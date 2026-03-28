డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​లు​, ఆర్సీలు ఇక నుంచి డైరెక్టుగా ఇంటికే! - తెలంగాణలో కొత్త విధానం

దారి మళ్లించకుండా ఉండేలా కొత్త విధానానికి సీఎం ఆమోదం - ఒకేచోట కార్డులు ముద్రించనున్న ప్రభుత్వం - ఆర్టీవో కార్యాలయాల పరిధి నుంచే ఆర్సీలు, లైసెన్సులు డిస్పాచ్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 28, 2026 at 1:25 PM IST

Licenses and RC at Home : తెలంగాణలో వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ కార్డులు, డ్రైవింగ్ లైసెన్సులను దారి మళ్లించకుండా నేరుగా వాహనాదారుల ఇంటికే చేర్చేలా కొత్త విధానానికి సీఎం ఆమోదం తెలిపారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 61 ఆర్టీవో కార్యాలయాల నుంచి ఈ కార్డులు సంబంధిత వ్యక్తులకు పంపిస్తున్నారు. ఇకపై సెంట్రలైజ్డ్​ ప్రింటింగ్​, డిస్పాచ్​ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ విధానానికి ఇటీవల జరిగిన సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ ​రెడ్డి గ్రీన్​ సిగ్నల్​ ఇచ్చారు.

క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలో ఇబ్బందులు : రాష్ట్రంలో ఏడాదికి సుమారు 4.70 లక్షల డ్రైవింగ్​ లైసెన్సులు జారీ అవుతున్నాయి. దాదాపు 9.90 లక్షల వాహనాలు రిజిస్టర్​ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ రెండు కలిపి ఏడాదికి వాహనదారులకు 14-15 లక్షల కార్డులను చేరవేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆర్సీ, లైసెన్సు కార్డులు పంపిణీ చేయడానికి కొన్ని వారాల నుంచి నెలల సమయం పడుతోంది. గతంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ నిర్వహించిన తనిఖీల్లో వందలాది లైసెన్సులు, ఆర్సీలు వివిధ ఏజెంట్ల వద్ద నిల్వ ఉండటం గమనార్హం. మరోవైపు కార్డులు చేతికి అందకపోవడం వల్ల ట్రాఫిక్​ పోలీసులు, రవాణా శాఖ నిర్వహించే క్షేత్రస్థాయి తనిఖీల్లో వాహన యజమానులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

ఈ నిర్ణయానికి కారణం అదేనా? : ఈ నేపథ్యంలో సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఏజెంట్ల వద్దకు కార్డులు వెళ్లి, మధ్యలో నిలిచిపోకుండా నేరుగా వాహనదారుడి ఇంటికే చేరేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇదివరకు ఈ కార్డుల కోసం వాహనదారులు కార్యాలయాలు వెళితే కార్డులు ఎప్పుడో పంపించేశామని చెప్పి అధికారులు వారి మీదకు రాకుండా తప్పించుకునేవారు. దీంతో వాహనదారులు పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేసి, ఎఫ్​ఐఆర్​ తీసుకుని మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎదురయ్యేది. ప్రస్తుతం ఆర్సీలు, లైసెన్సులు ఆర్టీవో కార్యాలయాల పరిధిలోనే ప్రింట్​ అయ్యాక అక్కడి నుంచే డిస్పాచ్​ అవుతున్నాయి. వివిధ కారణాల వల్ల ఇక్కడ ముద్రణ జాప్యం అవుతోంది. ప్రస్తుతం సెంట్రలైజ్డ్​ విధానం అమల్లోకి వస్తే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకే కేంద్రం నుంచి ఇవి జారీ అవుతాయి.

యూజర్​ ఛార్జీలూ రవాణా శాఖకు : వివిధ రకాల పన్నులు, ఫీజులతో రవాణా శాఖకు ఏడాదికి రూ.6,700 కోట్ల నుంచి రూ.6900 కోట్ల వరకు ఆదాయం వస్తోంది. ఇందులో దాదాపు రూ.135 కోట్లు వినియోగదారుల ఛార్జీలు ఉంటాయి. ఈ నిధులను రవాణా శాఖకే కేటాయించడానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి అంగీకరించినట్లు తెలిపారు.

చలాన్లు కట్టకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ కట్​ : రోడ్లపై పదేపదే నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినా, ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు సకాలంలో చెల్లించకుండా వదిలేసినా మీ డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​, వాహనం ఆర్సీ ఫ్రీజ్​ కావచ్చు. వెంటనే వాటికి సంబంధించిన ఆర్టీఏ సేవలకు అంతరాయం కలుగుతుంది. త్వరలో ఈ ప్రక్రియను అమలు చేసేందుకు రవాణా శాఖ సిద్ధమవుతోంది. ట్రాఫిక్​ జరిమానాలపై వాహనదారుల నుంచి వస్తున్న ఫిర్యాదులను మరింత వేగంగా, పారదర్శకంగా పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త విధానాన్ని తీసుకురానుంది. కేంద్ర వాహన నిబంధనల ప్రకారం జరిమానాలపై అభ్యంతరాలను పరిష్కరించేందుకు గ్రీవెన్స్​ రెడ్రెసల్​ అథారిటీని నియమించనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్​ త్వరలోనే రానుంది.

