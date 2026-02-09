ETV Bharat / state

ఇల్లు సరే - మనం నిత్యం తాకే వీటిని ఎప్పుడైనా క్లీన్​ చేస్తున్నారా? - లేదంటే మీ ఆరోగ్యానికే ప్రమాదమట!

ఇంటి శుభ్రత, మన వాళ్ల ఆరోగ్యం కోసం పలు జాగ్రత్తలు - రోజులో భాగంగా ఎన్నింటినో చేతితో తాకుతుంటాం - సూక్ష్మజీవులకు ఆవాసాలుగా మారే ప్రమాదం ఉందంటున్న నిపుణులు

Sponge for Cleaning Dishes (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 8:33 AM IST

3 Min Read
Sponge for Cleaning Dishes : మనం ప్రతిరోజూ ఇంటిని శుభ్రం చేస్తున్నప్పటికీ కొన్ని వస్తువులను, ప్రదేశాలను మాత్రం ఎప్పుడో గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కుదిరితే క్లీన్‌ చేస్తుంటాం. తద్వారా వాటిపై సూక్ష్మజీవులు, దుమ్ము, ధూళి చేరి మురికిగా కనిపిస్తుంటాయి. పైగా వాటి వల్ల శ్వాస కోస, చర్మ సంబంధిత అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదమూ ఉంది. ఈ క్రమంలో మనం ఉపయోగించే కొన్ని రకాల వస్తువులను నిర్ణీత వ్యవధిలో కచ్చితంగా శుభ్రం చేస్తేనే ఆరోగ్యంగా ఉంటామని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

సాధారణంగా ఉదయాన్నే లేచి కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు ఇంటిని ఊడ్చి తుడుస్తాం. ఏవైనా పాత్రలు ఉంటే శుభ్రం చేసుకుంటాం. తరచూ దుప్పట్లు, దిండు గలేబులను కూడా మారుస్తూ ఉంటాం. ఇంటి శుభ్రతతో పాటు మన కుటుంబసభ్యుల ఆరోగ్యం కోసం ఇలాంటి పనులు ఇంకా ఎన్నో చేస్తుంటాం. కానీ వీటి కంటే ప్రమాదకరమైనవి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అవి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

స్క్రబ్బర్‌, స్పాంజ్‌ : మనం ఆహారం తయారు చేసుకునే పాత్రల శుభ్రతకు స్క్రబ్బర్/ స్పాంజ్ తప్పనిసరి. పాత్రలన్నీ కడగటం పూర్తయ్యాక వీటిని నీటితో శుభ్రంగా కడిగి పక్కనపెడతాం. కానీ అవి చాలా సేపు తేమతోనే ఉంటాయి కదా! అలా ఉండటంతో సూక్ష్మజీవులకు ఆవాసంగా మారతాయి. వీటితో పాత్రలను శుభ్రం చేస్తే తిరిగి మళ్లీ వాటిమీదకే చేరతాయి. అందుకే రోజూ రాత్రి బాగా వేడినీటిలో కానీ, బ్లీచ్‌ వేసిన గోరువెచ్చని నీటిలో కానీ నానబెట్టి, శుభ్రం చేయడం ద్వారా వాటికి చరమగీతం పాడవచ్చు.

డోర్ గడియలు, హ్యాండిల్స్‌, తాళాలు : మన ఇల్లు తలుపు తీయడానికీ, వేయడానికీ గడియలు, హ్యాండిల్స్‌నే ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఎవరెవరో, ఎక్కడెక్కడో తిరిగిన వాళ్లందరి చేతులు నేరుగా పడేదీ దానిమీదే! అంటే ఒక్కసారి గమనిస్తే సూక్ష్మజీవులకు ఆవాసంగా మారుతున్నట్లేగా! అందుకే వీటినీ తరచూ శుభ్రం చేయడం వల్ల అనారోగ్యాన్ని దూరం చేయవచ్చు. వాటిని అలాగే వదిలేస్తే మన చేతుల ద్వారా ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు నేరుగా లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి.

మొబైల్ ఫోన్లు, రిమోట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు : అస్సలు శుభ్రం చేయని జాబితా అంటే కచ్చితంగా వీటిదే! జారిపోయి నేలమీద పడతాయి. తినేటప్పుడూ పట్టుకుంటాం. దీంతో ఆహార అవశేషాలు, దుమ్ము ఇలా రకరకాలుగా వీటిపై ఎన్ని చేరతాయో. ఇవన్నీ అనారోగ్యాలు, అలర్జీలకు ప్రధాన కారకాలే. అందుకే డిస్‌ఇన్‌ఫెక్టాంట్‌లతో తరచూ శుభ్రం చేస్తుండాలి. పైపైనే కాదట రిమోట్​లో ఉండే బ్యాటరీలను తొలగించి కూడా శుభ్రం చేయాలి అని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఫ్రిజ్‌ హ్యాండిల్, స్విచ్‌ బోర్డులు : పెద్దగా పట్టించుకోని వాటి జాబితాలో ఇవి కూడా ఉంటాయి. వంట సమయంలో, వెలుతురు అవసరమైనప్పుడు ఎక్కువగా వాడేది వీటినే! ఏం కాదులే అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అనారోగ్యాలు కొని తెచ్చుకున్నట్టే. వీటినీ తరచూ శుభ్రం చేసుకుంటేనే మంచిదట. తడి లేని ఆప్షన్లను ఎంచుకుంటే మరీ మంచిది. మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జర్లు, బ్లూటూత్, ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్​లకు సంబంధించిన వాటిని క్లీన్​ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

కిచెన్ సరిగ్గా వాడకపోయినా, శుభ్రం చేయకపోయినా మొత్తం వంట గది ముఖచిత్రమే మారిపోతుంది. అయితే చాలా మంది డైలీ క్లీన్​ చేస్తున్నా, మరకలు అలానే ఉండిపోతాయి. అందుకే సింక్​ను రోజూ క్లీన్​ చేసినా వారానికి ఒకసారి ఈ టిప్స్​ పాటించి డీప్​ క్లీన్​ చేస్తే కొత్తదానిలా మెరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

శుభ్రం చేసుకున్న వస్తువుల్ని ఎక్కడ ఉండే వాటిని అక్కడ అమర్చుకుంటే ఇళ్లు కళగా కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇంటిని శుభ్రం చేయాలనుకున్న ప్రతిసారీ ఒక క్రమ పద్ధతిని పాటిస్తే, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వస్తువుల్ని శుభ్రం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. చేసే పని కూడా ఈజీగా పూర్తవుతుందని సూచిస్తున్నారు.

