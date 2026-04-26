టోల్ గేట్ సిబ్బందిపై ఎమ్మెల్యే అనుచరుల దాడి - సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం
టోల్ గేట్ సిబ్బందిపై ఎమ్మెల్యే అనుచరుల దాడిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సీఎం - సురేంద్రబాబు అనుచరులపై కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశం - చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే వారిని ఉపేక్షించొద్దని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 6:11 PM IST
CM Chandrababu Angry Over Toll Gate Attack: టోల్గేట్ సిబ్బందిపై కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు అనుచరుల దాడిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టోల్గేట్ సిబ్బందిపై దాడికి దిగిన సురేంద్రబాబు అనుచరులపై కేసులు నమోదు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. అన్నమయ్య జిల్లాలోని మదనపల్లె - తిరుపతి రహదారిపై గండబోయినపల్లె వద్ద టోల్గేట్ సిబ్బందితో నిన్న(శనివారం) ఎమ్మెల్యే సురేంద్రబాబు అనుచరుల వాగ్వాదం, దాడికి పాల్పడ్డారు. దీనిపై స్పందించిన చంద్రబాబు చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే వారిపట్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్ష ఉండదని స్పష్టం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?: అన్నమయ్య జిల్లా వాల్మీకిపురం మండలం గండబోయినపల్లె టోల్ గేట్ సిబ్బందిపై అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అనుచరుల దాడి చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. హైవే టోల్ సిబ్బందిపై కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు అనుచరులు దాడికి పాల్పడ్డారు. గండబోయినపల్లె టోల్ ప్లాజా వద్ద ఓ మహిళ, మేనేజర్ రవి, సిబ్బందిపై దాడి చేశారు. ఎమ్మెల్యే బండిని ఆపుతారా అంటూ ఉద్యోగి శ్రీలత, మేనేజర్ రవిపై దాడి చేసిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల ద్వారా బయటపడ్డాయి. మేనేజర్ రవిని కొట్టడంతో పాటు లాక్కెళ్తున్న దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలలో రికార్డయ్యాయి.