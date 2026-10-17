ఎల్నినో తెచ్చిన ముప్పు - ఫిబ్రవరిలోనే వేసవి ప్రారంభం!
Elnino Effect On Telangana : ఎల్నినో ప్రభావంతో శీతాకాలం కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ఎండాకాలంగా మారనుందని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ నివేదిక వెల్లడించింది. 1901 తర్వాత అత్యంత వేడినెలగా 2026 ఆగస్టు రికార్డు సృష్టించింది.
Published : October 17, 2026 at 11:49 AM IST
Elnino Effect On Telangana : ఎల్నినో ప్రభావంతో శీతాకాలం కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ఎండాకాలంగా మారనుందని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ అధ్యయన నివేదిక వెల్లడించింది. అలాగే 1901 తర్వాత అత్యంత వేడి నెలగా 2026 ఆగస్టు రికార్డు సృష్టించింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఫిబ్రవరి నెలలోనే వేసవి పరిస్థితులు తలెత్తుతాయని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ సంస్థ నివేదించింది.
1950 తర్వాత భారతదేశానికి ప్రస్తుత ఎల్నినో అత్యంత తీవ్రమైన ముప్పుగా పరిణమించిందని, ఇప్పటికే వర్షపాత లోటు నమోదవుతుండగా, వెచ్చని శీతాకాలంతో రబీ పంటలపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. నేలలో తేమ తగ్గడం, భూగర్భ జలాలు పడిపోవడం, రిజర్వాయర్లలో నీరు అడుగంటిపోవడం కారణంగా రాబోయే రబీ పంటలతో పాటు ఆ తర్వాత వచ్చే వేసవి పంటలకు కూడా ముప్పు వాటిల్లుతుందని పేర్కొంది. అయితే ఇప్పటికే వరి, చెరకు, పత్తి వంటి పంటల సాగులో గణనీయంగా లోటు కనిపిస్తోంది.
అత్యంత వేడి నెలగా ఆగస్టు 2026
'భారత్పై ఎల్నినో ముప్పేట ముప్పు' పేరిట క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ సంస్థ అధ్యయన నివేదికను శుక్రవారం విడుదల చేసింది. ఇందులో ఎల్నినోకు తోడుగా వాతావరణ మార్పులు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కలిసి ఉష్ణోగ్రతలను గణనీయంగా పెంచడంతోపాటు నీటి సంక్షోభం మరింత తీవ్రంగా మారే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. 2024లో నమోదైన రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలను 2026-27 ఏడాది తిరిగి రాస్తుందని తెలిపింది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఎల్నినో గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంటుందని, దీని ప్రభావం 2027లోనూ కొనసాగుతుందని నివేదిక వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా 1901 తర్వాత 2026 ఆగస్టు అత్యంత వేడి నెలగా నిలిచిందని పేర్కొంది.
దేశంలో 44 శాతం జిల్లాలో అత్యంత లోటు వర్షాలు
నైరుతి రుతుపవనాలు గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత బలహీనంగా ఉన్నాయి. దీంతో 13 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక దేశవ్యాప్తంగా 44 శాతం జిల్లాల్లో అత్యంత లోటు ఏర్పడింది. వర్షాభావంతోపాటు సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడం వల్ల వడగాల్పుల తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఈ అధిక ఉష్ణోగ్రతలు మానవుల ఆరోగ్యం, పర్యావరణంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, రాజస్థాన్, మహారాష్ట్రలో కరవు పరిస్థితులు తలెత్తాయి.
ఎల్నినోతో వరి, గోధుమ, పత్తి, చెరకు వంటి పంటలపైనే కాకుండా జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తికి కూడా తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ 2026-27 సంవత్సరానికి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని 373.93 మిలియన్ టన్నులుగా నిర్ణయించింది. ఇది ముందు సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2.63 మిలియన్ టన్నులు తక్కువ.
1901 తర్వాత అత్యంత తీవ్రంగా
ఎల్నినోతో దేశంలో వర్షపాతంపై ప్రధానంగా ఆధారపడే దక్షిణ ద్వీపకల్పం, తూర్పు-ఈశాన్య ప్రాంతాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. తూర్పు-ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో 1901 తర్వాత అత్యంత కనిష్ఠ వర్షపాతం నమోదైంది. గత పదేళ్లలో తొమ్మిదేళ్లు ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రతికూల వర్షపాత పరిస్థితులే ఉంటున్నాయి. ఇక దక్షిణ ద్వీపకల్పంలో సాధారణ వర్షపాతం 716 మిల్లీమీటర్లు కాగా 542 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే నమోదైంది. ఇది 1901 తర్వాత నమోదైన నాలుగో అత్యల్ప వర్షపాతం. ఈ ప్రాంతంలో 1918లో 435.8 మిల్లీమీటర్ల అత్యంత తక్కువ వర్షాపాతం నమోదైంది.
ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 18 శాతం, కర్ణాటకలో 30 శాతం, కేరళలో 28 శాతం, ఏపీలో 25 శాతం, తమిళనాడులో 20 శాతంగా వర్షపాత లోటు ఉంది. రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఈ లోటు 40 శాతంకాగా కర్ణాటకలోని రామనగర జిల్లాలో ఏకంగా 91 శాతం లోటు నెలకొంది.
ఈ మూడు పంటలపై అధిక ప్రభావం
ఎల్నినో ప్రభావం ముఖ్యంగా మూడు పంటలపై తీవ్రంగా చూపుతోంది. తెలంగాణతో సహా పలు రాష్ట్రాల్లో సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గింది. ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో అక్టోబర్ 5 నాటికి అందిన గణాంకాల ప్రకారం వరి, చెరకు, పత్తి సాగు విస్తీర్ణం తగ్గింది. 2025-26 కంటే పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల సాగు పెరిగింది. దీంతో తక్కువ వర్షపాతాన్ని తట్టుకోగల ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులు మొగ్గు చూపారని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా వరి సాగు విస్తీర్ణంలో భారీ తగ్గుదల నమోదైంది. తెలంగాణలో 4.26 లక్షల హెక్టార్లు తగ్గింది.
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