వేడెక్కిన రాజకీయ వాతావరణం - వైఎస్సార్సీపీ-టీడీపీ మధ్య తోపులాట, భారీగా వాహనాలు దగ్ధం
Municipal Elections Polling : రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయుల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:18 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 10:27 AM IST
Clashes and Scuffles During Municipal Election Polling : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పురపాలక ఎన్నికల పోలింగ్ జోరుగా సాగుతుంది. ఈ క్రమంలో పలు పట్టణాల్లో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. అధికార, విపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం, తోపులాటలు జరగడంతో పోలింగ్ మరింత రసవత్తరంగా మారింది. గొడవలకు పాల్పడుతున్న వర్గాలను పోలీసులు చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెస్తున్నారు. అలానే పలు పట్టణాల్లో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందుల మున్సిపాలిటీ 18 వార్డు యర్రగుడిపల్లి వద్ద వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయుల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. బూత్ల వద్దకు వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను అనుమతించడం లేదని ఆ పార్టీ నేతలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఇరు వర్గాల మద్య ఘర్షణ జరిగింది. పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. కడపలోని మానస కల్యాణ మండపం వద్ద ఏజెంట్ల పత్రాలను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చించివేశారు. దీంతో గందరగోళం నెలకొంది.
పులివెందుల సమీపంలోని ఉలిమెల గ్రామంలో 3 కార్లు, 10 బైక్లు, ఓ ట్రాక్టర్కు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు నిప్పుపెట్టారు. మంటల్లో 3 కార్లు, 10 బైక్లు, ట్రాక్టర్ పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. ఉలిమెల్లకు చెందిన మధుసూదన్రెడ్డి అనే వ్యక్తి తోట వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. విషయాన్ని గమనించిన స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో అక్కడికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేశారు.
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