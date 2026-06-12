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చెత్త ఇవ్వండి, సరుకులు పట్టుకెళ్లండి - స్వచ్ఛ రథాలకు గ్రామాల్లో విశేష ఆదరణ

స్వచ్ఛ రథాలతో గ్రామాల్లో మెరుగవుతున్న పరిశుభ్రత - చెత్తను ఆదాయ వనరుగా మార్చుకుంటున్న గ్రామస్థులు - పొడి చెత్తను అందించి నిత్యావసరాలు పొందుతున్న మహిళలు - స్వచ్ఛ రథాల నిర్వహణతో ఉపాధి పొందుతున్న యువత

Income for Swachh Rath vehicles in AP
Income for Swachh Rath vehicles in AP (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:31 PM IST

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Income for Swachh Rath vehicles in AP : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చెత్తపై పన్ను వేసి ప్రజలను ఇబ్బంది పెడితే కూటమి ప్రభుత్వం అదే చెత్తను ఆదాయ వనరుగా మార్చి గ్రామీణులకు లబ్ధి చేకూరుస్తోంది. స్వచ్ఛ రథాలతో గ్రామాల్లో పరిశుభ్రతకు కొత్త నిర్వచనం చెబుతోంది. ఒకప్పుడు ఇంటి ముందున్న చెత్తను ఎలా వదిలించుకోవాలా అని ఆలోచించిన గ్రామస్థులు, ఇప్పుడు అదే చెత్తతో నిత్యావసరాలను పొందుతున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలోనూ భాగస్వాములు అవుతున్నారు.

చెత్త ఇవ్వండి, సరుకులు పట్టుకెళ్లండి - స్వచ్ఛ రథాలకు గ్రామాల్లో విశేష ఆదరణ (ETV)

ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో మెుత్తం 56 మండలాలున్నాయి. ప్రతి గ్రామంలోనూ చెత్తను తొలగించి స్వచ్ఛ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో స్వచ్ఛరథం కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రతి మండలానికీ ఒక వాహనం చొప్పున కేటాయించి పొడి చెత్తను సేకరిస్తోంది. గ్రామాలకు నెలకు రెండుసార్లు ఈ స్వచ్ఛరథం వెళ్లి చెత్త సేకరిస్తోంది. ఇప్పటికే గ్రామస్థుల నుంచి స్వచ్ఛ రథానికి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ పొడి చెత్తను సేకరిస్తున్న స్వచ్ఛరథాలు ప్రజల్లో పరిశుభ్రతపై అవగాహన పెంచుతున్నాయి.

కుటుంబాలకు అదనపు ఆర్థిక లాభం : ప్లాస్టిక్, పాత కాగితాలు, అట్టపెట్టెలు, ఇతర పునర్వినియోగ వ్యర్థాలకు బదులుగా నిత్యావసర సరుకులు అందిస్తున్నారు. గతంలో చెత్తగా భావించి పడేసే వస్తువులు ఇప్పుడు విలువైన వనరులుగా మారుతున్నాయి. ఇంట్లో పేరుకుపోయిన పొడి చెత్తను సేకరించి విక్రయించడం ద్వారా మహిళలు ఆదాయం పొందుతున్నారు. చెత్తను వేరు చేసి ఇవ్వడం వల్ల గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా మారడమే గాక కుటుంబాలకు అదనపు ఆర్థిక లాభం చేకూరుతోందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నిర్వాహకులకు నెలవారీ వేతనం : స్వచ్ఛరథం నిర్వహణకు ప్రత్యేక సిబ్బందిని నియమించడం ద్వారా గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. రథం నిర్వాహకులకు ప్రభుత్వం నెలవారీ వేతనం అందిస్తూ స్థిరమైన ఉపాధి కల్పిస్తోంది. గ్రామాలే రాష్ట్రాభివృద్ధికి పట్టుగొమ్మలు అనే భావనకు ప్రకాశం జిల్లాలో అమలవుతున్న స్వచ్ఛరథం కార్యక్రమం నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. చెత్త నిర్వహణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ, మహిళా సాధికారత, ఉపాధి కల్పన వంటి అంశాలను, ఒకే కార్యక్రమంలో సమన్వయం చేస్తూ గ్రామీణాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కొత్త బాటలు వేస్తోంది. ప్రధానంగా డ్రైనేజీల్లో ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలు వేయకుండా చేయగలిగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

రోజురోజుకు విశేష స్పందన : పంచాయతీరాజ్‌శాఖ చేపట్టిన స్వచ్ఛ రథాలకు రోజురోజుకు విశేష స్పందన లభిస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం పలు సంస్కరణలకు శ్రీకారంచుట్టింది. అందులో భాగంగా ప్రతి గ్రామాన్ని స్వచ్ఛ గ్రామంగా రూపొందించాలని తలచి, స్వచ్ఛ రథాల పేరుతో ప్రత్యేక వాహనాలు పంపుతున్నారు. గ్రామ ప్రజల నుంచి పొడి చెత్త, వస్తువులు స్వీకరించి వాటికి సమానమైన విలువతో నిత్యావసరాలు అందజేస్తారు. పప్పుదినుసులు, సబ్బులు, షాంపులు, పేస్టులు ఇలా, పలు రకాల వస్తువులు ఉచితంగా అందిస్తారు. జనవరిలో ప్రారంభమైన కార్యక్రమానికి తొలుత చిన్నచిన్న లోపాలు ఎదురైనా, ఆ తరువాత విశేష స్పందన లభించింది.

వృథా వస్తువులిస్తే నిత్యావసరాలు - రోజుకు రెండు గ్రామాలకు స్వచ్ఛ రథం

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TAGGED:

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CLEANLINESS IMPROVING IN VILLAGES
స్వచ్ఛ రథాలు
INCOME FOR SWACHH RATH VEHICLES

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