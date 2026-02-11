మున్సిపల్ పోరులో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ - పలుచోట్ల స్వల్ప ఘర్షణలు
రాష్ట్రంలో ముగిసిన మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ - పలుచోట్ల స్పల్ప ఘర్షణలు, అదుపులోకి తెచ్చిన పోలీసులు - సంగారెడ్డిలో పోలీసులు-జగ్గారెడ్డికి మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట - నల్గొండ కార్పొరేషన్లోని పదో వార్డులో ఉద్రిక్తత
Published : February 11, 2026 at 8:06 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రంలో పురపాలక ఎన్నికలు ముగిశాయి. పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ అక్కడక్కడా స్వల్ప ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. గొడవలకు దిగిన పలువురిని చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు స్వల్ఫ లాఠీఛార్జీ చేశారు. ఆందోళనకారుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
పలుచోట్ల స్వల్ప ఘర్షణలు : పురపోరులో అక్కడక్కడా స్వల్ప ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. నల్గొండ నగరపాలికలో 32 డివిజన్ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కాంగ్రెస్ నాయకులు వేరే ప్రాంతం వ్యక్తితో ఓట్లు వేయిస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆరోపించగా ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. కల్పించుకున్న పోలీసులు ఇరువర్గాలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టు చేసిన కార్యకర్తలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీఆర్ఎస్ నేత కంచర్ల భూపాల్రెడ్డి, పార్టీ శ్రేణులు, రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు.
సూర్యాపేటలోని 13వ వార్డులో కాంగ్రెస్, తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఎన్నికల కేంద్రం వద్ద కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని నిలదీయడంతో ఉద్రిక్తతకి దారితీసింది. కాంగ్రెస్ నాయకుడు బుచ్చి రాములుపై టీఆర్పీ శ్రేణులు దాడికి పాల్పడ్డారు. దీంతో గొడవకు దిగిన వారిని పోలీసులు చెదరగొట్టారు.
పోలీసులు, జగ్గారెడ్డి మధ్య వాగ్వాదం : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో స్వల్పఘర్షణలు మినహా పురపాలిక పోలింగ్ సజావుగా సాగింది. సంగారెడ్డిలో 34 వార్డు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చొక్కాను సీఐ పట్టుకున్నారని ఆరోపిస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కాంగ్రెస్ నేత జగ్గారెడ్డి పోలింగ్ బూత్ వద్దకు చేరుకున్నారు. పోలింగ్ ఆపేస్తామని బూత్లోకి దూసుకెళ్లడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు-జగ్గారెడ్డికి మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగింది. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి రిగ్గింగ్కి సీఐ సహకరిస్తున్నారని జగ్గారెడ్డి ఆరోపించారు.
నర్సాపూర్ మున్సిపాలిటీ 15వ వార్డులో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. పరస్పరం దాడులకు దిగారు. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. మెదక్ మున్సిపాలిటీ 26 వార్డులో నకిలీ ఐడీ కార్డుతో వచ్చిన ఓటర్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విషయం తెలుసుకొని అక్కడకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యే రోహిత్రావుతోపాటు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్ని పోలీసులు అక్కడ నుంచి పంపించేశారు.
మిర్యాలగూడలో ఉద్రిక్తత : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ ఏరియా ఆస్పత్రి వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. 29వ వార్డులో సీపీఎం, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది. ఈ క్రమంలో సీపీఎం కార్యకర్తకు గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిని పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన మాజీ ఎమ్మెల్యే భాస్కర్రావు కుమారుడు సిద్ధార్థపై కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు దాడికి దిగారు. మరోవైపు నల్గొండ కార్పొరేషన్ పదోవార్డులో కూడా స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ కార్యకర్తలు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. దొంగఓట్లు వేసేందుకు యత్నించిన వారిని అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉద్రిక్తత : రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాల్టీ శేరిగూడలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. శేరిగూడ పోలింగ్ కేంద్రం ముందు ఓ ఇంట్లో గుమికూడిన గుంపును చెదరగొట్టేందుకు వచ్చిన పోలీసులతో యువకులు వాగ్వావాదానికి దిగారు. వారిని స్టేషన్కి తరలిస్తుండగా పోలీస్ వాహనానికి కుటుంబసభ్యులు అడ్డుపడ్డారు. ఇంట్లో ఉన్నవారిని ఎలా తరలిస్తున్నారంటూ స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఘర్షణకు దిగిన ఇద్దరు యువకులను పీఎస్కు తరలించారు. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. 13వ వార్డులో ప్రత్యర్ధులు దొంగఓట్లు వేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు గొడవకి దిగగా ఇరువర్గాలకి సర్దిచెప్పారు.
నిజామాబాద్ 19 వ డివిజన్లోని పోలింగ్ కేంద్రానికి ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి వెళ్ళగా అప్పడే అక్కడకు వచ్చిన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీ 9వ వార్డులో ఉద్రిక్తత చోట చేసుకుంది. దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని బీజేపీ నాయకుడు శ్యామ్రెడ్డి ఆరోపించగా ప్రత్యర్థులు దాడికి దిగారు. ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరగడంతో వారిని పోలీసులు చెదరగొట్టారు. కరీంనగర్ 58వ డివిజన్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు దొంగఓట్లు వేయిస్తున్నారంటూ బీజేపీ నేతలు ఆందోళనకు దిగారు.
కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ : మహబూబాబాద్ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణ జరిగింది. 14వ వార్డు పోలింగ్ కేంద్రానికి 100 మీటర్ల లోపు ప్రచారం చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గాడిపల్లి నాగేశ్వరరావుపై బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బత్తుల కృష్ణ చేయిచేసుకున్నారు. ఇరు వర్గాలను పోలీసులు చెదరగొట్టారు. ఖమ్మం జిల్లా ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీలోని 20 వార్డులో సీపీఎం, సీపీఐ కార్యకర్తల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఇల్లందు 13 వార్డులో మాజీమున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్ వెంకట్ గౌడ్ టేకులపల్లి సీఐ సత్యనారాయణ మధ్య స్వల్ప వాగ్వాదం జరిగింది.
నాగర్కర్నూల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 15వ వార్డులో దొంగఓట్ల కలకలం రేపింది. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఇసాక్ అనుచరుడు హమీద్ దొంగ ఓట్లు వేసేందుకు ఇద్దరు అమ్మాయిలని తీసుకువచ్చారని వారిని ప్రత్యర్థులు ఆపటంతో ఇరువర్గాల మధ్య స్వల్ప తోపులాట చోటుచేసుకుంది. బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.
ప్రలోభాల పర్వం : భూపాలపల్లిలో పోలింగ్ రోజు ప్రలోభాల పర్వం కొనసాగింది. 22వ వార్డులో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అనుచరులు పోలింగ్ కేంద్రం సమీపంలో ఓటర్లకు పోల్ చిట్టీలతోపాటు రూ.5వేల చొప్పున పంపిణీ చేస్తుండగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. సుమారు లక్ష రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రామాయంపేట ఏడో వార్డులో బీజేపీ నాయకులు డబ్బు పంచుతున్నారని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఆరోపించగా ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. పోలీసులు కలుగజేసుకుని వివాదం సద్దుమణిగేలా చేశారు. కరీంనగర్లోని 28వ డివిజన్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కుర్ర తిరుపతి ఓటర్లకు డబ్బులు పంచుతూ పోలీసులకు చిక్కాడు. అతని వద్ద డబ్బును స్వాధీనం చేసుకొని జీపులోకి ఎక్కించి తీసుకెళ్తుండగా ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ అడ్డుపడ్డారు.
