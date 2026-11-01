రాయలసీమ పురపోరులో చెదురుమదురు ఘర్షణలు - ప్రశాంతంగా పోలింగ్
AP Municipal Elections Updates : రాయలసీమలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ పలుచోట్ల ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:30 PM IST
రాయలసీమలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ పలుచోట్ల ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాల్లో తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల పరస్పర ఘర్షణలతో కాసేపు గందరగోళం నెలకొంది. ఈ చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, మార్కాపురం జిల్లాల్లో అన్నిచోట్లా పురపోరు ప్రశాంతంగా సాగింది. ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వేచ్ఛగా ఓటు వేశారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఉత్సాహంగా వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
పుర ఎన్నికల వేళ అనంతపురంలో పలుచోట్ల ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. నగరంలోని 31వ డివిజన్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పోలీసులపై రెచ్చిపోయారు. పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు తమను అనుమతించలేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలు రోడ్డుపై బైఠాయించి వివాదానికి ఆజ్యం పోస్తున్నారంటూ టీడీపీ నేతలు మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది. పోలీసులు ఇరువర్గాల కార్యకర్తల్ని అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. అనంతపురం 38వ డివిజన్ పరిధిలో టీడీపీ నేతలు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులతో దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆరోపించారు.
పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్లిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులను వెంబడించి వారిపై దాడి చేశారు. కుర్చీలు విసిరారు. ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట జరగడంతో పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ మూకల అల్లర్లతో అనంతపురం 45వ డివిజన్లోని జ్ఞానసరస్వతీ పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రంలో పోలింగ్ కాసేపు ఆగిపోయింది. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు బలవంతంగా పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్లి ఎన్నికల సామగ్రి, ఫర్నిచర్ ధ్వంసం చేశారు. పులివెందుల నుంచి రౌడీ మూకలను తీసుకొచ్చి రిగ్గింగ్ చేసేందుకు యత్నించారని టీడీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. దౌర్జన్యాన్ని అడ్డుకుంటే తీవ్రంగా దాడి చేశారని ఆరోపించారు. పోలింగ్ బూత్లో టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ పరస్పర దాడులు చేసుకోవడంతో ఇద్దరి తలలు పగిలాయి. తీవ్ర రక్తస్రావమైంది. ఈ గందరగోళం మధ్య పోలింగ్ కాసేపు నిలిచిపోయింది. ఆర్ఓ పల్లవి పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. ఓటర్ స్లిప్తో పాటు గుర్తింపు కార్డు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. కాసేపటికి పోలింగ్ తిరిగి ప్రారంభమైంది.
వృద్ధులకు పోలీసుల సహాయం : అనంతపురం జిల్లాలో ప్రజాప్రతినిధులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. అనంతపురం 40వ డివిజన్ పరిధిలో ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ కుటుంబంతో కలిసి ఓటు వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి రమేశ్ గౌడ్ పొట్టి శ్రీరాములు పాఠశాలలో ఓటు వేశారు. గుంతకల్లు మున్సిపాలిటీ 22వ వార్డులో ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం ఓటు వేశారు. గుంతకల్లులో ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన వృద్ధులకు పోలీసులు సహాయం చేశారు. తాడిపత్రి సంజీవ్నగర్ రోటరీపురం పాఠశాలలో ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి ఓటు వేశారు. పలు వార్డుల్లో పర్యటిస్తూ పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించారు. తాడిపత్రిలో ఓ మహిళ నెలల చంటిబిడ్డతో వచ్చి ఓటు వేశారు.
అటు శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో పురపోరు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. మంత్రి సవిత పెనకొండ పురపాలిక 18వ వార్డులోని శాంతినికేతన్ పాఠశాలలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే, సినీ నటుడు బాలకృష్ణ సతీమణి వసుంధరతో కలిసి హిందూపురంలో ఓటు వేశారు. ఓటర్లకు అభివాదం చేస్తూ ఆప్యాయంగా పలకరించారు. కదిరి మున్సిపాలిటీ 25వ వార్డులో ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ కుటుంబంతో కలిసి ఓటు వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి పర్వీన్ కుటాగుళ్లలోని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించారు. వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మగ్బూల్ పోలింగ్ స్టేషన్ పరిసరాల్లో హల్చల్ చేస్తూ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేలా వ్యవహరించారంటూ పలువురు అభ్యంతరం తెలిపారు.
సత్యసాయి జిల్లా కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ పుట్టపర్తి 27వ వార్డులో సామాన్యుడిలా క్యూలో నిలబడి ఓటు వేశారు. పుట్టపర్తిలో పెళ్లిపీటల నుంచి నేరుగా పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లి ఓటు వేసి ఓ వరుడు ఓటర్లలో చైతన్యం నింపారు. నవ వరుడు పూర్ణచంద్రారెడ్డి పెళ్లి దుస్తుల్లోనే 3వ వార్డులోని కేంద్రానికి వెళ్లి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కర్నూలులో పుర ఎన్నికలు జోరుగా సాగాయి. మంత్రి టీజీ భరత్ టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి విజయప్రత్యూషతో కలిసి పలు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలించారు. ఉదయం 7కు ముందే నగర ప్రజలు ఓటు వేసేందుకు బారులుతీరారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు వీల్ ఛైర్లలో తరలివచ్చి మరీ ఓటు వేశారు.
పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి : కర్నూలు కార్పొరేషన్ పరిధిలో వైఎస్సార్సీపీ నేత కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి సుశీలకు కేటాయించిన కారులో ఆయన పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు వెళ్లగా సీఐ విక్రమసింహ అడ్డుకున్నారు. కారును నాలుగో పట్టణ పీఎస్కు తరలించారు. కాటసాని వేరే కారులో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. 16వ డివిజన్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి సౌజన్య భర్త ఈశ్వర్ గొడవకు దిగడంతో పోలీసులు ఆయన్ను అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్కు తరలించారు. కర్నూలు నాలుగో వార్డు బండి మెట్టలో ఓ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడికి గుర్తింపు కార్డు లేకపోవడంతో పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు పంపించారు. వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్రెడ్డి ఇంటి వెనుక ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారంటూ టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకోగా కాసేపు గందరగోళం నెలకొంది.
కర్నూలు 13వ వార్డు రెండో బూత్లో దొంగ ఓటు కలకలం రేపింది. ఓటు వేసేందుకు ఓ మహిళ రాగా ఆప్పటికే ఆమె ఓటర్ ఐడీపై ఓటు నమోదైందంటూ ఎన్నికల సిబ్బంది ఓటు వేసేందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. అదే సమయంలో పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చిన మంత్రి టీజీ భరత్ విషయం తెలిసి ఎన్నికల సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఓటు ఎవరు వేశారో గుర్తించలేనంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారా? అంటూ మండిపడ్డారు.
కర్నూలు జిల్లా ఆదోని 38, 39 వార్డుల పరిధి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు గందరగోళం సృష్టించారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ మధుసూదన్, మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయిప్రసాద్రెడ్డి కుమారుడు జయమనోజ్ రెడ్డి, ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి భర్త సందీప్రెడ్డి పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను పోలింగ్ బూత్లోకి పంపకుండా అడ్డుకుంటున్నారని, రిగ్గింగ్ జరుగుతోందంటూ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.
వారి మధ్య వాగ్వాదం : వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లు కూడా లోపల ఉన్నారని పోలీసులు నచ్చజెప్పినా వినకుండా గుంపులుగా చేరి హంగామా చేయడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. గొడవ చేస్తున్న వారిని పోలీసులు అక్కడ్నుంచి పంపించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఆదోని 34వ వార్డు పరిధిలో వైఎస్సార్సీపీ-టీడీపీ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేస్తున్నారంటూ ఇరువర్గాల కార్యకర్తలు పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకుంటూ ఘర్షణలకు దిగారు. పోలీసులు వారిని అక్కడి నుంచి పంపేయడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.
ఎమ్మిగనూరు మున్సిపాలిటీలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. ఎమ్మెల్యే జయనాశ్వరరెడ్డి దంపతులు టీబీపీ కాలనీలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేశారు. నంద్యాల జిల్లాలోనూ మున్సిపల్ ఎన్నికలు జోరుగా సాగాయి. డోన్లో ఓటు వేసేందుకు జనం పోలింగ్ కేంద్రాలకు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు. డోన్ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ కూటమి అభ్యర్థి కోట్ల సుజాతమ్మ కుటుంబంతో కలిసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. నెల్లూరు నగరం సహా ఆత్మకూరు, బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో పురపోరు ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా సాగాయి.
ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి మాగుంట లేఅవుట్లోని ఎస్ఆర్కే స్కూల్లో ఓటు వేశారు. చింతారెడ్డిపాలెం బూత్ నంబర్ 213లో వైఎస్సార్సీపీ నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థి ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. డీఎస్ఆర్ మూలపేటలో టీడీపీ అభ్యర్థి రూప్కుమార్, రంగనాయకులపేటలో మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ఓటు వేశారు. ఓటింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే వర్షం కారణంగా ఓటర్లు కొంత ఇబ్బందిపడ్డారు. వర్షం తగ్గాక భారీగా తరలివచ్చి ఓటు వేశారు. బుచ్చిరెడ్డిపాలెం ఛైర్పర్సన్ కూటమి అభ్యర్థి విజయలక్ష్మి బుచ్చి జడ్పీ పాఠశాలలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు.
తిరుపతి మేయర్ కూటమి అభ్యర్థి మన్నెం శ్రీనివాసప్రసాద్ 6వ డివిజన్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. పలు డివిజన్లకు వెళ్లి పోలింగ్ తీరును పరిశీలించారు. తిరుపతిలోని పలు కేంద్రాల్లో దివ్యాంగులు ఉత్సాహంగా తరలివచ్చి ఓటు వేశారు. వెంకటగిరిలో ఓటర్లు పోటెత్తారు. 26వ వార్డులో టీడీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్తి దొంతు శారద ఓటు వేశారు. తిరుపతి 60వ వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఆదం సుధాకర్రెడ్డి వర్గీయులు దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారంటూ జనసేన అభ్యర్థి ఆకేపాటి సుభాషిణి సహా పార్టీ నాయకులు ఆరోపించారు. అనుమానాస్పద ఓటర్లను అడ్డుకోవడంతో వాగ్వాదం జరిగింది. పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. 3వ డివిజన్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ఉమ ఓటర్లను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రం గేట్లను అడ్డంగా నిలబడటంతో కాసేపు పోలీసులు, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అనంతరం పోలీసులు ఓటర్లను లోపలికి పంపారు.
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