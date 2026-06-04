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రాష్ట్రంలో మండుతున్న ఎండలు - గురు, శుక్రవారాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, వర్షాల హెచ్చరిక

రాష్ట్రంలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - వాతావరణం మార్పులపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ - వివిధ జిల్లాల ఉష్ణోగ్రతల గురించి ప్రజలకు తెలియజేసిన అధికారులు

Climatic Conditions In State
Climatic Conditions In State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 10:35 AM IST

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Climatic Conditions In State : ఉదయం పూట ఎండ తీవ్రతకు బయటకు రావాలంటేనే జనం భయపడుతున్నారు. సాయంత్రం కాగానే ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో, ఎప్పుడు పిడుగు పడుతుందో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. గురువారం నాడు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (SDMA) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. గురువారం నాడు 46 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 79 మండలాల్లో సాధారణ వడగాలులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే శుక్రవారం నాడు 85 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 67 మండలాల్లో సాధారణ వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 43 నుంచి 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు.

నమోదైన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు : బుధవారం రాష్ట్రంలో నమోదైన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతల వివరాలిలా ఉన్నాయి. నందనమారెల్ల (మార్కాపురం జిల్లా)లో 44.5 డిగ్రీలు; పిట్టలవానిపాలెం (బాపట్ల జిల్లా), గూడూరు (నెల్లూరు జిల్లా)లో 44 డిగ్రీలు; పెదపారుపూడి (కృష్ణా జిల్లా), అమరావతి (పల్నాడు జిల్లా)లో 43.4 డిగ్రీలు; తణుకు (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా)లో 43.3 డిగ్రీలు; కంచికచర్ల (NTR జిల్లా)లో 43.2 డిగ్రీలు; రాయపూడి (గుంటూరు జిల్లా)లో 43 డిగ్రీలు; చీమకుర్తి (ప్రకాశం జిల్లా)లో 42.7 డిగ్రీలు; బోనుపల్లె (తిరుపతి జిల్లా)లో 42.4 డిగ్రీలు; రాజం (విజయనగరం జిల్లా)లో 42.3 డిగ్రీలు; కలపర్రు (ఏలూరు జిల్లా)లో 42 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో, గురువారం నాడు పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడ ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఇతర జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఆసుపత్రిలోకి నీరు చేరి రోగులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు :బుధవారం రాత్రి ధర్మవరంలో కురిసిన భారీ వర్షం కారణంగా స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోకి వరద నీరు చేరింది. ప్రధాన రహదారి నుంచి ఆసుపత్రి ప్రవేశ ద్వారం గుండా వర్షపు నీరు ప్రవహించి, అత్యవసర విభాగం (Casualty ward), రక్తనిధి కేంద్రానికి వెళ్లే దారిని వరద ముంచెత్తింది. రాత్రంతా వైద్య సిబ్బంది రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. ఆసుపత్రి ఆవరణలో కేవలం పది నెలల క్రితమే కాంక్రీటు (CC) రహదారిని నిర్మించారు. అయితే ఆ రహదారిని ఎత్తులో నిర్మించడం వల్ల నీరు ఆసుపత్రి భవనంలోకి ప్రవహించింది. గురువారం ఉదయం సిబ్బంది నీటిని బయటకు తోడివేశారు. ఆసుపత్రి అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు డాక్టర్ నరసింహులు, మంత్రి కార్యాలయ బాధ్యులు హరీష్ బాబు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి, ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

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STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
CLIMATE CONDITION FLUCTUATIONS
DIFFERENT DISTRICTS CONDITIONS
రాష్ట్ర ఉష్ణోగ్రత పరిస్థితులు
CLIMATIC CONDITIONS IN STATE

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