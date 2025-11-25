ఏపీలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుపై కసరత్తు - నేడు సీఎం చంద్రబాబు కేబినెట్తో భేటీ!
నేతలు చెబితేనే ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పెనమలూరు చేరుస్తారా? - మంత్రివర్గ ఉపసంఘం మరెందుకని ప్రశ్నించిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 7:22 AM IST
AP Government Plans Three New Districts: మార్కాపురం, మదనపల్లె కేంద్రాలుగా రెండు కొత్త జిల్లాలతో పాటు పోలవరం ప్రాజెక్టు ముంపు ప్రాంతాల అభివృద్ధి లక్ష్యంతో రంపచోడవరం కేంద్రంగా మరో జిల్లా ఏర్పాటు అంశం తాజాగా తెర మీదకు వచ్చింది. రంపచోడవరం, చింతూరు డివిజన్లు కలిపితే తూర్పుగోదావరి జిల్లా మరింత పెద్దదిగా తయారు అవుతుందని భావిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నారు. కొత్త జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్ల సరిహద్దుల మార్పులు, చేర్పులపై సీఎం చంద్రబాబు నిన్న (సోమవారం) సచివాలయంలో మంత్రులు, అధికారులతో సమీక్షించారు.
మంగళవారం మరోసారి ఈ విషయం గురించి చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రివర్గం పలు ప్రతిపాదనలతో కూడిన ప్రజంటేషన్ను సీఎంకు అందించింది. అందులోని అంశాలపై కొద్దిసేపు చర్చించిన సీఎం జిల్లాల సరిహద్దుల మార్పు, రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటుపై మరిన్ని సూచనలు చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న మార్కాపురం , అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉన్న మదనపల్లె అదే విధంగా రంపచోడవరం కేంద్రాలుగా కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు సీఎం పచ్చజెండా ఊపారు. అవసరం మేరకు, పరిమిత స్థాయిలోనే మార్పులు, చేర్పులు ఉంటాయన్నారు. మంగళవారం మరోసారి సమావేశం కావాలని నిర్ణయించారు. దీంతో అధికారులు ముఖ్యమంత్రి సూచనలకు అనుగుణంగా మరో నివేదిక తయారు చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
పెనమలూరును ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ప్రతిపాదించరా?: విజయవాడ నగరంలో భాగమైన పెనమలూరును విస్మరించి అంతకంటే ఎక్కువ దూరంలోని గన్నవరం, నూజివీడు నియోజకవర్గాలను ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదన ఏంటని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. ‘ప్రజాప్రతినిధులు చెబితేనే చేరుస్తారా? భౌగోళిక పరిస్థితులు చూడాల్సిన బాధ్యత లేదా? అలాంటప్పుడు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఎందుకు’ అని ప్రశ్నించారు. ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో మార్పులు, చేర్పులకు సంబంధించిన అంశంపై కొద్దిసేపు చర్చ జరిగింది. కృష్ణా జిల్లాలోని గన్నవరం, ఏలూరు జిల్లాలోని నూజివీడు నియోజకవర్గాలను ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలపాలని ఉపసంఘం ప్రతిపాదించింది. ఈ సందర్భంగా పెనమలూరు నియోజకవర్గాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదన చేయకపోవడంపై సీఎం ప్రశ్నించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో మార్పులు, చేర్పులపై తర్వాత ఆలోచిద్దామని చెప్పారు.
పెద్ద జిల్లాగా తూర్పుగోదావరి అవుతుందనే: ప్రస్తుతం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో రంపచోడవరం, చింతూరు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉన్నాయి. చింతూరు నుంచి జిల్లా కేంద్రమైన పాడేరు వెళ్లాలంటే సుమారు 215 కి.మీ. ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి. ఈ రెండు డివిజన్లనూ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కలిపితే అక్కడి జనాభా 24.48 లక్షలకు చేరుతుంది. 10 నియోజకవర్గాలతో పెద్ద జిల్లాగా తయారవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో రంపచోడవరం కేంద్రంగా కొత్త జిల్లా ఏర్పాటు అంశం పరిశీలనకు వచ్చింది. పోలవరం ముంపు ప్రాంతాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా అక్కడ జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు. అందుకు అనుగుణంగా ముంపు గ్రామాల వివరాలతో అధికారులు నివేదిక తయారు చేశారు. దీనిపై మంగళవారం చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
ప్రకాశం జిల్లాలోకి అద్దంకి, కందుకూరు: అద్దంకి, కందుకూరు నియోజకవర్గాలను ప్రకాశం జిల్లాలో చేర్చాలనే ప్రతిపాదనకు సీఎం పచ్చజెండా ఊపారు. కొత్తగా అద్దంకి, మడకశిర రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటుకు సానుకూలత వెలిబుచ్చారు. బనగానపల్లె రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనను ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టినట్లు తెలిసింది. గూడూరు డివిజన్ను తిరుపతి జిల్లా నుంచి శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో కలపాలని చిత్తూరు జిల్లాలోని నగరి రెవెన్యూ డివిజన్ను తిరుపతి జిల్లాలో కలపాలని ప్రతిపాదించారు. వీటిపై మంగళవారం చర్చించనున్నారు.
