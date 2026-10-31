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అర్నాడ ఎంపీటీసీ పోటీతో కూటమిలో చిచ్చు - విప్ జగదీశ్వరిని నిలదీసిన జనసేన

Clash Between TDP And Janasena : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో కూటమి నేతల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది.

కూటమి నేతల మధ్య ఘర్షణ
కూటమి నేతల మధ్య ఘర్షణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2026 at 10:30 PM IST

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పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో కూటమి నేతల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. జియ్యమ్మవలస మండలం అర్నాడ ఎంపీటీసీ స్థానానికి టీడీపీ తరఫున జోగి భుజంగరావు, జనసేన తరఫున జోగి ప్రసాదమ్మ పోటీలో ఉన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కురుపాం ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ తోయక జగదీశ్వరి పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో జనసేన నాయకులు ఆమెను నిలదీయడంతో ఇరు పార్టీల నాయకుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

TAGGED:

PARVATHIPURAM MANYAM
TDP VS JANASENA
TOYAKA JAGADEESWARI
ARANADA MPTC
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