ETV Bharat / state

పిఠాపురంలో ప్రోటోకాల్ వివాదం - వర్మపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం

పిఠాపురంలో ప్రొటోకాల్ అంశంపై మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ తీరును తప్పుబట్టిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు- ఘటనపై పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్​తో మాట్లాడిన సీఎం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 9:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Angry on Verma over Protocol Dispute: పిఠాపురంలో ప్రోటో కాల్​ రగడ వ్యవహారంలో పార్టీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ వ్యవహరించిన తీరును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తప్పు పట్టారు. ఘటనపై పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్‌తో మాట్లాడిన సీఎం వర్మ వ్యవహరించిన తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రోటోకాల్‌ రగడ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టికి వచ్చింది. ఈ విషయమై రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్​తో సీఎం మాట్లాడారు. పాడా (పిఠాపురం ప్రాంత అభివృద్ది ప్రాధికార సంస్థ) సమావేశం సందర్భంగా నిన్న చోటు చేసుకున్న వివాదంపై సీఎం అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

ఐక్యంగా ఉండి ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన నేతలు ప్రోటోకాల్ పేరుతో, ఫ్లెక్సీలపై ఫోటోల పేరుతో ఘర్షణ పడడం సరికాదని సీఎం హితవు పలికారు. ఏదైనా పొరపాటు, తప్పు జరిగినా పార్టీ పెద్దలకు, ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావాలి కానీ ఇలా గొడవ పడడం వల్ల లాభం ఉండదని తెలిపారు. ఇలాంటి చర్యలు క్యాడర్​కు తప్పుడు సంకేతాలు పంపుతాయని ఇటువంటివి పునరావృతం కాకుండా చూడాలని పల్లాకు సూచించారు. ఈ విషయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మకు తగు సూచనలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పల్లా శ్రీనివాస్‌ను ఆదేశించారు.

అనవసరమైన గొడవలకు దిగొద్దు: వ్యక్తిగత లబ్ధి కోసమే పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ప్రతి అంశాన్నీ వర్మ వివాదంగా మారుస్తున్నారని జనసేన నేత పెండెం దొరబాబు ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే. అనవసరమైన గొడవలకు దిగి పలుచన కావొద్దని వర్మకు సూచించారు. ఇలానే వ్యవహరిస్తే వర్మ చేసిన అవినీతిని ప్రజల ముందు ఉంచుతానని హెచ్చరించారు.

అసలేం జరిగిందంటే: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో ప్రోటోకాల్ రగడ మరోసారి రచ్చకెక్కింది. ఎన్యుమరేటర్లకు మొబైల్స్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో వివాదం చెలరేగింది. బ్యానర్‌లో ముఖ్యమంత్రి ఫొటో లేకపోవడంపై మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్‌మెంట్‌ కార్యాలయంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వర్మ, దొరబాబు ఒకరినొకరు నెట్టుకున్నారు. జనసేన, టీడీపీ శ్రేణుల మధ్య మాటామాట పెరగడంతో బాహాబాహీకి దిగారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే పదేపదే ప్రోటోకాల్ వివాదం తలెత్తుతుందని ఎస్​వీఎస్​ఎన్​ వర్మ మండిపడ్డారు. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్‌ను కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు.

TAGGED:

CM CHANDRABABU ABOUT PITHAPURAM
PITHAPURAM PROTOCOL ISSUE
PITHAPURAM POLITICS
PITHAPURAM VERMA ISSUE
CM CHANDRABABU ANGRY ON VERMA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.