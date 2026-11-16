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రామోజీరావు జయంతి - ఆయన సేవలు, ఆశయాలను స్మరించుకున్న సీఎం, మంత్రులు

CM Pays Tribute to Ramoji Rao : నేడు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయన సేవలు, ఆశయాలను సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు స్మరించుకుని ఘన నివాళులర్పించారు.

రామోజీరావు జయంతి
రామోజీరావు జయంతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2026 at 10:24 AM IST

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తెలుగు పత్రికా రంగానికి కొత్త దిశ చూపి టీవీ, సినీ రంగాల్లోనూ చెరగని ముద్ర వేసిన పద్మవిభూషణ్‌ రామోజీరావు సేవలు చిరస్మరణీయమని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు కొనియాడారు. నేడు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. రాజీ అన్నది ఎరుగని వ్యక్తిత్వంతో, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, నిజాయితీలనే ఆయుధాలుగా చేసుకుని ఎన్నో వ్యవస్థలకు ధైర్యాన్నిచ్చారని గుర్తుచేశారు. మీడియా సంస్థల ద్వారా సమాజంపై చెరగని ప్రభావం చూపిన దార్శనికుడని ప్రశంసించారు. అపజయం ఎరుగని తెలుగు వెలుగుగా నిలిచిన రామోజీరావు సేవలను ఈ సందర్భంగా స్మరించుకుందామని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.

మీడియా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు : స్వయంకృషితో సామాన్య స్థాయి నుంచి అసాధారణ శిఖరాలకు ఎదిగి, తెలుగు మీడియా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన అక్షరయోధుడు రామోజీరావు అని మంత్రి నారా లోకేశ్ కొనియాడారు. రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. అసాధారణ పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, నిరంతర శ్రమ ఆయన విజయానికి బలమని గుర్తు చేశారు. చివరి శ్వాస వరకు ప్రజాశ్రేయస్సు కోసమే పనిచేసిన మహనీయుడని ప్రశంసించారు. రామోజీరావు జీవితం ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని కీర్తించారు. తెలుగు వెలుగు రామోజీరావు సేవలను జయంతి సందర్భంగా స్మరించుకుందామని లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు.

భావితరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం : సామాన్య రైతు కుటుంబంలో జన్మించి తన కృషి, పట్టుదలతో పత్రికా, వ్యాపార, సినీ రంగాల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన పద్మవిభూషణ్‌ రామోజీరావు భావితరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని మంత్రులు గొట్టిపాటి రవికుమార్‌, అనగాని సత్యప్రసాద్‌ కొనియాడారు. రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పించారు. తెలుగు పత్రికా రంగంలో నవశకానికి నాంది పలికి, తన దార్శనికతతో మీడియా సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారని గొట్టిపాటి గుర్తుచేశారు. అకుంఠిత దీక్ష, అలుపెరుగని శ్రమ, అసాధారణ క్రమశిక్షణతో అన్ని రంగాల్లోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారని ప్రశంసించారు. జర్నలిజానికి కొత్త అర్థం చెప్పి, ప్రజా చైతన్యానికి ఊపిరిలూదిన అక్షర తపస్వి రామోజీరావు అని అనగాని కొనియాడారు. తెలుగు జాతి గుండెల్లో ఆయన స్థానం శాశ్వతమని నివాళులర్పించారు.

తెలుగు సమాజంపై చెరగని ముద్ర : పత్రికా రంగంలో నిష్పక్షపాత జర్నలిజానికి కొత్త ప్రమాణాలు నెలకొల్పి, తెలుగు సమాజంపై చెరగని ముద్ర వేసిన మహనీయుడు రామోజీరావు అని మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి కొనియాడారు. రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పించారు. ఈనాడు సంస్థల ద్వారా ప్రజా చైతన్యానికి మీడియాను బలమైన వేదికగా మలిచారని అచ్చెన్నాయుడు గుర్తుచేశారు. వ్యాపార రంగంలోనూ విలువలు, నైతికతకు పెద్దపీట వేశారని ప్రశంసించారు.

అన్నదాత పత్రిక ద్వారా రైతుల సంక్షేమానికి, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన సేవలు మరువలేనివని స్పష్టం చేశారు. తెలుగు మీడియా రంగానికి విశేష సేవలందించి, పాత్రికేయ విలువలకు కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారని బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి కొనియాడారు. తన దార్శనికత, పట్టుదల, కార్యదీక్షతో ఎన్నో రంగాల్లో ఆదర్శంగా నిలిచారని తెలిపారు. రామోజీరావు జీవితం భావితరాలకు స్ఫూర్తిదాయకమని, తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో ఆయన స్థానం శాశ్వతమని మంత్రులు నివాళులర్పించారు.

రామోజీరావు జయంతి - ఏపీ వ్యాప్తంగా బైక్‌ ర్యాలీలు

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