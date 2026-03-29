టీడీపీ సీనియర్ కార్యకర్తలకు చంద్రబాబు ఆత్మీయ విందు - వస్త్రాలు, శాలువాతో సత్కారం
తన నివాసంలో కార్యకర్తలకు చంద్రబాబు, లోకేశ్ ఆత్మీయ విందు - పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా కార్యకర్తలకు ఆత్మీయ విందు - కుటుంబసభ్యులుగా విందు ఇవ్వడం జీవితంలో మర్చిపోలేమన్న కార్యకర్తలు
Published : March 29, 2026 at 7:22 PM IST
CM Chandrababu Affectionate Dinner For TDP Senior Party Workers : ఉండవల్లిలోని నివాసంలో పార్టీ సీనియర్ కార్యకర్తలకు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ ఆత్మీయ విందు ఇచ్చారు. పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా కార్యకర్తలకు ఆత్మీయ విందు ఏర్పాటు చేశారు. టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీకి సేవలందించిన కార్యకర్తలను విందుకు ఆహ్వానించారు. విందుకు హాజరైన కార్యకర్తల ఆరోగ్య, కుటుంబ పరిస్థితులను సీఎం చంద్రబాబు, లోకేశ్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యకర్తల పోరాటాలు, త్యాగాలు మర్చిపోలేమని స్పష్టంచేశారు. కుటుంబ సభ్యులుగా భావించి ఇంటికి ఆహ్వానించి విందు ఇవ్వడం జీవితంలో మర్చిపోలేమని కార్యకర్తలు తెలిపారు. అనంతరం కార్యకర్తలకు బట్టలు పెట్టి శాలువాతో చంద్రబాబు, లోకేశ్లు సత్కరించారు.
పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు టీడీపీ జెండా ఎగురవేశారు. అనంతరం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకశ్, ఇతర నేతలతో కలిసి ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. ఆ తర్వాత భారీగా తరలివచ్చిన తెలుగుదేశం శ్రేణులకు అభివాదం చేశారు. అందర్నీ ఆప్యాయంగా పలకరించారు.
తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. డి-లిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై కీలక కామెంట్లు చేశారు. కార్యకర్తలను పట్టించుకోని నేతలు తనకు అక్కర్లేదంటూ స్పష్టం చేశారు. పార్టీ బలోపేతం కోసం పని చేస్తానంటూ కార్యకర్తలతో కలిసి ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఎవరు బాగా పని చేస్తే వారే ప్రజాప్రతినిధులు, ఈ సారి 50 శాతం సీట్లు పెరుగుతాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు వస్తున్నాయని చెప్పారు. క్రమశిక్షణతో పని చేస్తూ పార్టీని బలోపేతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
టీడీపీ బ్రాండ్ నిలిపేలా వ్యవహరించాలి : కార్యకర్తలను గుర్తించే పని లోకేశ్దే అని చంద్రబాబు చెప్పారు. తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు, నాయకులు ఆదర్శంగా ఉండాలని వ్యక్తిగత ప్రవర్తన నుంచి ప్రతి అంశంలో టీడీపీ బ్రాండ్ నిలిపేలా వ్యవహరించాలని సూచించారు. అభివృద్ధి వైకుఠంపాళి కాకూడదని తెలుగుదేశం పార్టీ బలంగా ఉంటేనే రాష్ట్రం బలంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. పార్టీ గెలుపే రాష్ట్రం గెలుపు అని, పసుపు జెండా నిరంతరం ఎగురుతూ రాష్ట్రం ఎప్పుడూ గెలవాలన్నారు. తెలుగుదేశం పుట్టుక నుంచి నేటి వరకు మన సిద్దాంతాలు, విజయాలు, ప్రయాణం అన్నీ సంచలనమే అని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు.
కార్యకర్తల పిల్లల చేతుల్లో కత్తులు : జెండా మోసే కార్యకర్తలే పార్టీకి అధినేతలని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఎన్నో కష్టాలను ఓర్చి పార్టీని నిలబెట్టిన ఘనత కార్యకర్తలదేనని తేల్చిచెప్పారు. తెలుగుదేశం పార్టీ లేకుండా చేస్తానన్న వాళ్లు అడ్రస్ లేకుండా పోయారని ఎద్దేవా చేశారు. కొన్ని పార్టీలు వాళ్ల స్వార్థం కోసం చనిపోయిన కార్యకర్తల పిల్లల చేతుల్లో కత్తులు పెడతాయన్న లోకేశ్, చంద్రబాబు మాత్రం వారి చేతులకు పుస్తకాలిచ్చారని తెలిపారు. కార్యకర్తల పిల్లలను చదివించి వారికి ఉన్నత ఉద్యోగాలు వచ్చేలా చేశారన్నారు. కష్టపడిన కార్యకర్తలను గ్రామ స్థాయి నుంచి పొలిట్ బ్యూరో స్థాయికి తీసుకెళ్లటం తన బాధ్యత అని హామీ ఇచ్చారు. గతంలో అధికారంలో ఉన్న వారు అహంకారంతో విర్రవీగడంతోనే 151 సీట్ల నుంచి 11 స్థానాలకు పడిపోయారన్నారు. అందుకే ప్రజలతో నిత్యం మమేకం కావాలని సూచించారు.
