేశం చేస్తారు. ప్రీ మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ విధానంలో హాఫ్ మూన్ వ్యవసాయ కార్యాచరణను సీఎం పరిశీలిస్తారు. సాయంత్రం తాడిపత్రి నియోజకవర్గ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమీక్ష నిర్వహిస్తారు.
యాడికిలో సీఎం పర్యటనకు అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. మార్కెట్యార్డు, హెలిప్యాడ్ ప్రాంతం, జలహారతి నిర్వహించనున్న పెండేకల్లు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ వద్ద ఏర్పాట్లు పూర్తిచేశారు. భద్రత ఏర్పాట్లపై ఎస్పీ జగదీష్ పోలీసులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
