అడవిలో అభివృద్ధి బాటలు - సవాళ్లను అధిగమిస్తూ గిరి శిఖర గ్రామాలకు రోడ్లు
అడవి తల్లి బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పటివరకు 905 కి.మీ. రోడ్ల నిర్మాణం - ఒక ప్రకటనలో తెలిపిన ఉపముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం-పెద్ద పెద్ద గుట్టలను పడగొట్టి రోడ్లను నిర్మిస్తున్న వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 1:27 PM IST
Adavi Thalli Bata Program For Tribal villages : గిరిజన ప్రాంతాలలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడానికి, ముఖ్యంగా డోలీ మోతల సంస్కృతిని అంతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక పథకమే 'అడవి తల్లి బాట'. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించారు. మొదటి దశలో రూ.1,005 కోట్ల వ్యయంతో 1,069 కి.మీ. రోడ్లను చేపట్టగా, ప్రస్తుతం 'అడవి తల్లి బాట 2.0' ద్వారా దీనిని రూ.2,078 కోట్లకు (2,310 కి.మీ.) విస్తరించారు. అడవి తల్లి బాట కార్యక్రమం మొదటి రోజు నుంచి పనుల పురోగతిపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ, పనులు వేగంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లే విధంగా పవన్ కల్యాణ్ సూచనలు చేస్తున్నారని ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ప్రకటించింది.
గిరిజన గ్రామాలు… అడవి తల్లి బాటలు— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) August 7, 2026
• ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నిరంతర పర్యవేక్షణలో రహదారి పనుల్లో స్పష్టమైన పురోగతి
• అడవితల్లి బాట తొలి దశలో రూ. 1,005 కోట్లతో 1,069 కి.మీ. రహదారుల అభివృద్ధికి శ్రీకారం
• అడవితల్లి బాట 2.0 విస్తరణతో మొత్తం రూ. 2,078 కోట్లతో 2,310… pic.twitter.com/FvJXTLIVFM
గిరిజన గ్రామాల అడవి తల్లి బాటల రహదారి పనుల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నిరంతర పర్యవేక్షణ వల్ల స్పష్టమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది. విస్తరణ పనుల్లో ఇప్పటికే 905 కి.మీ. నిర్మాణం పూర్తి కాగా, పెండింగ్ పనులపై పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులతో పవన్ సమీక్షించారు. మిగిలిన పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అటవీ అనుమతులు జాప్యం లేకుండా సమన్వయం చేసుకోవాలని, వర్షాల వల్ల ఆటంకాలు ఉన్న రోడ్లు మినహా మిగిలిన పనులు కొనసాగించాలన్నారు. డోలీ రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు.
సవాళ్ల నడుమ రోడ్డు నిర్మాణం: అడవి తల్లి బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా చాలా గ్రామాలకు రోడ్డు వేయడం కంటే ముందు దారి నిర్మించేందుకు సంక్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని కార్యాలయం తెలిపింది. రోడ్ల నిర్మాణం కోసం అడ్డుగా ఉన్న పెద్ద పెద్ద గుట్టలను బ్రేక్ చేసి, రాళ్లు పగలగొట్టి దారి ఏర్పాటు చేశారు. ఆ దారిపై రోడ్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. దారులు వేసిన తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాలకు వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించక నిర్మాణ సామాగ్రి చేరుకోవడం కష్టతరంగా మారింది. అలాంటి సవాళ్ల మధ్య గిరిశిఖర గ్రామాలకు సైతం డోలీ కష్టాల నుంచి విముక్తి కల్పించాలన్న దృఢ సంకల్పంతో ఉప ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రణాళికలను ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
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ప్రతి గిరిజన గ్రామం డోలీ రహితం కావాలన్న పవన్: పవన్ కల్యాణ్ అడవి తల్లి బాట పనుల పురోగతిపై పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించి నిర్దేశిత లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. అటవీ అనుమతుల ప్రక్రియలో జాప్యం లేకుండా ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు శాఖల మధ్య సమన్వయ బాధ్యత తీసుకుని త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రికార్డు స్థాయిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు అటవీ అనుమతులను పూర్తి చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.
వర్షాల కారణంగా పనులకు ఆటంకాలు ఏర్పడిన ప్రాంతాలు మినహా, మిగిలిన అన్ని ప్రాంతాల్లో పనులు నిరంతరాయంగా కొనసాగించాలని స్పష్టం చేశారు. గిరిజన గ్రామాలకు విద్య, వైద్యం, ఉపాధి అవకాశాలను చేరువ చేయాలన్న బలమైన సంకల్పంతో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సహకారంతో చేపట్టిన అడవి తల్లి బాట పనుల్లో నాణ్యతా లోపాలకు తావు లేకుండా నిరంతర పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. డోలీ రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్య సాధనలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు.
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