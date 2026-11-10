రసాయన ఎరువులతో రైతులకు నష్టాలే ఎక్కువ - సేంద్రియ సాగుతోనే అధిక లాభాలు!
Climate Trends Report on Farming : రసాయన ఎరువుల అధిక వినియోగం వల్ల నేల సారం తగ్గడం, పర్యావరణ కాలుష్యం, భూగర్భ జలాలు కలుషితం కావడం వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని తెలిపింది.
Published : November 10, 2026 at 8:40 PM IST
రసాయన ఎరువులతో పంట ఉత్పాదకత కన్నా సబ్సిడీ రూపంలో 182 శాతం అధికంగా ఖర్చవుతోందని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ సంస్థ వెల్లడించింది. రసాయన ఎరువుల అధిక వినియోగం వల్ల నేల సారం తగ్గడం, పర్యావరణ కాలుష్యం, భూగర్భ జలాలు కలుషితం కావడం వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని తెలిపింది. ఈ పరిస్థితుల్లో రైతులకు ఆశించిన స్థాయిలో ప్రయోజనాలు అందడం లేదని పేర్కొంది.
తగ్గుతున్న ఎరువుల సామర్థ్యం
క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ విడుదల చేసిన 'ది ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ కల్టివేషన్' నివేదిక ప్రకారం 1970 సంవత్సరంలో ఒక కిలో రసాయన ఎరువుల వినియోగానికి 13.4 కిలోల పంట ఉత్పత్తి లభించేది. అయితే 2015 సంవత్సరం నాటికి అది కేవలం 2.7 కిలోలకు పడిపోయింది. దీనికి ప్రధాన కారణం భూసారం క్షీణించడం, ఎరువుల విపరీత వినియోగమేనని నివేదిక పేర్కొంది.
అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో పెరుగుతున్న భారం
ఎరువుల తయారీకి అవసరమైన ముడి చమురు, ఎల్ఎన్జీ, ఎల్పీజీ దిగుమతుల్లో హర్మూజ్ జలసంధి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ మార్గంలో అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో ఒక్క నెలలోనే యూరియా ధరలు 53.7 శాతం పెరిగాయని నివేదిక వెల్లడించింది. దేశీయ యూరియా ఉత్పత్తి కూడా 0.8 మిలియన్ టన్నులు తగ్గినట్లు వివరించింది.
సేంద్రియ సాగుతో అధిక ఆదాయం
రసాయన వ్యవసాయంతో పోలిస్తే సేంద్రియ వ్యవసాయంలో ప్రారంభ దశలో ఉత్పత్తి 10 శాతం తగ్గినా రైతులకు 22 నుంచి 35 శాతం అధిక లాభాలు లభించే అవకాశం ఉందని నివేదిక తెలిపింది. కనీసం మూడు సంవత్సరాల పాటు సేంద్రియ పద్ధతులను కొనసాగిస్తే ఉత్పాదకత కూడా మెరుగుపడుతుందని పేర్కొంది.
ఏపీ ప్రకృతి వ్యవసాయం ఆదర్శం
రైతులను క్రమంగా బయో ఆధారిత, సేంద్రియ, ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు మళ్లించాలని క్లైమేట్ ట్రెండ్స్ సూచించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమలు అవుతున్న ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలను ఇతర రాష్ట్రాలు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని తెలిపింది. సేంద్రియ సాగును ప్రోత్సహించేందుకు హెక్టారుకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే రైతుల ఆదాయం పెరగడంతో పాటు ప్రభుత్వానికి వేల కోట్ల రూపాయల నిధులు ఆదా అవుతాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
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