పదో తరగతి పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద క్లోక్రూమ్లు ఏర్పాటు - విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం - వివాదాస్పద ఇంటర్ కేంద్రాలపై మరింత నిఘా - కలెక్టర్లతో సీఎస్ సమీక్ష
Published : February 25, 2026 at 8:45 AM IST
Cloakrooms At Tenth Exam Centers : పదోతరగతి విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్. ఇకపై అన్ని పరీక్షా కేంద్రాల్లో క్లోక్రూంలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులు తమ వెంట తెచ్చుకున్న బ్యాగ్లను క్లోక్రూంలో ఇచ్చి ఎగ్జామ్ పూర్తయ్యాక తీసుకువెళ్లవచ్చు. ఈవిధానంతో విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఈనెల 25వ తేదీ నుంచి ఇంటర్, మార్చి 14 నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎస్ రామకృష్ణారావు మంగళవారం జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎలాంటి అవకతవకలకు అవకాశం లేకుండా పరీక్షలను పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
గతంలోని వివాదాస్పద పరీక్షా కేంద్రాలపై మరింత నిఘా పెట్టాలని సీఎస్ రామకృష్ణారావు అధికారులను ఆదేశించారు. ఏ ఒక్క విద్యార్థీ నేలపై కూర్చొని పరీక్ష రాయకూడదని స్పష్టం చేశారు. పరీక్షల సమయంలో పోలీస్, రెవెన్యూ తదితర శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు. విద్యాశాఖేతర అధికారులతో కూడిన సిట్టింగ్, ఫ్లైయింగ్ స్క్వాడ్లను ఏర్పాటు చేయాలని రామకృష్ణారావు ఆదేశించారు. విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితా రాణా మాట్లాడుతూ చీఫ్ సూపరింటెండెంట్లకు మాత్రమే ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించడానికి సెల్ఫోన్లను అనుమతిస్తున్నట్లుగా వివరించారు. సమావేశంలో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సెక్రటరీ కృష్ణ ఆదిత్య, ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం డైరెక్టర్ పీవీ శ్రీహరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మార్చి 3 నుంచి ఇంటర్ మూల్యాంకనం : ఇంటర్మీడియట్ జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనం వచ్చేనెల 3వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఆ రోజు నుంచి సంస్కృతం పరీక్ష మూల్యాంకనం మొదలవుతుంది. అనంతర 3 విడతల్లో మిగిలిన సబ్జెక్టుల సమాధాన పత్రాలను దిద్దే ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.
2,676 పరీక్షా కేంద్రాలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షలకు 2,676 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. అందులో 1,582 ప్రభుత్వ, 1,094 ప్రైవేటు బడులు ఉన్నాయి. ఈసారి పరీక్షలకు 5,17,727 మంది రెగ్యులర్ (తాజా) విద్యార్థులు, మరో 10,512 మంది ఒకసారి ఫెయిల్ అయిన వారు హాజరవుతారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11,674 స్కూళ్లలో చదువుతున్న విద్యార్థులు పరీక్ష రాయబోతున్నారు. అందులో ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలు 6,386, ప్రైవేట్ బడులు 5,288 ఉన్నాయి.