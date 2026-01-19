ETV Bharat / state

చంద్రబాబు దావోస్‌ పర్యటన - జ్యూరిక్​లో సీఎంను కలిసిన సింగపూర్ దేశాధ్యక్షుడు

ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో పాల్గొనేందుకు దావోస్‌ పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - సీఎంను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన అసోం ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ విశ్వశర్మ, ప్రపంచ బ్యాంకు గ్రూప్ ప్రెసిడెంట్ అజయ్ బంగా

CM Chandrababu And Team Davos Tour Updates
CM Chandrababu And Team Davos Tour Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
CM Chandrababu And Team Davos Tour Updates: దావోస్‌ వేదికగా జరిగే ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జ్యూరిక్​ చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో స్విట్జర్లాండ్ల్​లోని భారత రాయబారి మృదుల్​ కుమార్​ సీఎం చంద్రబాబుకు స్వాగతం పలికారు. అలాగే సీఎం చంద్రబాబును సింగపూర్ దేశాధ్యక్షుడు థర్మన్ షణ్ముగరత్నం, అసోం ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ విశ్వశర్మ, ప్రపంచ బ్యాంకు గ్రూప్ ప్రెసిడెంట్ అజయ్ బంగా మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. సీఎం వెంట కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఉన్నారు.

ముఖ్యమంత్రికి జ్యూరిక్​ విమానాశ్రయంలో తెలుగు ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. యూరప్​లోని 20కి పైగా దేశాల నుంచి తెలుగు ప్రజలు, ఎన్​ఆర్​ఐలు, టీడీపీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు పెట్టడమే లక్ష్యంగా సీఎం నాలుగు రోజుల పాటు దావోస్​లో పలు దిగ్గజ కంపెనీల సీఈఓలతో భేటీ కానున్న విషయం తేలిసిందే.

గ్లోబల్‌ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్లలో సీఎం చంద్రబాబు: మరోవైపు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ స్విట్జర్లాండ్‌లోని జ్యూరిక్‌ చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయం వద్ద ఆయనకు ఎన్‌ఆర్‌ఐ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు, ప్రవాసాంధ్రులు ఘనస్వాగతం పలికారు. ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో పాల్గొనేందుకు లోకేశ్‌ అక్కడి నుంచి దావోస్‌కు వెళ్లనున్నారు. ఏపీని నమ్మకమైన గ్లోబల్‌ గమ్యంగా నిలపడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని లోకేశ్‌ అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ‘ఎక్స్‌’లో పోస్ట్‌ చేశారు. 90వ దశకంలోనే భారత్‌కు తొలి గ్లోబల్‌ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్లలో సీఎం చంద్రబాబు ఒకరని పేర్కొన్నారు.

CM Chandrababu And Team Davos Tour Updates
మంత్రి లోకేశ్​కు ఘనస్వాగతం పలికిన ఎన్‌ఆర్‌ఐ టీడీపీ నేతలు, ప్రవాసాంధ్రులు (ETV Bharat)

ఇది కేవల ఏంఓయూలపై సంతకాల కోసం కాదు: భవిష్యత్‌కు సిద్ధమైన పరిశ్రమలతో లోతైన చర్చలు జరపడం, గ్లోబల్ నాయకులతో అర్థవంతమైన భాగస్వామ్యాలను నిర్మించడం, క్లీన్ ఎనర్జీ, అడ్వాన్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, డీప్ టెక్, ఇన్నోవేషన్ రంగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను నమ్మకమైన గ్లోబల్ గమ్యంగా నిలపడం వంటి లక్ష్యాలతో దావోస్ 2026కి ఆంధ్రప్రదేశ్ సిద్ధంగా ఉందని విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఆర్టీజీఎస్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. దావోస్ అనేది కేవలం ఎంఓయూలపై సంతకాలు చేసే వేదిక మాత్రమే కాదని వ్యాపారం, సాంకేతికత, ప్రజా విధానాలు ఏ దిశగా సాగుతున్నాయో తెలుసుకునే ప్రపంచ స్థాయి ఆలోచనా వేదిక అని లోకేశ్​ అన్నారు. ఇక్కడే దీర్ఘకాలిక సంబంధాలు ఏర్పడతాయని, స్థిరమైన ఆలోచనలు పరీక్షలు ఎదురవుతాయని వ్యాఖ్యానించారు. గ్లోబల్ ధోరణులు అర్థమవుతాయన్నాని మంత్రి తెలిపారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలకు ముందే ఎన్నో ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయని లోకేశ్​ అన్నారు.

