'మురసు'ను సమర్థంగా ఎదుర్కొందాం - అధికార యంత్రాంగానికి సీఎం దిశానిర్దేశం
CM Chandrababu Review on Cyclone Murasu : 'మురసు' తుపానును సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు యంత్రాంగం సర్వసన్నద్ధంగా ఉండాలని, తుపాను వర్షాలను నీటి వనరుల పెంపునకు వినియోగించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 3:08 PM IST
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపాను ‘మురసు’ తీవ్ర తుపానుగా బలపడి తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. గత 6 గంటల్లో గంటకు 22 కి.మీ వేగంతో కదిలినట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. తుపాను ప్రభావంతో సోమ, మంగళవారాల్లో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది.
రాష్ట్రంపై మురసు తుపాను ప్రభావంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. మురసు తుపానును సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు యంత్రాంగం సర్వసన్నద్ధంగా ఉండాలని, తుపాను వర్షాలను నీటి వనరుల పెంపునకు వినియోగించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. అమరావతిలోని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ నుంచి అధికారులు, కలెక్టర్లతో తుపాను సన్నద్ధతపై సమీక్షించారు. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర నుంచి దిగువ జిల్లాలు, రాయలసీమలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. నాగార్జునసాగర్, పులిచింతల ప్రాజెక్టుల పరిధిలో 30 నుంచి 50 టీఎంసీల వరకు నీటి ప్రవాహాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం నుంచి చాలా ప్రాంతాలు సాధారణ స్థితికి వచ్చాయని, మురసు ప్రభావాన్ని కూడా సమర్థంగా ఎదుర్కోవాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. తుపాను గాలులతో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో 8 వేల వరకు విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేశారు. మరోవైపు గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, మార్కాపురం జిల్లాలతో పాటు దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ పరిధిలోని చెరువులు, రిజర్వాయర్లను సమర్థ నీటి నిర్వహణతో నింపాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ సమీక్ష : మురసు తుపాను నేపథ్యంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖ అధికారులతో సమీక్షించారు. శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాలపై తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశముందని పవన్ అన్నారు. అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు.
అత్యంత భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు ఉన్న ప్రాంతాల ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయాలని, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు. వాగులు, వంకల సమీపంలో జన సంచారం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. తాగునీరు, విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయాలను వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించేలా సమన్వయం చేసుకోవాలి పవన్ దిశానిర్దేశం చేశారు. తుపాను ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గే వరకు సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు.
కలెక్టర్లతో హోంమంత్రి అనిత టెలీకాన్ఫరెన్స్ : మురసు తీవ్ర తుపాను ముప్పు పొంచి ఉన్న వేళ ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం నివారణే లక్ష్యంగా యంత్రాంగం 48 గంటల పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోంమంత్రి అనిత ఆదేశించారు. ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆమె ఇవాళ, రేపు కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము మధ్య ఒంగోలు సమీపంలో తుపాను తీరం దాటే అవకాశముందని, ఆ సమయంలో గంటకు 100 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే సూచనలున్నాయని ప్రఖర్ జైన్ వివరించారు.
దీంతో విద్యుత్ లైన్లపై పడే చెట్లను ముందుగానే తొలగించాలని, విద్యుత్, మొబైల్ నెట్వర్క్ అంతరాయాలను వెంటనే పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లను అనిత ఆదేశించారు. మత్స్యకారులు బోట్లు, వలలను సురక్షితంగా ఉంచుకునేలా అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు. ప్రజలు ఇళ్లలోనే సురక్షితంగా ఉండాలని, తెగిపడిన విద్యుత్ వైర్లను తాకకుండా అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆర్టీజీఎస్, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తుపాను గమనాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాయని, అధికారిక హెచ్చరికలు పాటించాలని, వదంతులు నమ్మవద్దని స్పష్టం చేశారు. తుపాను సమస్యల పరిష్కారానికి మనమిత్ర వాట్సప్ 9552300009తో పాటు అత్యవసర సహాయం కోసం 112, 1070, 18004250101 నంబర్లను సంప్రదించాలని హోంమంత్రి సూచించారు.
మంత్రి నారాయణ ఆదేశాలు : మురసు తుపాను వేళ హోర్డింగులు, భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలే ప్రమాదకరంగా మారకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ఆదేశించారు. తుపాను ప్రభావంపై మున్సిపల్ కమిషనర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన ఈదురుగాలులు, వర్షాల కారణంగా రోడ్లపై పడే చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలను వెంటనే తొలగించేలా సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు. డ్రైనేజీలతో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండకుండా చర్యలు చేపట్టాలని, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. మున్సిపల్ కమిషనర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని, అమరావతి నుంచి తుపాను ప్రభావాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ఉన్నతాధికారులకు మంత్రి సూచించారు.
నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి : మురసు తుపానుతో వరద ముప్పు పొంచి ఉన్నందున రిజర్వాయర్లపై నిరంతర నిఘా పెట్టాలని, ప్రతి రెండు గంటలకోసారి నీటి ప్రవాహాలను సమీక్షించాలని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆదేశించారు. సచివాలయం నుంచి ఇరిగేషన్ ఉన్నతాధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన మంత్రి, ఈ సాయంత్రం నెల్లూరు-ఒంగోలు మధ్య తుఫాన్ తీరం దాటనున్న నేపథ్యంలో కృష్ణా, పెన్నా బేసిన్లలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఉమ్మడి గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని, నాగార్జునసాగర్ క్యాచ్మెంట్ ప్రాంతంతో పాటు గుండ్లకమ్మ, రాళ్లపాడు రిజర్వాయర్లకు వరద వచ్చే అవకాశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖలు సమన్వయంతో ఫ్లడ్ కంట్రోల్ సెల్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేయాలని, ప్రాణ, ఆస్తి, పంట నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
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