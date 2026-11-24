సముద్రంలో గల్లంతైన ఉప్పాడ మత్స్యకారులు - సీఎం చంద్రబాబు ఆరా
Uppada missing fishermen : కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ మత్స్యకారుల గల్లంతుపై సీఎం చంద్రబాబు, హోంమంత్రి అనిత సమీక్షించారు. పారాదీప్ తీరంలో కోస్ట్గార్డ్ నౌకలు, హెలికాప్టర్లతో గాలింపు ముమ్మరం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:38 PM IST
సముద్రంలో గల్లంతైన కాకినాడ జిల్లా మత్స్యకారుల బోటు ఆచూకీ కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. గాలింపు చర్యలపై ఆయన ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి తాజా పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. గల్లంతైన బోటును వీలైనంత త్వరగా గుర్తించేందుకు మరింత విస్తృతంగా గాలింపు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. మరోవైపు హోంమంత్రి అనిత సైతం అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరుపుతూ గాలింపు పురోగతిని నిశితంగా సమీక్షిస్తున్నారు.
కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడకు చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు నవంబర్ 4న చేపల వేటకు బయలుదేరారు. మోటరైజ్డ్ ఫిషింగ్ బోటులో వారు సముద్రంలోకి వెళ్లారు. వేట సాగిస్తూ ఒడిశాలోని పారాదీప్ పోర్టు సమీపానికి చేరుకున్నారు. అయితే ఆ తర్వాత వారి నుంచి ఎలాంటి సమాచారం అందలేదు. ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి బోటుతో పూర్తిగా సంబంధాలు తెగిపోయాయి. మత్స్యకారుల వద్ద ఉన్న మొబైల్ ఫోన్లతో పాటు బోటులోని ట్రాన్స్పాండర్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అయింది. దీంతో జీపీఎస్ ద్వారా కూడా వారి ఆచూకీని గుర్తించడం సాధ్యం కాలేదు.
నౌకలు, హెలికాప్టర్లతో జల్లెడ : బోటు అదృశ్యమైన విషయం తెలియగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అప్రమత్తమైంది. మత్స్యకారులను సురక్షితంగా వెనక్కి తీసుకురావడానికి భారీ స్థాయిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది. కాకినాడ, చెన్నై, ఒడిశా కోస్ట్గార్డ్ అధికారుల సమన్వయంతో సముద్రంలో గాలింపు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. భారత నౌకాదళం (నేవీ), కోస్ట్గార్డ్ బృందాలు సంయుక్తంగా ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం భారత కోస్ట్గార్డ్కు చెందిన నౌకలు, హెలికాప్టర్లు పారాదీప్ తీర ప్రాంతమంతా జల్లెడ పడుతున్నాయి.
మత్స్యకారుల ఆచూకీ ఇంకా లభించకపోవడంతో వారి కుటుంబసభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బాధిత కుటుంబాలకు భరోసా కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. మత్స్యకారుల కుటుంబాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తూ ఉండాలని సూచించారు. సముద్రంలో చేపడుతున్న గాలింపు పురోగతిని వారికి నిరంతరం తెలియజేయాలని ఆదేశించారు. బోటును గుర్తించేందుకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని వనరులను వినియోగించాలని స్పష్టం చేశారు.
'అన్ని మార్గాల్లోనూ ప్రయత్నించండి' : సముద్రంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల గాలింపు చర్యలపై హోంమంత్రి అనిత ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భారత నౌకాదళం, కోస్ట్గార్డ్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ గాలింపు వేగవంతం చేశామని ఆమె తెలిపారు. మత్స్యకారుల ఆచూకీని కనుగొనేందుకు అన్ని మార్గాల్లోనూ ప్రయత్నించాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలతో ఏడుగురు మత్స్యకారులు క్షేమంగా తిరిగి వస్తారన్న ఆశాభావాన్ని హోంమంత్రి అనిత వ్యక్తం చేశారు.
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