తీజ్ వేడుకల్లో వివాదం - జేఎన్టీయూలో విద్యార్థుల పరస్పర దాడులు
కూకట్పల్లి జేఎన్టీయూలో విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ - తీజ్ వేడుకల్లో ఓ విద్యార్థిపై పలువురు దాడి - గౌతమి, మంజీరా హాస్టల్లో విద్యార్థుల పరస్పర దాడులు - ఘర్షణలో గాయపడిన విద్యార్థులను ఆసుపత్రికి తరలింపు
Published : September 4, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 1:53 PM IST
Fight Between JNTU Students : హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలోని జేఎన్టీయూలో విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. గురువారం రాత్రి నిర్వహించిన తీజ్ వేడుకల్లో ఓ విద్యార్థిపై పలువురు దాడి చేశారు. అనంతరం గౌతమి, మంజీరా హాస్టళ్లలో విద్యార్థులు పరస్పరం దాడులకు దిగడంతో జేఎన్టీయూ ప్రాంగణం రణరంగంగా మారింది.
ఈ ఘటనలో పలువురు విద్యార్థులు గాయపడగా, వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న కేపీహెచ్బీ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఘర్షణకు దారి తీసిన కారణాలు, ఘటనలో పాల్గొన్న విద్యార్థుల వివరాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. స్టూడెంట్ యూనియన్ల పేరుతో కొంతమంది రౌడీయిజం చేస్తున్నారని విద్యార్థులు ఆరోపిస్తున్నారు.
"కొందరు వ్యక్తులు మద్యం సేవించి జేఎన్టీయూ మెయిన్గేట్ సెక్యూరిటీ గార్డులతో కర్రలు లాక్కొని దుర్గాప్రసాద్ అనే విద్యార్థిని తీవ్రంగా గాయపరిచారు. ఈ విషయం గురించి సంబంధిత అధ్యాపకులకు ఫోన్ చేసి చెప్పాం. కానీ వారు నిర్లక్ష్యంగా కాల్కట్ చేశారు. దాదాపు 15 మంది దాకా ఉన్న ఓ గ్రూప్ గదుల్లో ఉండే స్టూడెంట్స్ను బయటకు లాక్కొచ్చి మరీ విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసింది. ఈ గ్రూప్లో ఉన్నవారు స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ పేరుతో రౌడీయిజం, గుండాయిజం చేస్తున్నారు. వీరిపై జేఎన్టీయూ మేనేజ్మెంట్ వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి" - జేఎన్టీయూ విద్యార్థులు
"కూకట్ పల్లి జేఎన్టీయూలో గత రాత్రి తీజ్ వేడుకల్లో విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. గౌతమి, మంజీరా హాస్టల్స్ ఉండే విద్యార్థులు కర్రలతో ఒకరిపై ఒకరు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. ఇరువర్గాల విద్యార్థుల నుంచి ఫిర్యాదులు అందాయి. ఎనిమిది మంది విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఘటనపై కేసులు నమోదు చేసి, సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఘర్షణకు గల కారణాలు, బాధ్యులపై ఆరా తీస్తున్నాం. ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకుంటున్న సమయంలో గొడవ పెరిగి గ్రూపు తగాదాగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. జేఎన్టీయూ ప్రిన్సిపల్, వార్డెన్స్తో మాట్లాడతాం. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ విద్యార్థి బయట తాగి వచ్చాడా? లోపల తాగాడా అని విచారిస్తున్నాం" - రితిరాజ్, కూకట్పల్లి డీసీపీ
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