30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ సేకరించండి - కేంద్రానికి సీఎం విజ్ఞప్తి
రాష్ట్రంలో 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం ఉత్పత్తి - 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ సేకరించాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి - రాష్ట్రానికి రావాల్సిన బకాయిల విడుదలకు వినతి
Published : April 17, 2026 at 8:00 PM IST
CM Revanth With Union Minister Pralhad Joshi : యాసంగి పంటకు సంబంధించి 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ సేకరించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. దిల్లీలో కేంద్ర ఆహార, ప్రజాపంపిణీ శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో భేటీ అయిన రాష్ట్ర బృందం తెలంగాణకు రావాల్సిన బకాయిలు విడుదల చేయాలని కోరింది. పిల్లల్లో రక్తహీనత, పోషకాల లోపాల నివారణకు గానూ ఫోర్టిఫైడ్ బియ్యం సరఫరాను పాఠశాలలు, వసతిగృహాలకు పునరుద్ధరించాలని కోరింది.
కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో భేటీ : రాష్ట్రంలో యాసంగి పంట రానున్న నేపథ్యంలో సేకరణ, మార్కెటింగ్పై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్తో కలిసి కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో భేటీ అయ్యారు. యాసంగిలో వచ్చే ధాన్యం బాయిల్డ్ రైస్కు అనుకూలమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్, మంత్రి ఉత్తమ్ తెలిపారు. గత ఆరు సీజన్ల కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఈ విషయం స్పష్టమౌతుందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో ఈ సీజన్లో 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతుందన్న మంత్రి ఉత్తమ్ 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ సేకరించాలని కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషిని కోరారు. దేశవ్యాప్తంగా బాయిల్డ్ రైస్కు భారీ డిమాండ్ ఉన్నందున సరఫరా పెంచాలని ఇటీవల కేంద్ర ఆహార, ప్రజా పంపిణీ విభాగం అధికారులు సూచించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.
వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి, సేకరణలో తెలంగాణ టాప్ : 2014 –15 వర్షాకాలం పంట అదనపు లెవీ సేకరణకు సంబంధించిన దాదాపు 14 వందల 69 కోట్ల బకాయిలను విడుదల చేయాలని కేంద్రమంత్రికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి, సేకరణలో తెలంగాణ దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉందన్న సీఎం రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మీద ఉన్న ఒత్తిడిని గుర్తించి వెంటనే బకాయిలు విడుదల చేయాలని కోరారు. పిల్లల్లో రక్తహీనత, పోషకాల లోపాల నివారణకు గానూ కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ కెర్నల్స్ సరఫరాను ఇటీవల నిలిపివేశారన్న సీఎం దానిని పునరుద్ధరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బాయిల్డ్ రైస్ సరఫరాకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదనకు కేంద్రమంత్రి సూత్రప్రాయ ఆమోదం తెలిపారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
రైతుల అకౌంట్లో నగదు జమ : ఈ రబీ సీజన్లో 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేయనున్నామని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి రైతులకు 48 గంటల్లో కనీసమద్దతు ధరకు (ఎంఎస్పీ) తగ్గట్టు వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లో నగదును జమ చేయనున్నామని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితుల్లో తెలంగాణకు సంబంధించిన 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్రైస్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సీఐ ద్వారా తీసుకోవాలని తాము కేంద్ర మంత్రిని కోరినట్లు వివరించారు.
"ఈ రబీ సీజన్లో 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేయనున్నాం. రాష్ట్రంలో వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి రైతులకు 48 గంటల్లో కనీసమద్దతు ధరకు (ఎంఎస్పీ) తగ్గట్టు వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లో నగదును వేయనున్నాం. ఈ పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ నుంచి 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సీఐ ద్వారా తీసుకోవాలని మేము కేంద్ర మంత్రిని కోరాం" - ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి