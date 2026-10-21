ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల తొలి రోజే ఉద్రిక్తతలు - తీవ్రస్థాయిలో గొడవలు
MPTC and ZPTC Nominations : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల సందర్భంగా రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య గొడవలు, తోపులాటలు జరిగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 6:09 PM IST
Clashes at Nomination Centers for MPTC and ZPTC Elections : రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్ ఆఫీసుల్లో నామినేషన్లు స్వీకరిస్తున్నారు. అయితే నామినేషన్లు ప్రారంభమైన తొలి రోజే ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద గొడవలు, తోపులాటలు జరిగాయి.
Kadapa District : కడప జిల్లాలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల వేళ పలుచోట్ల ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి, రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి సహా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు గుంపుగా నగరంలోని జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలోకి వెళ్లేందుకు యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అదే సమయంలో పోలీసు భద్రత మధ్య వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను నామినేషన్ కేంద్రానికి తీసుకెళ్తుండగా గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు వారిపై రాళ్లు విసిరారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వారిపై తిరిగి రాళ్లు విసరటంతో కొద్దిసేపు గందరగోళం నెలకొంది. పోరుమామిళ్లలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు కల్లూరి రమణారెడ్డి, బద్వేల్ ఎమ్మెల్యే డా. దాసరి సుధ, ఎమ్మెల్సీ గోవిందరెడ్డి, ప్రొద్దుటూరులో మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డిని గృహ నిర్బంధం చేశారు.
ఖాజీపేటలో నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను పోలీసులు స్టేషన్కు తరలించారు. ఇంకా నామినేషన్ వేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వస్తుండగా టీడీపీ నాయకులు అడ్డుకొని నామినేషన్ పత్రాలను చించివేశారు. వేంపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు సతీష్ రెడ్డి సహా చక్రాయపేట, అట్లూరు, బి. కోడూరు, బద్వేలు, ప్రొద్దుటూరు తదితర మండలాల్లో పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలను హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు.
వేంపల్లిలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో వైఎస్సార్సీప కార్యకర్తలు, నాయకుల కోసం తయారు చేస్తున్న భోజనాలను టీడీపీ శ్రేణులు ధ్వంసం చేశారు. వేంపల్లె వైఎస్సార్సీపీ మాజీ జడ్పీటీసీ మాచిరెడ్డి రవికుమార్ రెడ్డి తన ఇంటి నుంచి పార్టీ కార్యాలయానికి వెళ్లడానికి యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బ్రహ్మంగారిమఠంలో నామినేషన్ వేసేందుకు వైఎస్సార్సీప నాయకులు వస్తుండగా టీడీపీ నాయకులు అడ్డుకొని నామినేషన్ పత్రాలను చించివేశారు. పులివెందులలోని రుషి స్కూల్ వెనక శ్రీరాములు అనే వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనాన్ని, లక్ష్మీ థియేటర్ సమీపంలో ఉన్న ఆయిల్ మిల్లును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నిప్పంటించారు. అర్ధరాత్రి పులివెందులలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు లారీకి నిప్పు పెట్టారు.
Annamayya District : అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరులో నామినేషన్ల ప్రక్రియలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పుంగనూరు మండల పరిధిలోని 16 ఎంపీటీసీ, ఒక జడ్పీటీసీ స్ధానానికి మున్సిపల్ హైస్కూల్ కేంద్రంగా నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ జరుగుతోంది. నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు పరస్పరం దాడులకు దిగడంతో ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ఒకరినొకరు రాళ్లు, కర్రలతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల దాడిలో పలువురు టీడీపీ కార్యకర్తలు గాయపడ్డారు.
Palnadu District : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట నియోజకవర్గం రొంపిచర్లలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రొంపిచర్ల ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ వేసేందుకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నరసరావుపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి 300 మందితో రావడంతో పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. నామినేషన్ కార్యాలయం వద్దకు అంతమందికి అనుమతి లేదని, ఘర్షణలు జరిగే అవకాశం ఉందని, వెళ్లిపోవాలని సూచించారు. అయితే తమ వాళ్లతో నామినేషన్లు వేయించాకే ఇక్కడి నుంచి వెళ్లతానని మాజీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల్ని పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా వారు దాడికి దిగారు.
వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు రెచ్చిపోవడంతో పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేశారు. ఈ ఘటనలో నరసరావుపేట గ్రామీణ సీఐకు స్వల్పగాయాలయ్యాయి. అలానే నరసరావుపేట R.D.O. కార్యాలయం వద్ద జడ్పీటీసీ వైఎస్సార్సీప అభ్యర్థి భర్తపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడి చేశారు. పిడుగురాళ్ల జడ్పీటీసీ వైఎస్సార్సీప అభ్యర్థిగా నామపత్రాలు సమర్పించేందుకు భారతి, ఆమె భర్త లక్ష్మారెడ్డి నామినేషన్ కేంద్రానికి రాగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడికి పాల్పడ్డారు.
Tirupati District : తిరుపతి జిల్లాలోని రైల్వే కోడూరులో ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల వేళ తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఉదయం నామినేషన్లు వేసేందుకు వచ్చిన తమని కూటమి నేతలు అడ్డుకున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది. పోలీసులు వైఎస్సార్సీపీ దిగి పరిస్థితి అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. అయితే వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొరముట్ల శ్రీనివాసులు నామినేషన్ కేంద్రం వద్దకు చేరుకుని వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారంటూ ఆరోపించారు. రైల్వే కోడూరు ప్రధాన రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. శ్రీకాళహస్తిలో పరిషత్ నామినేషన్ల దాఖలు మొదటిరోజు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త బైక్కు కొందరు వ్యక్తులు నిప్పంటించారు. బైక్పై వెళ్తుండగా రోడ్డుకు అడ్డంగా ఆపి తగలబెట్టారు.
Kakinada District : కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గం తొండంగి మండలంలో ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల సందర్భంగా ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గాల మధ్య వివాదం తోపులాటకు దారితీసింది. పైడికొండ, సీతారాంపురం, తొండంగి, దానవాయిపేట నుంచి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు మాజీ మంత్రి దాడిశెట్టి రాజాతో కలిసి పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్ కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉందంటూ పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వాగ్వాదానికి దిగాయి. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరగడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
Joint Anantapur District : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం తోపుదుర్తి గ్రామంలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డిని పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. మరోవైపు సత్యసాయి జిల్లా సీకే.పల్లి మండలం మేడాపురం గ్రామంలో పర్యటించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ రెడ్డి సోదరుడు శేఖర్ రెడ్డిని సీకే పల్లి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పరిషత్ నామినేషన్ల వేళ జిల్లాలో పోలీసులు ముందస్తు అరెస్టులతో అప్రమత్తమయ్యారు. ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగేందుకే ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.
Kurnool District : కర్నూలు జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం ముందు ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. కర్నూలు మండలంలోని ఉల్చాల ఎంపీపీ స్థానానికి నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చిన టీడీపీ, కమ్యూనిస్టు పార్టీల నాయకుల మధ్య గొడవ జరిగింది. కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకులపై టీడీపీ నాయకులు దాడికి పాల్పడ్డారని సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి గౌస్ దేశాయ్ అన్నారు.
Markapuram District : మార్కాపురం జిల్లాలోని బేస్తవారిపేట ఎంపీడీవో కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీపీ అభ్యర్థి గంగయ్య హైకోర్టు రిట్ పిటిషన్ పత్రాలను టీడీపీ నాయకులు చించేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ నేతల మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది. నామినేషన్ పత్రాలు అనుకొని టీడీపీ నాయకులు హైకోర్టు రిట్ పిటిషన్ పత్రాలు చించేశారని ఆరోపిస్తున్నారు.
ఓటర్ లిస్టులో తన పేరు లేకపోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీపీ అభ్యర్థి గంగయ్య హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. గంగయ్యకు ఓటు హక్కు కల్పించాలని అధికారులను హైకోర్టు ఆదేశించింది. అందుకు సంబంధించిన పత్రాలను అధికారులకు సమర్పించేందుకు వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది.
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