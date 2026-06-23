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మూతపడ్డ స్కూల్స్​ మళ్లీ తెరుచుకుంటున్నాయి : జగిత్యాల జిల్లాలో 13 బడులు రీఓపెన్​

ఏళ్లుగా మూతబడి, ఈ ఏడాది తెరుచుకుంటున్న సర్కారు బళ్లు - సర్పంచ్‌లు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, తల్లితండ్రుల చొరవతో మళ్లీ రీఓపెన్​ - పలు ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు పాఠశాలల బస్సులను అడ్డుకుంటున్న పేరెంట్స్

Government Schools Reopened
Government Schools Reopened (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 8:55 AM IST

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Government Schools Reopened : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఏళ్లుగా మూతబడ్డ సర్కారు బళ్లు తిరిగి తెరచుకుంటున్నాయి. ఒక్క జగిత్యాల జిల్లాలోనే 13 స్కూళ్లు ఈ విద్యా సంవత్సరం తెరచుకున్నాయి. గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం, గ్రామస్థులు, ప్రజాప్రతినిధులు, తల్లితండ్రులు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని పిల్లల్ని సర్కారు బళ్లకు పంపుతున్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ బళ్లల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచేందుకు ప్రైవేటు పాఠశాలల బస్సులను రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. సర్కారీ బడిలో విద్య సహా ఇతర సదుపాయాలపై పేరెంట్స్‌కు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

పదేళ్ల తర్వాత తండాలో బడి : ఇది జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లి మండలం రంగారావుపేట తండా. ఈ తండాలో పదేళ్ల కిందట సర్కారు బడి నడిపారు. వివిధ కారణాలతో అప్పట్లో నడిపిన బడిని మూసివేశారు. అప్పటి నుంచి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మిట్టంపేటలోని సర్కారు బడికి తమ పిల్లల్ని పంపేవారు. బస్సులో వెళ్లి, బస్సులో వచ్చేవారు. కొంతమంది తల్లితండ్రులు తమ పిల్లల్ని తమవెంట కూలీ పనుల కోసం తీసుకెళ్లేవారు. పదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఆ తండాలో సర్కారు బడి తెరుచుకుంది.

చదువుకునే పిల్లల సంఖ్య అధికంగా ఉందని, తమ ఊళ్లో పాఠశాల తెరవాలని నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ మంజుల, ఉపసర్పంచ్ భూక్యామదన్ లాల్ పలుమార్లు విద్యాశాఖ అధికారులకు విన్నవించారు. వారి విన్నపాలను ఆలకించిన విద్యాశాఖ ఎట్టకేలకు ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి అక్కడ బడి తెరచింది. పాఠశాల భవనం లేకపోవడంతో పాత గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలోనే బడిని ప్రారంభించారు. సర్పంచ్ మంజుల తమ ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇదే పాఠశాలలో చేర్చి ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఊళ్లోనే బడి తెరచుకోవడంతో సుమారు 25 మంది విద్యార్థులు ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు చేరారు. పాఠశాల ప్రారంభం అక్కడ వేడుకలా జరిగింది.

పదేళ్ల తర్వాత బడి తెరుచుకుంది. ఇప్పటి వరకు పిల్లలు ప్రైవేటు స్కూల్​కి వెళ్లేవారు. మా తండాలోనూ స్కూల్​ ఉండాలని అనుకున్నాం. ఎం​ఈవో మేడం స్పందించారు. మా పిల్లల్ని కూడా ఈ పాఠశాలలోనే చేర్పించాం - కొండా కనకతార, మండల విద్యాధికారిణి

ప్రైవేటు పాఠశాలల వాహనాలను రానివ్వని గ్రామస్థులు : జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి మండలం గోవింద్‌పల్లిలో విద్యార్థులు లేకపోవడంతో అక్కడి ప్రాథమిక పాఠశాల మూతపడింది. అక్కడి పిల్లలంతా దగ్గర్లోని నేరెళ్ల, ధర్మపురిల్లోని ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుకునే వాళ్లు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వసతులు మెరుగయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం, నాయకులు, గ్రామస్థులంతా తిరిగి ప్రాథమిక పాఠశాలను ప్రారంభించాలని కంకణం కట్టుకున్నారు. విద్యాశాఖ అధికారులను ఒప్పించి తిరిగి బడిని తెరిపించారు. ఐదో తరగతి వరకూ సుమారు 26 మంది పిల్లలు చేరారు. ప్రైవేటు పాఠశాలల వాహనాలను సైతం గ్రామస్థులు ఊళ్లోకి రానివ్వడం లేదు. మొదటి రోజు నుంచే మధ్యాహ్న భోజనం ప్రారంభించారు. పాఠశాల భవనం ఉన్నా మూత్రశాలలు, వంటగది లేవు. వెంటనే మంజూరు చేయాలని కలెక్టర్‌కు సైతం వినతి పత్రం అందించారు.

ఐదో తరగతి వరకు తెరుచుకున్న బడి : జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల మండలం బొల్లొని చెరువులో ఐదేళ్ల కిందట అక్కడి సర్కారు బడి మూతబడింది. చదువుకునే విద్యార్థులంతా కొడిమ్యాలలోని ప్రైవేటు స్కూళ్లో చదివే వాళ్లు. ఎలాగైనా స్థానికంగా ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలను తెరవాలని ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామస్థులు చొరవ తీసుకున్నారు. ఈ విద్యాసంవత్సరం ఐదో తరగతి వరకూ బడి తెరిచారు. 18 మంది విద్యార్థులు చేరారు. జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం అబ్బాపూర్‌లో రెండేళ్లుగా అక్కడి ప్రభుత్వ పాఠశాల మూతబడింది. ఈ విద్యాసంవత్సరం గ్రామస్థుల చొరవతో తిరిగి ప్రారంభమైంది. సోమవారం ఊళ్లోకి వచ్చిన రెండు ప్రైవేటు స్కూళ్ల బస్సుల్ని గ్రామస్థులు అడ్డుకున్నారు. వారిని సర్కారు బడికి తీసుకువెళ్లారు. వారి తల్లిదండ్రులకు సైతం సర్కారు బళ్లలో విద్య, వసతులపై అవగాహన కల్పించారు.

జగిత్యాల జిల్లాలో చాలా కాలంగా మూతపడి ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి 13 పాఠశాలలు తెరచుకున్నాయి. ఇప్పటి వరకూ ఉన్న సమాచారం మేరకు కరీంనగర్ జిల్లాలో 2, సిరిసిల్లలో 2, పెద్దపల్లిలో ఒక పాఠశాల ఈ విద్యాసంవత్సరం నుంచి తెరచుకున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో 1653 పాఠశాలలుంటే అందులో 163 బళ్లు వివిధ కారణాలతో కొన్నేళ్లుగా మూతబడుతూ వచ్చాయి. వాటిని తిరిగి తెరిపించేందుకు గ్రామస్థులు, గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం, ఉపాధ్యాయులు తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

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మూతబడిన స్కూల్స్​ రీఓపెన్
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