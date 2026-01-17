కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా పరిశ్రమ -నేడు శంకుస్థాపన చేయనున్న చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్
495ఎకరాల్లో రూ.18 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో కాకినాడలో ఏఎమ్ గ్రీన్ సంస్థ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఆధారిత గ్రీన్ అమ్మోనియా పరిశ్రమ ఏర్పాటు - దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ అమ్మోనియా కాంప్లెక్స్ అవుతుందన్న ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 7:26 AM IST
CM Chandrababu Foundation To Green Ammonia Factory In Kakinada : ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలో సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించేందుకు సిద్ధమైంది. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఆధారిత గ్రీన్ అమ్మోనియా పరిశ్రమ ఏర్పాటుతో దేశంలోనే అతిపెద్ద పర్యావరణహిత పరిశ్రమలలో ఒకటిగా నిలివనుంది. గతేడాది గ్రీన్కో గ్రూప్కు చెందిన ఏఎమ్ గ్రీన్ సంస్థకు ఏడాదికి 1.5మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల గ్రీన్ అమ్మోనియా, 1,950 మెగావాట్ల ఎలక్ట్రోలైజర్ను సంస్థ ఉత్పత్తి చేయనుంది. ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ అమ్మోనియా కాంప్లెక్స్ అవుతుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంటోంది. 2028 నాటికి 0.5 ఎంఎంటీపీఏ, 2030 నాటికి మరో 1.0 ఎంఎంటీపీఏ గ్రీన్ అమ్మోనియా ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి చేరుకునేలా సంస్థ ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. 495 ఎకరాల్లో ప్లాంట్ను సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నేడు కాకినాడలో దీనికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
గ్రే అమ్మోనియా ప్లాంట్ను గ్రీన్ ప్లాంట్గా అభివృద్ధి: గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ఉపయోగించి పూర్తిగా పునరుత్పాదకశక్తితో తయారయ్యే కార్బన్ ఉద్గారాలు లేకుండా గ్రీన్ అమ్మోనియాను ఏఎమ్ గ్రీన్ సంస్థ ఉత్పత్తి చేయనుంది. బొగ్గు, చమురు, సహజ వాయువులతో తయారయ్యే గ్రే, బ్లూ అమ్మోనియాకు భిన్నంగా ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ప్రపంచమంతా డీకార్బనైజేషన్, నెట్-జీరో ఎమిషన్స్ లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్, గ్రీన్ అమ్మోనియా భవిష్యత్ ఇంధనాలుగా మారుతున్నాయి. కాకినాడలో ఏర్పాటయ్యే ఏఎమ్ గ్రీన్ అమోనియా ప్రాజెక్ట్ దేశానికే గర్వకారణంగా నిలవనుంది. నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్ పాత గ్రే అమ్మోనియా ప్లాంట్ను గ్రీన్ ప్లాంట్గా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
ప్రపంచదేశాలకు సులభంగా ఎగుమతి: 495ఎకరాల్లో రూ.18 వేల కోట్ల (2బిలియన్ డాలర్లు)పెట్టుబడితో ఏఎమ్ గ్రీన్ సంస్థ ఈ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీని నిర్మాణ సమయంలో సుమారు 8 వేలమందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కనున్నాయి. 2027 చివరినాటికి ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఏఎమ్ గ్రీన్ అమోనియా ప్లాంట్ కాకినాడ పోర్ట్కు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది. గ్రీన్ అమోనియాను ప్రపంచదేశాలకు సులభంగా ఎగుమతి చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఏఎమ్ గ్రీన్ సంస్థ ఇప్పటికే జర్మనీకి చెందిన యూనిపర్ ఎస్ఈతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. 2028 నుంచి ఏడాదికి 125 కేటీపీఏ గ్రీన్ అమ్మోనియాను ఎగుమతి చేయనుంది.
8 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు - 5500 ఉద్యోగాలు: మలేషియాకు చెందిన పెట్రోనాస్, సింగపుర్కు చెందిన జీఐసీ, యూఏఈకి చెందిన ఏడీఏఐ సంస్థల సహకారంతో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రపంచస్థాయిలో గుర్తింపు పొందనుంది. ఏఎం గ్రీన్ సంస్థ కాకినాడలోనే 2వేల కోట్ల వ్యయంతో 2 గిగావాట్ల ఎలక్ట్రోలైజర్ తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించి మరికొన్ని ప్రాజెక్టులను నెలకొల్పనుంది. వాటివల్ల 8 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు రావటంతోపాటు అదనంగా 5వేల 5వందల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
హరిత ఇంధన రంగంలో సౌదీలా ఆంధ్రప్రదేశ్: భవిష్యత్తులో హరిత ఇంధన రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సౌదీ అరేబియాలాగే తయారవుతుందని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. కాకినాడ నుంచి జర్మనీ, సింగపూర్, జపాన్ దేశాలకు హరిత ఇంధనాన్ని ఎగుమతి చేయనుందని మంత్రి లోకేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఏఎం గ్రీన్ సంస్థ భారీ పెట్టుబడి పెడుతోందంటూ బ్రోచర్ను ట్యాగ్ చేశారు.
రూ.10,760 కోట్లు పెట్టుబడి - కాకినాడలో హరిత ఇంధన ఉత్పత్తికి గ్రీన్సిగ్నల్
విపత్తుల నుంచి రక్షణే గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఏపీ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం