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దేశం గర్వించేలా జపాన్ ఓపెన్‌లో సింధు సంచలన విజయం: సీఎం చంద్రబాబు

జపాన్ ఓపెన్ ఫైనల్స్‌లో విజయం సాధించిన పీవీ సింధుకు అభినందనలు తెలిపిన సీఎం, మంత్రి లోకేశ్ - దేశానికి పసిడి పతకాన్ని తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్ష- సింధు విజయపరంపరపై దేశమంతా గర్విస్తోందన్న లోకేశ్‌

CM Chandrababu on PV Sindhu
CM Chandrababu on PV Sindhu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 5:12 PM IST

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CM Chandrababu on PV Sindhu : భారతదేశం గర్వించేలా జపాన్ ఓపెన్ ఫైనల్స్‌లో తెలుగు తేజం, బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు సంచలన విజయం సాధించారని సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్, మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అభినందించారు.

భారత బ్యాడ్మింటన్ చరిత్రలో చరిత్రాత్మక ఘట్టం: దేశం గర్వించేలా జపాన్ ఓపెన్‌లో సింధు సంచలన విజయం సాధించిందని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ పోరులో ప్రత్యర్థి యామగూచిపై 21-17, 21-17 తేడాతో ఘన విజయం సాధించి సరికొత్త మైలురాయిని లిఖించారని సీఎం చంద్రబాబు కొనియడారు. భారత బ్యాడ్మింటన్ చరిత్రలోనే ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టమన్నారు. రాబోయే ఒలింపిక్స్ బరిలో కూడా ఇదే జోరును కొనసాగించి దేశానికి పసిడి పతకాన్ని తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.

జపాన్‌ ఓపెన్‌లో సింధు చారిత్రక విజయం: జపాన్ ఓపెన్ సూపర్ 750 టోర్నీలో చారిత్రక విజయం సాధించిన పీవీ సింధుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ఫైనల్లో అకానె యామగూచిపై సింధు నిర్భయమైన ఆటతీరు అద్భుతమని కొనియాడారు. భారతీయ ఛాంపియన్‌కు ఉండాల్సిన పట్టుదల, దృఢ సంకల్పం, అకుంఠిత స్ఫూర్తికి నిజమైన నిదర్శనమని కొనియాడారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.

పీవీ సింధు జోరు ఇలాగే కొనసాగాలి: భారత బ్యాడ్మింటన్ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మన తెలుగు తేజం పీవీ సింధు సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పారని మంత్రి లోకేశ్​ అన్నారు. తన కెరీర్‌లోనే మొట్టమొదటి సారిగా ప్రతిష్టాత్మక జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్నారని కొనియడారు. సింధు చూపించిన దూకుడు, పట్టుదల ముందు యామగూచి ఏ దశలోనూ నిలవలేకపోయారని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆమె విజయపరంపరపై దేశమంతా గర్విస్తోందని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.

భవిష్యత్తులో మరిన్ని టైటిళ్లు సాధించాలి: పీవీ సింధు జపాన్‌ ఓపెన్‌ టైటిల్‌ విజయం పట్ల మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్​ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. జపాన్​ టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయురాలిగా సింధు చరిత్ర సృష్టించారన్నారు. సింధు రాష్ట్రానికి, దేశానికి మరోసారి గర్వకారణంగా నిలిచారని కొనియాడారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని అంతర్జాతీయ టైటిళ్లు సాధించాలని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు.

చరిత్ర సృష్టించిన పీవీ సింధు- జపాన్ ఓపెన్​ గెలిచిన తొలి భారత షట్లర్​గా ఘనత

జపాన్ ఓపెన్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన పీవీ సింధు- రెండేళ్ల తర్వాత ఫైనల్‌లోకి తెలుగు తేజం

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