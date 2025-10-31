కఠిన చర్యలకు వెనకాడబోను - తిరువూరు విభేదాలపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్
పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ముఖ్య నేతలతో చంద్రబాబు సమావేశం - తిరువూరులో ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ మధ్య విభేదాలపై అసహనం
CM Chandrababu Angry On Tiruvuru Issue: తిరువూరులో ఎమ్మెల్యే - ఎంపీ మధ్య విభేదాలపై సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ముఖ్యనేతలతో చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరువూరు విభేదాలపై సీఎం స్పందించారు. ఈ వ్యవహారాన్ని పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి అప్పగించారు. కొలికిపూడి శ్రీనివాసరావు, కేశినేని చిన్నీ ఇద్దరినీ పిలిచి మాట్లాడాలని సూచించారు. ఇరు వర్గాల నుంచి వివరణ తీసుకుని తనకు నివేదించాలని ఆదేశించారు. విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చాక తాను ఇద్దరితో మాట్లాడతానని తెలిపారు. పార్టీ క్రమశిక్షణ ఎవరు ఉల్లఘించినా ఉపేక్షించేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. విభేదాలు ఈసారి కొలిక్కిరాకుంటే కఠిన చర్యలకు వెనుకాడనని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు సీఎంఆర్ఎఫ్ సిఫార్సు లేఖలు కూడా ఇవ్వట్లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.
తమ నియోజకవర్గంలో ప్రజల్ని పట్టించుకునే తీరిక కూడా ఎమ్మెల్యేలకు లేదా అని సీఎం మండిపడ్డారు. సీఎంఆర్ఎఫ్ లేఖలు ఇవ్వని ఎమ్మెల్యేలు జాబితా సిద్ధం చేయాలని వారితో తాను మాట్లాడతానని అన్నారు. ఇకపై వారంలో ఒక రోజు పూర్తిగా పార్టీ కార్యాలయానికే కేటాయిస్తానని తెలిపారు. మొంథా తుఫానును ధీటుగా ఎదుర్కోవటంలో ప్రభుత్వం చేసిన కృషిని పార్టీ పరంగా ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లలేకపోయారని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం ఎక్కువైందని నేతలు అధినేత దృష్టికి తెచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ ఫేక్ ప్రచాలకు వాస్తవాలతో ధీటుగా బదులివ్వాలని సూచించారు. లండన్ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చాక జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర కమిటీని వెంటనే ప్రకటిస్తానని వెల్లడించారు.
ఇరువురి మధ్య వివాదం: గత కొన్ని రోజులుగా తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు, విజయవాడ ఎంపీ చిన్నిల మధ్య వాగ్వాదం నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ మాటల యుద్ధం కాస్తా బ్యాంకు లావాదేవీల వరకు వెళ్లింది. ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం డబ్బులు ఇచ్చానంటూ తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ విడుదల చేశారు. ఎంపీ చిన్ని అనుచరులకు ఎంత డబ్బులు ఎక్కడ ఇచ్చింది వివరాలతో కొలికపూడి వాట్సప్ స్టేటస్ పెట్టారు. 2024 ఎన్నికల్లో తిరువూరు టీడీపీ టిక్కెట్ కోసం కేశినేని చిన్ని తనను రూ.5 కోట్లు అడిగితే వివిధ మార్గాల్లో వాటిని ఎంపీ మనుషులకు ఇచ్చినట్లు కొలిపూడి వెల్లడించారు. తాను ఇచ్చిన డబ్బు మొత్తం వివరాలపై రేపు మాట్లాఫుకుందాం అని స్టేటస్లో పెట్టారు.
అప్పుడు దేవుడు - ఇప్పుడు దెయ్యం : కొలికపూడి ఆరోపణలపై స్పందించిన ఎంపీ కేశినేని చిన్ని వివాదం అధిష్ఠానం దృష్టికి వెళ్లిందన్నారు. అంతా అధిష్టానం చూసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. మొన్నటివరకు కొలికపూడి తనను దేవుడన్నారని ఇప్పుడు దెయ్యం ఎందుకయ్యానో సమాధానం చెప్పాలన్నారు. చంద్రబాబు, లోకేశ్, పవన్ను విమర్శించే వారిని తాను శత్రువుల్లాగే చూస్తానని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో అంటకాగే నాయకుడిని తాను కాదన్నారు.
