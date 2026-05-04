"మీకు అర్థమవుతోందా?" - మరింత సులువుగా బోధన, పాఠశాలలకు "క్లిక్కర్ కిట్లు"!
బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో పెరిగిన సాంకేతికత - విద్యార్థుల సామర్థ్యాలపై అప్పటికప్పుడు పరీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 12:30 PM IST
Clicker Kit for School Students in AP : తరగతి గదుల్లో ఉపాధ్యాయులు బోధించిన అంశాన్ని విద్యార్థులు అర్థం చేసుకున్నారా లేదా అనే విషయం పరీక్షల్లో ఆలస్యంగా తెలుస్తుంది. కానీ, ఏ రోజు కారోజు తెలుసుకోగలిగితే విద్యార్థిని తీర్చిదిద్దే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగని రోజూ పరీక్షలు పెట్టడం కష్టసాధ్యం. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు పాఠ్యాంశాన్ని అర్థం చేసుకుందీ లేనిదీ అప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేలా ప్రభుత్వం క్లిక్కర్ పరికరాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీంతో పాఠాలు అర్థం కాని విద్యార్థులను అప్పటికప్పుడు గుర్తించి వారికి మరింత సులువగా బోధించే అవకాశం కలుగుతోంది. ఇంతకీ ఈ క్లిక్కర్ అంటే ఏమిటి? ఎలా పనిచేస్తుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా తరగతి గదిలో బోధించిన అంశం విద్యార్ధికి అర్థమైందా లేదా? అని తెలుసుకునేందుకు ప్రశ్నలు వేయడం, పరీక్షలు నిర్వహించడం వల్ల సాధ్యం. పరీక్షల్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా విద్యార్థుల సామర్థ్యాలను అంచనా వేసి అందుకనుగుణంగా మెరుగుపరిచేలా చర్యలు తీసుకుంటారు. కానీ, ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న సాంకేతికత విద్యార్థుల సామర్థ్యాన్ని అప్పటికప్పుడు స్పష్టంగా లెక్కిస్తుంది. క్లిక్కర్ అనే పరికరాలతో విద్యార్థులకు పాఠం బోధపడిందీ లేనిదీ అప్పటికప్పుడు సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు.
ఎలా పనిచేస్తుంది?
'క్లిక్'-క్లిక్కర్ అంటే శబ్దం చేసే డివైజ్. తరగతి గదిలోని డిజిటల్ బోర్డుకు ఈ పరికరాన్ని అమర్చుతారు. విద్యార్థులు తాము విన్న పాఠ్యాంశం తాలూకూ పరిజ్ఞానాన్ని ఎంత వరకు సాధించారో అప్పటికప్పుడు 'ఇంటరాక్టివ్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్' ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఉపాధ్యాయులు బోధించిన అనంతరం డిజిటల్ బోర్డుపై పాఠంలోని కొన్ని ప్రశ్నలు, 'ఏబీసీడీ' రూపంలో వాటి సమాధానాలు కనిపిస్తాయి. విద్యార్థులు తమ వద్ద ఉన్న పరికరంలో బటన్ ద్వారా సరైన సమాధానం ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో వారు ఎంచుకున్న సమాధానం, పాఠ్యాంశాన్ని అర్థం చేసుకున్న తీరు అప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని మరో సారి వారి సందేహాలను నివృత్తి చేసేందుకు వీలుంటుంది.
130 పాఠశాలలు, 7,565 పరికరాలు
క్లిక్కర్ విధానాన్ని గతేడాది పైలట్ ప్రాజెక్టుగా పోరంకి జడ్పీహెచ్ఎస్, ఆకునూరు పాఠశాల్లలో అమలు చేశారు. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం ఎంపిక చేసిన పాఠశాలల్లో 9వ తరగతి విద్యార్థులకు పరికరాలు అందించారు. కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 130 పాఠశాలలను ఎంపిక చేశారు. ఇందులో తాళ్లపాలెం, తపశిపూడి, బుద్ధాలపాలెం, చిన్నాపురం, నగరంలోని దేశాయిపేట, గిలకలదిండి, రుస్తుంబాద నగరపాలక సంస్థ ఉన్నత పాఠశాలలు, రుద్రవరం గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి.
గూడూరు, మల్లవోలు, కప్పలదొడ్డి, తరకటూరు, కంకటావ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలను ఎంపిక చేసి 7,565 మంది తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులకు ఈ పరికరాలు అందించనున్నారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఈ పరికరాలను ఉపయోగించి విద్యార్థుల సామర్థ్యాలను అంచనా వేయనున్నారు. ఆ తర్వాత మిగిలిన పాఠశాలల్లోనూ అమలు చేసే అవకాశం ఉందని విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు.
క్లిక్కర్ విధానం విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని, పాఠ్యాంశం అర్థమైందా లేదా? అనే విషయం తెలుసుకోవడంతో పాటు అప్పటికప్పుడు సందేహాలను నివృత్తి చేసే అవకాశం ఉపాధ్యాయులకు కలుగుతుందని జల్లా విద్యాశాఖాధికారు యూవీ సుబ్బారావు తెలిపారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన అన్ని పాఠశాలలకు పరికరాలను పంపిణీ చేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా శిక్షణ అందించేలా ఏర్పాట్లు చేశామని, మెరుగైన ఫలితాల సాధనకు ఈ సాంకేతికత ఉపయోగపడుతుందని సుబ్బారావు పేర్కొన్నారు.
