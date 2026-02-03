ETV Bharat / state

అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రపంచ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి మైలురాయి: చంద్రబాబు

భారత్‌ - అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తున్నట్లు ట్రంప్‌ వెల్లడి - అమెరికా ఉత్పత్తులను భారీగా కొనేందుకు భారత్‌ కట్టుబడి ఉందన్న ట్రంప్‌ - ప్రధాని మోదీకి ప్రముఖుల అభినందనలు

CM Chandrababu Congratulates PM Modi on US Deal
CM Chandrababu Congratulates PM Modi on US Deal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 2:01 PM IST

CM Chandrababu Congratulates PM Modi on US Deal : భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తున్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఎపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​, మంత్రి నారా లోకేశ్​ సహా పలువురు స్పందించారు. అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రపంచ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ఒక చారిత్రక మైలురాయి అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ ఒప్పందాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసినందుకు ప్రధాని మోదీకి సీఎం హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. టారిఫ్‌లను 18 శాతానికి తగ్గించడం ప్రపంచంలోని రెండు గొప్ప ప్రజాస్వామ్య దేశాల మధ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందన్నారు.

ఇది నిరంతర గ్లోబల్ వృద్ధికి దోహదపడే దూరదృష్టి నిర్ణయమని సీఎం తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ ఒక గ్లోబల్ ఆర్థిక శక్తిగా తన స్థానం మరింత పటిష్ఠం చేసుకుంటుందన్నారు. ఈ ఒప్పందం భారత ఎగుమతుల పోటీ సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని యువత, రైతులకు విస్తృత అవకాశాలను సృష్టించనుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్​ చేశారు.

సుంకాలు 18 శాతం తగ్గించడం రైతులకు గొప్ప వరం: సుంకాలు తగ్గిస్తానన్న ట్రంప్‌ ప్రకటనపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌, అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుందన్నారు. అమెరికా సుంకాలు 18 శాతం తగ్గించడం రైతులకు గొప్ప వరమని పవన్‌కల్యాణ్‌ అన్నారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అడుగులు వేస్తున్న ప్రధానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

భారత్–అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం: ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం భారతదేశానికి గొప్ప విజయమని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ పేర్కొన్నారు. మోదీ దూరదృష్టి గల నాయకత్వంలో కీలక ముందడుగు సాధించామని కొనియాడారు. అమెరికా టారిఫ్‌లను 25 శాతం నుంచి 18 శాతం సుంకాల తగ్గింపు భారత ఎగుమతులు, తయారీ రంగానికి భారీ ఊతమిచ్చే నిర్ణయమన్నారు. ఈ మార్పు ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన సముద్ర ఆహార ఎగుమతులు, ఎంఎస్​ఎంఈలు, వ్యవసాయ ఎగుమతులు, అభివృద్ధి చెందుతున్న తయారీ హబ్‌లు ప్రత్యక్షంగా లాభపడనున్నాయని పేర్కొన్నారు.

భారత్–అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలపడనుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ కీలక ఒప్పందాన్ని సాధించిన చర్చా బృందాలకు, వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖలకు, అలాగే రెండు దేశాల నాయకత్వాలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతూ లోకేశ్​ ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్​ చేశారు.

