అన్నదాత సహా అందరికీ ముప్పే! - ఎల్నినో ప్రభావంపై క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ శ్వేతపత్రం
Climate Trends White Paper On Elnino : ఎల్నినో ప్రభావంపై క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ తాజాగా అధ్యయనం చేసింది. కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వాలు చేపట్టాల్సిన పలు చర్యలను సిఫార్సులు చేసింది.
Published : November 6, 2026 at 7:59 PM IST
రోజురోజుకు ఎల్నినో మరింత తీవ్రంగా మారుతోంది. ఇది వ్యవసాయ ఉత్పాదకతపై గణనీయంగా ప్రభావం చూపుతోందని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ అధ్యయనం నివేదించింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో సంభవించిన వాతావరణ మార్పులు, నీటి ఎద్దడి, పర్యావరణ క్షీణత, పెరుగుతున్న పెట్టుబడి ఖర్చులతో సహా దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ప్రస్తావిస్తూ ఈ సంస్థ ఓ శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేసింది.
వ్యవసాయానికే పరిమితం కాదు
ఎల్నినో ప్రభావంతో వచ్చిన వాతావరణ మార్పులు రైతుల జీవనోపాధిని దెబ్బతీస్తున్నాయని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ తన శ్వేతపత్రంలో పేర్కొంది. ఆహార ధరలు పెరుగుతున్నాయని తెలిపింది. క్రమంగా భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయంది. ఈ కరవు ప్రభావం ఇప్పుడు పట్టణాలపైనా కనిపిస్తోందని వెల్లడించింది. వాతావరణ మార్పులతో పొలం నుంచి మార్కెట్ దాకా ఉన్న పంట వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమైనట్లు పేర్కొంది. ఇది వ్యవసాయ రంగానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఆహార ధరలు, గృహ బడ్జెట్లు , ద్రవ్యోల్బణంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపునుందని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ హెచ్చరించింది.
ఎల్నినో కారణంగా దేశ ఆహార సరఫరా వ్యవస్థే దెబ్బతిందని, ఇప్పటికే ఆరు రాష్ట్రాలు కరవును ప్రకటించాయని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ నివేదించింది. అయితే ఇతర రాష్ట్రాలను కరవు ప్రభావితం చేయలేదని దీని అర్థం కాదని, అలా ప్రకటిస్తే పెట్టుబడులు రావని వివరించింది. అందుకే కొన్ని రాష్ట్రాలు అధికారికంగా కరవు ప్రకటించడానికి వెనకాడుతున్నాయని తన శ్వేతపత్రంలో పేర్కొంది.
నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు
- కరవు కారణంగా భూమి సాగుకు పనికిరాకుండా మారితే కుటుంబాలు తమ జీవనోపాధిని కోల్పోతాయని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ పేర్కొంది. దీని పర్యవసానం వ్యవసాయానికే పరిమితం కాకుండా విస్తృత ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుందని తెలిపింది.
- కరవు కేవలం వ్యవసాయ సమస్య మాత్రమే కాదని, వ్యవస్థాగతమైన సమస్యగా పేర్కొంది. వాతావరణ మార్పులు నష్టాలను మరింత తీవ్రంగా చేస్తాయంది.
- ఇప్పటికే 40 శాతం వరకు పండ్లు, కూరగాయలు వినియోగదారుల వద్దకు చేరకముందే పాడైపోతున్నాయని తెలిపింది. దేశంలో కేవలం 4 శాతం తాజా ఉత్పత్తులకు మాత్రమే కోల్డ్ చైన్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించింది.
క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ సిఫార్సులివే
- కేవలం వ్యవసాయ దిగుబడిని పెంచే విధానాల నుంచి దృష్టిని మళ్లించాలి. నేల ఆరోగ్యాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. రసాయన ఎరువులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలి. చిన్న రైతులకు నిధులు సమకూర్చాలి.
- కోల్డ్ చైన్ నిల్వ సేవలు విస్తరించడానికి ప్రభుత్వాలు పెట్టుబడులు పెంచాలి.
- ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలి. రైతు సమాఖ్యలు, ఇతర సహకార సంస్థల్లో సంస్కరణలు అమలు చేసి, పొలం నుంచి మార్కెట్ వరకు కోల్డ్ చైన్ సరఫరా వ్యవస్థను మెరుగుపరచాలి. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేస్తున్న ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రేరణగా తీసుకోవాలి. వ్యవసాయ రంగంలో మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టాలి.
- రైతులకు సరైన శిక్షణ, సౌకర్యాలు కల్పించాలి. పంటను అమ్ముకునేందుకు మార్కెట్ సదుపాయాలు మెరుగుపరచాలి.
- కౌలు రైతులతో సహా అందరు అన్నదాతల్ని పంట, వాతావరణ ఆధారిత బీమా పథకాల పరిధిలోకి తీసుకురావాలి.
- మండల స్థాయిలో వాతావరణ సలహాలు, కరవు ప్రమాదాలను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసి, తక్షణ చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుగా ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- జీవ ఎరువుల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించాలి. ప్రస్తుతం రసాయన ఎరువులకు ఇస్తున్న భారీ రాయితీని వీటికి కూడా వర్తింపచేయాలి. అలాగే వ్యవసాయ బడ్జెట్లో ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల కోసం తగిన వాటాను కేటాయించాలి.
- పంట నష్ట భద్రతను కేవలం పొలం సరిహద్దులకే పరిమితం చేయకుండా, పంట మార్కెట్కు చేరే వరకు ఉండే సప్లై చైన్ అంతటా అమలు చేయాలి.
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