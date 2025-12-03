విశాఖ సాగర తీరంలో సరిహద్దు వివాదం - మత్స్యకారుల మధ్య ఘర్షణ
మేకనైజ్డ్, సంప్రదాయ మత్స్యకారులకు మధ్య నెలకొన్న వివాదం - చేపల వేట విషయంలో ఎన్నాళ్లనుంచో నడుస్తున్న వివాదం - మా పొట్ట కొడుతున్నారని సంప్రదాయ మత్స్యకారుల ఆవేదన
Border Dispute Between Fishermen on The Visakha Coast: విశాఖ సాగర తీరంలో మత్స్యకారుల మధ్య సరిహద్దు వివాదం నెలకొంది. మేకనైజ్డ్ (మర పడవలు) మత్స్యకారులకు, సంప్రదాయ మత్స్యకారులకు మధ్య గత కొంత కాలంగా రగులుతున్న వివాదం మళ్లీ తెర పైకి వచ్చింది. ఎన్నాళ్లనుంచో సముద్రంలో చేపల వేట విషయంలో ఇరువురు మత్స్యకారుల మధ్య వివాదం నడుస్తోంది. ఈ సమస్యకు కుల సంఘం పెద్దలు పరిష్కారం చూపినా వివాదం ఆగకపోవడం వల్ల వీరి మధ్య స్నేహ పూర్వక వాతావరణాన్ని దెబ్బతీస్తోంది.
ముదిరిన మత్స్యకారుల వివాదం: పదే పదే విశాఖకు చెందిన మర పడవల మత్స్యకారులు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారని భీమునిపట్నం పరిసర ప్రాంత గ్రామీణ సంప్రదాయ మత్స్యకారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత 3 రోజుల క్రితం మరపడవలకు చెందిన జీపీఎస్లను భీమిలి సాంప్రదాయ మత్స్యకారులు స్వాధీనం చేసుకోవడంతో వివాదం మరింత ముదిరింది. ఈ వివాదం ఇంతటితో ఆగకుండా ఇరువురు భీమిలి పోలీస్ స్టేషన్లో పరస్పరం ఫిర్యాదు చేసుకోవడంతో ఎప్పుడు ఏ గొడవలు జరుగుతాయో అని గ్రామంలో ఆందోళనకర వాతావరణం నెలకొంది.
ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న మత్స్యకారులు: సున్నిత సమస్య పైన గొడవలు తలెత్తకుండా మత్స్యశాఖ అధికారులతో సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని భీమిలి పోలీసులు సూచనలు తో ఈ పంచాయతీ మత్స్య శాఖ అధికారుల వద్దకు చేరింది. మరపడవలు యజమానులు ధనవంతులు రాజకీయ పలుకుబడితో వీరిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని సంప్రదాయ మత్స్యకారులు ఓ ప్రక్క ఆరోపణలు చేస్తూనే, మేము బ్రతికేది ఎలా అంటూ వీరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మా పొట్ట కొడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కంట్రోల్ చేసే వ్యవస్థలు ఏమయ్యాయని ప్రశ్న?: ఓ వర్గం మత్స్యకారుల తీర ప్రాంత చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తున్న వారిని కంట్రోల్ చేసే వ్యవస్థలు ఏమయ్యాయని సంప్రదాయ మత్స్యకారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరపడవలు నిబంధనలు ప్రకారం కొన్ని నాటికల్ మైళ్లు సముద్రం లోపలికి వెళ్లి వేట చేయవలసి ఉండగా సంప్రదాయ పడవలు వేట చేసే ప్రాంతంలో వీరు కూడా వేటను కొనసాగించడంతో ఈ వివాదం ముదురుతోంది.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చర్యలు: కొన్నేళ్ల కిందట మత్స్యకారులు సంప్రదాయ వలలతో సముద్ర అలల్లోకి వెళ్లి చేపల వేట సాగిస్తే జీవనోపాధికి సరిపడా ఆదాయం వచ్చేది. రానురాను చేపల లభ్యత తగ్గిపోవడంతో మత్స్యకారులకు రోజువారీ కూలి కూడా గిట్టుబాటు కావడం లేదు. దీంతో మత్స్యకారులు దుర్భర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్ని పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొందరూ వేరే దారి లేక ఉపాధి కోసం పంట కాలువల్లో వేటాడుతున్నారు. ఎక్కువ శాతం మంది చేపల వేటను వదిలి వ్యవసాయ పనులు, ఇతర వృత్తుల వైపు మళ్లుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో మార్పు తెచ్చే దిశగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నాయి.
