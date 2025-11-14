త్వరలో డ్రోన్ టాక్సీలు - కేంద్రం సాయం అందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
ఏపీలో ఏర్పాటు చేయనున్న డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీలు - సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ వర్చువల్గా శంకుస్థాపన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 4:52 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 5:26 PM IST
CM Chandrababu Virtually Launches Drone City and Space City: డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్ర వాణిజ్య-పరిశ్రమల మంత్రి పీయూష్ గోయల్ విశాఖ ముంచి వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేసారు. రాష్ట్రంలో రెండు ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల శంకుస్థాపనలకు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు వేదికైంది. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా ఏపీని తీర్చిదిద్దుతున్నామని సీఎం అన్నారు. ఫస్ట్ మూవర్స్ అడ్వాంటేజ్ని తామెప్పుడూ అందిపుచ్చుకుంటేనే ఉన్నామన్నారు.
డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీలకు కేంద్రం సాయం చేస్తే మరింతలా తీర్చిదిద్దుతామని వెల్లడించారు. త్వరలో రాష్ట్రంలో డ్రోన్ టాక్సీలు తీసుకువచ్చేంతలా అభివృద్ధి చేస్తామని ఇందుకు అవసరమైన డ్రోన్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉందని తెలిపారు. డ్రోన్ల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో డ్రోన్లకు డిమాండ్ విస్తృతంగా ఉందని కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ అభిప్రాయపడ్డారు. దీనిని ఊహించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డ్రోన్ సిటీని తీసుకు వచ్చిందన్నారు. ఐటీకి గుర్తింపు లేని సమయంలోనే ఐటీ భవిష్యత్ను ఊహించి అవకాశాలను సీఎం చంద్రబాబు అందిపుచ్చుకున్నారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు డ్రోన్లు, స్పేస్, ఏఐ, క్వాంటం విషయంలోనూ చంద్రబాబు ముందంజలో ఉన్నారని తెలిపారు.
దేశంలోనే తొలిసారి డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీలను నెలకొల్పిన ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుందన్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో డ్రోన్ డిజైన్, తయారీ, సేవలు, ఆర్ అండ్ డీ రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందేలా డ్రోన్ సిటీ నిర్మాణం జరగనుంది. డ్రోన్ సిటీలో అధునాతన తయారీ పార్కులు, టెస్టింగ్ - సర్టిఫికేషన్ సెంటర్లు, 25 వేల మంది రిమోట్ పైలట్లకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటుతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 40 వేలకు పైగా ఉద్యోగావకాశాలు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ల ఏర్పాటు జరగనుంది.
డ్రోన్ సిటీలో 20 శాతం క్యాపిటల్ సబ్సిడీ, 100 శాతం ఎస్జీఎస్టీ రాయితీ వంటి ప్రోత్సాహకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. ట్విన్ స్పేస్ సిటీస్తో భారత అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేట్ పరిశ్రమల భాగస్వామ్యాన్నిపెంచడమే లక్ష్యగా ప్రభుత్వం పని చేస్తుంది. ఉపగ్రహ ప్రోటోటైప్ తయారీ, స్పేస్ టెక్ స్టార్టప్ ఇంక్యుబేషన్, ఉపగ్రహ విభాగాల తయారీ, లాంచ్ లాజిస్టిక్స్ సపోర్ట్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. స్పేస్ సిటీలో 10 ఏళ్లలో 25 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, 35 వేలకు పైగా ఉద్యోగాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా ఏపీని తీర్చిదిద్దుతున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీలకు కేంద్రం సాయం అందించాలని కోరారు. త్వరలో రాష్ట్రంలో డ్రోన్ టాక్సీలు అభివృద్ధి చేస్తామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
ఏపీ స్పేస్ పాలసీ 4.0లో భాగంగా స్పేస్ టెక్ ఫండ్ కింద 100 కోట్ల కేటాయించారు. డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీల నిర్మాణంతో భారత వైమానిక–అంతరిక్ష రంగాల్లో కొత్త శకం ఆరంభం కానుంది. స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ లక్ష్యాల సాధనకు డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీ ప్రాజెక్టులు కీలకం కానుంది. స్పేస్ సిటీకి సంబంధించి బ్లూ స్పేస్, ఎథర్నల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ గిల్డ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థలతో ప్రభుత్వం ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది.
డ్రోన్ సిటీలో పెట్టుబడులకు అల్గోబోటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అకిన్ అనలిటిక్స్ సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సెన్సెల్మేజ్, ఏర్పేస్ ఇండస్ట్రీస్ సంస్థలు అవగాహనా ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీల నిర్మాణంతో టెక్నాలజీ, నైపుణ్యాలు, పరిశ్రమలు విస్తరణకు అవకాశం ఉండి. కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు రామ్మోహన్ నాయుడు, శ్రీనివాస వర్మ, సీఎస్ కె. విజయానంద్, మంత్రులు టీజీ భారత్, బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారులు డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి, ఎస్ సోమనాథ్ పాల్గొన్నారు.
విశాఖలో 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - హాజరైన ప్రముఖులు
విశాఖ సురక్షితమైన నగరం - దేశానికి గేట్వేలా ఏపీ: సీఎం చంద్రబాబు