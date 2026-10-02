గాంధీజీ ఆశయాలు నేటికీ మనకు మార్గదర్శకం: సీఎం చంద్రబాబు
జాతిపిత మహాత్మా గాంధీతోపాటు లాల్బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నివాళులు అర్పించారు. సత్యం, అహింస, స్వచ్ఛత, గ్రామస్వరాజ్యం వంటి గాంధీజీ ఆశయాలు నేటికీ మార్గదర్శకమని చంద్రబాబు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 1:32 PM IST
CM Chandrababu Tributes To Mahatma Gandhi : జాతిపిత మహాత్మా గాంధీతోపాటు లాల్బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఘన నివాళులర్పించారు. సత్యం, అహింస, స్వచ్ఛత, గ్రామ స్వరాజ్యం వంటి గాంధీజీ ఆశయాలు నేటికీ మార్గదర్శకమని చంద్రబాబు తెలిపారు. స్వచ్ఛమైన, స్వావలంబనతో కూడిన, పేదరికం లేని సమాజం కోసం ప్రతిఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. వికసిత్ భారత్, స్వర్ణాంధ్ర నిర్మాణంలో గాంధీజీ చూపిన బాటలో నడవాలని సీఎం సూచించారు.
నిరాడంబరత, దేశభక్తి, నిజాయతీకి లాల్బహదూర్ శాస్త్రి నిలువెత్తు నిదర్శనమని అన్నారు. సైనికులు, రైతుల సేవలను గుర్తిస్తూ ఆయన ఇచ్చిన ‘జై జవాన్-జై కిసాన్’ నినాదం దేశ ప్రజల్లో స్ఫూర్తిని రగిలిస్తూనే ఉందని తెలిపారు. దేశ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఆయన చూపిన నాయకత్వం, కర్తవ్యనిష్ఠ అందరికీ ఆదర్శమని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
భారత జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ 157వ జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయునికి ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. సత్యం, అహింస, స్వచ్ఛత, గ్రామ స్వరాజ్యం వంటి గాంధీజీ ఆశయాలు నేటికీ మనకు మార్గదర్శకం. దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం ఆయన చేసిన త్యాగాలు, ప్రజలను ఏకం చేసి నడిపించిన తీరు చిరస్మరణీయం. గాంధీజీ కలలుగన్న… pic.twitter.com/Iowt2VmJ6M— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 2, 2026
స్వతంత్ర భారత ద్వితీయ ప్రధాని, భారతరత్న లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి 122వ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. లాల్ బహూదర్ శాస్త్రి నిరాడంబరతకు ప్రతిరూపం, దేశభక్తి, నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనం. దేశ రక్షణలో సైనికుల పాత్రను, దేశ ఆహార భద్రతలో రైతుల పాత్రను గుర్తించి ఆయన… pic.twitter.com/afxEIMy77q— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 2, 2026
మహాత్మాగాంధీ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్భంగా గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ నివాళులర్పించారు. దేశం కోసం వారు చేసిన త్యాగాలను, అందించిన సేవలను స్మరించుకున్నారు. మహాత్ముని జయంతిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'అంతర్జాతీయ అహింసా దినోత్సవం'గా జరుపుకోవడం గర్వకారణమని నజీర్ పేర్కొన్నారు. మహాత్మా గాంధీ తన జీవితాంతం 'సత్యం', 'అహింస'లను నరనరాన జీర్ణించుకుని ఆచరించి చూపారని కొనియాడారు. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్భంగా అతని జీవితం, నిరాడంబరత, నిజాయితీ, ధైర్యం, దేశంపై ఉన్న అంకితభావాన్ని ప్రశంసించారు. దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించే సైనికులను, దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నలను సమానంగా గౌరవిస్తూ శాస్త్రి ఇచ్చిన 'జై జవాన్, జై కిసాన్' నినాదం ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయమని అన్నారు.
మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని సేవలను స్మరిస్తూ నివాళులు అర్పిస్తున్నానని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. "ప్రపంచంలో మీరు చూడాలనుకుంటున్న మార్పు మీరే అవ్వండి. గాంధీ జయంతి సందర్భంగా, సత్యం, అహింస, నిస్వార్థ సేవ పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఒక జాతికి స్ఫూర్తినిచ్చి, తరతరాలకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్న మహాత్మా గాంధీజీకి నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. గ్రామ స్వరాజ్యంపై ఆయనకున్న దార్శనికత, భారత్ బలం అట్టడుగు స్థాయి నుంచే మొదలవుతుందని మనకు గుర్తు చేస్తుంది" అని పవన్ కల్యాణ్ అని అన్నారు.
“Be the change you wish to see in the world.”— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) October 2, 2026
On Gandhi Jayanti, I pay my respectful tributes to Mahatma Gandhi Ji, whose unwavering faith in truth, non-violence and selfless service inspired a nation and continues to inspire generations.
His vision of Gram Swaraj reminds us… pic.twitter.com/CPVdBEhy2i
లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి సేవలు చిరస్మరణీయం: మహాత్మా గాంధీ, లాల్బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ నివాళులు అర్పించారు. దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేసిన గాంధీజీ చూపిన శాంతి, సహనం, సత్యం మార్గంలో పయనించాలని పిలుపునిచ్చారు. గాంధీజీ కలలుగన్న సమానత్వం, గ్రామ స్వరాజ్యం, స్వావలంబన, స్వచ్ఛత సాధనకు కృషి చేయాలన్నారు. ‘జై జవాన్–జై కిసాన్’ నినాదంతో ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపిన లాల్బహదూర్ శాస్త్రి నిరాడంబరతకు మారుపేరుగా నిలిచారని లోకేశ్ తెలిపారు. దేశానికి లాల్బహదూర్ శాస్త్రి అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
సత్యాగ్రహమే ఆయుధంగా అహింసా మార్గంలో పోరాడి దేశానికి స్వాతంత్ర్యం అందించిన మహాత్మా గాంధీ, ‘జై జవాన్ - జై కిసాన్’ నినాదంతో దేశ ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపిన మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతులను పురస్కరించుకుని ఆ మహనీయుల సేవలను స్మరించుకుంటూ, ఉండవల్లి నివాసంలో వారి చిత్రపటాలకు… pic.twitter.com/4YPV4t2zKr— Lokesh Nara (@naralokesh) October 2, 2026
గాంధీజీ జయంతి సందర్భంగా టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఘన నివాళులు అర్పించారు. అహింస, సత్యాగ్రహం, శాంతి మార్గాలతో దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం మహాత్మా గాంధీ సాగించిన పోరాటం యావత్ ప్రపంచానికి స్ఫూర్తిదాయకమని పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. సత్యం, అహింస, సేవ, స్వచ్ఛత వంటి విలువలను గాంధీజీ ఆచరణలో చూపారని కొనియాడారు. సమాజంలో సమానత్వం, సామరస్యం, సోదరభావం వెల్లివిరియాలన్న గాంధీజీ ఆకాంక్షలను ముందుకు తీసుకెళ్లడమే ఆయనకు ఇచ్చే నిజమైన నివాళి అని వెల్లడించారు.
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