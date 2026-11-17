టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ - టీడీపీ శ్రేణులకు గాయాలు
Ysrcp Leaders Attack On Tdp Leaders పలు గ్రామాల్లో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీల నామినేషన్ స్వీకరణ కార్యక్రమంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలు చోటు చేసుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 3:34 PM IST
నరసరావుపేట మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీల నామినేషన్ స్వీకరణ కార్యక్రమంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో పలువురు టీడీపీ శ్రేణులకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. కొండకావూరు, పమిడిమర్రు, చింతలపాలెం, గురవాయపాలెం గ్రామాలకు సంబంధించి కోటప్పకొండలోని కొండకావూరు సచివాలయంలో అధికారులు నామీనేషన్ల స్వీకరణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు.
కర్రలతో దాడులు : మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో కొండకావూరు గ్రామ సర్పంచిగా నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన అభ్యర్థి, వార్డు సభ్యులు కేంద్రానికి వచ్చారు. అదే సమయంలో టీడీపీ వర్గీయులు అక్కడే ఉన్నారు. ఈక్రమంలో తాము ముందు వెళ్లాలంటే తామంటూ ఇరుపార్టీల సభ్యులు వాగ్వాదానికి దిగిన నేపథ్యంలో ఈ ఘర్షణ చోటు చేసుకొని ఒకరిపై ఒకరు కర్రలతో దాడులు చేసుకునే వరకు వెళ్లింది. వివాదంలో టీడీపీ వర్గీయులకు చెందిన కారును వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు ధ్వంసం చేశారు. సమాచారం అందుకున్న గ్రామీణ పోలీసులు ఘటనస్థలానికి చేరుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టి ఒక్కొక్కరితో నామినేషన్లు దాఖలు చేయించారు.
టీడీపీ వర్గీయులతో వాగ్వాదం : చిన్నతురకపాలెంలో వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు నామినేషన్ వేసేందుకు కేంద్రానికి వచ్చారు. ఈక్రమంలో టీడీపీ వర్గీయులతో వాగ్వాదం జరిగింది. ఘటనలో టీడీపీ నాయకుడికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. అలాగే పెట్లూరివారిపాలెం నుంచి వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు కాకాని గ్రామంలో కేంద్రానికి చేరుకోగా టీడీపీ వర్గీయులు అడ్డుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని అందరినీ పంపించారు.
టీడీపీ శ్రేణులకు తీవ్రంగా గాయ్యాలు : అనంతరం అభ్యర్థితో పాటు మద్దతుదారులను పంపి నామినేషన్లు దాఖలు చేయించారు. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మధ్య ఆయా గ్రామాల్లో జరిగిన ఘర్షణలలో టీడీపీ శ్రేణులకు తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి. ఈనేపథ్యంలో గాయాలైన టీడీపీ శ్రేణులను చికిత్స నిమిత్తం నరసరావుపేట ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. చికిత్స పొందుతున్న పలుగ్రామాల టీడీపీ నాయకులను నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే చదలవాడ అరవింద బాబు పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. వారికి తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంటుందని అరవింద బాబు హామీ ఇచ్చారు.
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