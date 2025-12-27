ETV Bharat / state

ప్రకృతి విపత్తులు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పులు - రాజకీయ నిర్ణయాలూ ఓ కారణమే

ఏటేటా పెరుగుతున్న ప్రకృతి విపత్తులు, వాతావరణ మార్పులు - 2025లో దాదాపు 120 బిలియన్ డాలర్ల నష్టం - క్రిస్టియన్​ ఎయిడ్​ సంస్థ విడుదల చేసిన కౌంటింగ్​ ది కాస్ట్​ 2025 నివేదికలో కీలకాంశాలు

Counting the Cost 2025 Report
Counting the Cost 2025 Report (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 9:28 AM IST

3 Min Read
Counting the Cost 2025 Report : ఎక్కడ ప్రకృతి విపత్తు సంభవించినా వేలల్లో ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. అలాగే ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పులతో భవిష్యత్తు తరాలు గందరగోళంలో పడనున్నారు. ఈ రెండు విపత్తులకు రాజకీయ నిర్ణయాలూ కారణం అవుతున్నాయని క్రిస్టియన్​ ఎయిడ్​ సంస్థ అభిప్రాయపడింది. వాతావరణంలో మార్పులు, ప్రకృతి విపత్తులకు రాజకీయాలతో సంబంధం ఏంటని చాలా మందికి వచ్చే ప్రశ్న.

ఆ సంస్థ విడుదల చేసిన కౌంటింగ్​ ది కాస్ట్​-2025 నివేదికలో మానవ తప్పిదాలతో పాటు శిలాజ ఇంధన వినియోగాన్ని పెంచడంపై తీసుకుంటున్న రాజకీయ నిర్ణయాలు ముఖ్య కారణం అవుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది. 2025 ఏడాదికి టాప్​-10 ప్రకృతి విపత్తులతో దాదాపు 120 బిలియన్​ డాలర్ల నష్టం వచ్చిందని చెప్పింది. అలాగే వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో పాటు నిరాశ్రయులయ్యారని పేర్కొంది. వాస్తవిక గణాంకాలు తీసుకుంటే తీవ్రత ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పింది.

వాతావరణ మార్పులతో భూతాపం, ఒక్క డిగ్రీ పెరిగితే రుతుపవనాల వర్షాలు 5 శాతం పెరిగి ఆకస్మిక వరదలతో ఆర్థిక, ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తాయి. ఇప్పుడు వీటిపైనే ఈ సంస్థ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. శిలాజ ఇంధన వనరులైన బొగ్గు, చమురు, సహజ వాయువు వినియోగాన్ని తగ్గించి, పునరుత్పాద ఇంధన వనరుల వాడకం పెంచాలని చెప్పింది. వాతావరణ మార్పులపై ప్రపంచ నాయకత్వం తక్షణమే స్పందించాలని కూడా సూచించింది. ఇలా స్పందించి విపత్తులను తగ్గించేందుకు కార్యాచరణ చేపట్టాలని తెలిపింది.

దేశంలో 8 శాతం ఎక్కువ వర్షపాతం : ఈ ఏడాది జూన్​-సెప్టెంబరు వరకు దేశవ్యాప్తంగా చాలా ప్రాంతాల్లో అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపించాయి. హిమనీ నదాలు వేగంగా కరగడంతో నదులు ఉప్పొంగాయి. పంట పొలాలు, పట్టణాలు నీట మునిగాయి. మరికొన్ని చోట్ల గ్రామాలు చెల్లాచెదురు అయిపోయాయి. 860 మంది వరకు చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. రుతుపవనాల సీజన్​ ఈ ఏడాది మే నుంచి ప్రారంభమైంది. సెప్టెంబరు నాటికి దేశవ్యాప్తంగా సగటు కన్నా 8 శాతం ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది.

ఈ సీజన్​లోనే అధిక వరదలు, ఆకస్మిక వర్షాలు : ఈ సీజన్​లో 2,277 వరదలు, ఆకస్మిక వర్షాల ఘటనలు నమోదయ్యాయి. అధిక వర్షాలు వ్యవసాయం, మౌలిక సదుపాయాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో 18 శాతం ఉన్న వ్యవసాయ ఉత్పాదకత ఈ సీజన్​లో తగ్గింది. మానవ తప్పిదాలతో జరుగుతున్న వాతావరణ మార్పులతో ఈ విపత్తులు సంభవిస్తున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు జరిగిన టాప్​-3 ఘటనలు :

  • నవంబరులో ఆగ్నేయాసియాలో సంభవించిన వరదలతో థాయ్​లాండ్​, శ్రీలంక, ఇండోనేషియా, వియత్నాం, మలేసియాలో 1,750 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 25 బిలియన్​ డాలర్ల ఆస్తి నష్టం సంభవించింది.
  • అమెరికా కాలిఫోర్నియాలో పాలిసేడ్స్​, ఈటన్​ అడవుల కార్చిచ్చుతో 60 బిలియన్ల నష్టంతో పాటు 400 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
  • ఏ ఏడాది చైనాలో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. ఈ వరదలతో వేల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. 11.7 బిలియన్​ డాలర్ల నష్టం సంభవించింది. దాదాపు 30 మంది చనిపోయారు.

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు : ఈ ఏడాది తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు సంభవించాయి. భారీ వర్షాలకు జన జీవనం స్తంభించిపోయింది. భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. కొంత మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గోదావరి, కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు ఎప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితి సంభవిస్తుందోనని ప్రాణాలు అరచేతిలో పట్టుకొని బతుకుతున్నారు. ఇప్పుడు శీతాకాలంలో కూడా చల్ల గాలుల ప్రభావం తెలంగాణ మీద ఉంది. దీంతో రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతున్నాాయి. జనాలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడానికి కూడా జంకుతున్నారు.

TAGGED:

CLIMATE CHANGE IN INDIA
POLITICAL DECISIONS CHANGE CLIMATE
కౌంటింగ్​ ది కాస్ట్​ 2025 నివేదిక
COUNTING THE COST 2025 REPORT

