గాలివాన బీభత్సం - పగలు ఉక్కపోత సాయంత్రానికి దంచికొడుతున్న వర్షం
రాష్ట్రంలో ఒక్కసారిగా మారిపోయిన వాతావరణం - కడపలో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం - కదిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలోకి చేరిన వరదనీరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 7:21 AM IST
Climate Changes And Heavy Rains In State : రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. పగటిపూట భానుడి భగభగలు, ఉక్కపోతతో అల్లాడిన ప్రజలకు సాయంత్రం వరుణుడు ఉపశమనం కలిగించాడు. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. కడప, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర వ్యాప్తంగా మంగళవారం రాత్రి కురిసిన వర్షంతో జనం తీవ్ర ఇబ్బందులలు పడ్డారు. పలుచోట్ల పిడుగుపాట్లు, చెట్లు విరిగిపడటం, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరగడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు : కడప జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఈదురుగాలులకు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. వర్షపు నీరు చేరి ప్రధాన రహదారులు జలమయమయ్యాయి. మురికి కాలువలు పొంగిపొర్లడంతో ఆ నీరంతా నివాసాల లోపలికి చేరి ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. రాకపోకలు సాగించలేక స్థానికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మైదుకూరు మండలం మిట్టమానుపల్లె ఎస్సీ కాలనీలో పిడుగుపాటుకు గురై గూడూరు ఇస్మాయిల్ అనే వ్యక్తికి చెందిన పశువుల పాక దగ్ధమైంది. వేపచెట్టుపై పిడుగు పడటంతో ఆ పక్కనే ఉన్న పాకకు కూడా మంటలు అంటుకున్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కదిరిలో కురిసిన వర్షానికి ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలోకి వరద నీరు చేరింది. దేవళం బజారు నుంచి వచ్చిన నీరు రాజగోపురం గుండా లోపలికి ప్రవేశించడంతో భక్తులు ఇబ్బంది పడ్డారు.
వానల వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు : ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లోనూ అకాల వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. పల్నాడుజిల్లా నరసరావుపేట మండలంలో కురిసిన వర్షానికి ప్రధాన రహదారిపై చెట్లు, కరెంటు స్తంభాలు కూలిపోవడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల నియోజకవర్గంలో ఈదురుగాలులకు తాటిపర్తి వద్ద పాడేరు ఘాట్ రోడ్డుపై భారీ వృక్షం కూలిపోవడంతో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. ముకుందపురం సమీపంలో ఓ చెట్టు విద్యుత్ తీగలు, స్తంభాలపై పడటంతో చీడికాడ మండలంలో చీకట్లు ముసిరాయి. పలుచోట్ల వడగళ్ల వాన కురిసింది. విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి కనిపించింది. విజయనగరంతో పాటు పలు మండలాల్లో భారీ వర్షం కారణంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
చెట్లు విరిగి పడడంతో ట్రాఫిక్ అంతరాయం : సాయంత్రం వేళ వ్యాయామం, ఆటల కోసం మైదానాలకు వచ్చిన వారు ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షానికి తడిసి ముద్దయ్యారు. మన్యం జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో గాలివానకు విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతింది. పెద్దమేరంగిలో రహదారిపై వృక్షం నేలకూలింది. మక్కువ మండలంలో గాలి ధాటికి విద్యుత్ స్తంభం పడిపోయింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గంలో పిడుగుల శబ్దాలకు జనం భయాందోళనకు గురయ్యారు. రణస్థలం మండలం పైడిభీమవరం జాతీయ రహదారి ఫ్లైఓవర్పై విద్యుత్ స్తంభాలు, సెల్ టవర్లు విరిగిపడటంతో హైవేపై గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. కేశవరాయపురం సమీపంలో కొబ్బరితోటపై పిడుగు పడటంతో చెట్లు దహనమయ్యాయి.
