రాహుల్ బొమ్మకు బిర్యానీ - బావర్చి హోటల్లో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నేతల ఘర్షణ
Clash Between Congress BRS: హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ బావర్చి హోటల్లో బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాహుల్గాంధీ బొమ్మకి బిర్యాని తినిపిస్తూ నిరసన చేపట్టారు. దీంతో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నాయకుల మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది.
Published : November 27, 2026 at 10:22 AM IST
హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్లోని బావర్చి హోటల్లో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల నాయకులు ఘర్షణకు దిగారు. తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తెలంగాణలో నిరుద్యోగ యువతకు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని 3 సంవత్సరాల క్రితం బావర్చి హోటల్లో బిర్యానీ తింటూ హామీ ఇచ్చిన రాహుల్ గాంధీ, ఇప్పటి వరకు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయకపోవడంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు గురువారం నిరసన వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్పార్టీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ మన్నె క్రిశాంక్, పార్టీ శ్రేణులు రాహుల్ గాంధీ బొమ్మకు బిర్యానీ తినిపిస్తూ వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు.
హోటల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం
ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు బావర్చి హోటల్కు చేరుకుని బీఆర్ఎస్ నేతలతో ఘర్షణకు దిగారు. దీంతో హోటల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు స్వల్పంగా లాఠీఛార్జ్ చేసి ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజున రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన జరిగిందని బీఆర్ఎస్ నాయకులు మండిపడ్డారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కాంగ్రెస్ నేతలు చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పరస్పరం ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు.
"చాలా శాంతియుతంగా, క్రియేటివ్గా వీడియోను రూపొందించాం. ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ వర్గానికి చెందినవారు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి బావర్చిలో ప్రాపర్టీని ధ్వంసం చేశారు. పైగా విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసుల పైనా దాడి చేశారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజు రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన జరిగింది. దీనిని ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఈ దాడికి పాల్పడిన నాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చిక్కడిపల్లి ఎస్హెచ్వోకు ఫిర్యాదు చేశాం." - బీఆర్ఎస్ నాయకులు
నాయకులపై దాడి అత్యంత దారుణం
బీఆర్ఎస్ నేతలపై దాడి చేయడం అత్యంత దారుణమని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఉద్యోగాలపై శాంతియుతంగా ప్రశ్నిస్తే దాడులు చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించే గొంతులను అణచివేయాలనుకోవడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిరంకుశత్వానికి నిదర్శనమని మండిపడ్డారు. హైదరాబాద్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసేలా బీఆర్ఎస్ యువ నాయకులపై దాడి చేయడం అత్యంత దారుణమని వ్యాఖ్యానించారు.
చిత్రపటంతో డిన్నర్ నిర్వహించడం తప్పా?
రాహుల్ గాంధీ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చి నిరుద్యోగులను మోసం చేశారని, ఆయన చిత్రపటంతో డిన్నర్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం తప్పా అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నించే హక్కు ప్రతిపక్షాలకు లేదా అని నిలదీశారు. ఉద్యోగాలపై నిలదీస్తే దాడులు చేయడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అసహనానికి, అరాచకానికి పరాకాష్ట అని పేర్కొన్నారు.
స్వయంగా రాజ్యసభ సభ్యుడే ఈ దాడికి నాయకత్వం వహించి, తన అనుచరులతో దాడులు చేయించడం అత్యంత దుర్మార్గమని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న బీఆర్ఎస్ నేత మన్నె క్రిశాంక్, పార్టీ యువ నాయకులపై దాడి చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నానన్నారు. ప్రశ్నించే గొంతులను అణచివేయడం, నిరసన తెలిపే వారిపై దాడులకు పాల్పడటం ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలిపెట్టు అని వ్యాఖ్యానించారు.
Mr @RahulGandhi, On #ConstitutionDay, perhaps you should remind your Congress goons that the Constitution guarantees citizens the right to dissent, protest and question those in power. Three years ago, you sat at Hyderabad’s iconic Bawarchi Hotel and made grand promises to Telangana’s youth. Today, when BRS youth leaders went there to remind people of those broken promises, your party’s goons responded with violence and vandalism. If this is your idea of democracy, what exactly is left of your party’s commitment to the Constitution? You lecture the nation on constitutional values while your party’s goons trample upon the very freedoms the Constitution guarantees every Indian. Shameful!— KTR (@KTRBRS) November 26, 2026
ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించాలి
ఈ ఘటనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించాలన్నారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై, దాడికి నాయకత్వం వహించిన వారిపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన తెలిపే హక్కును కాపాడాలని కోరారు. ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోయినా, ఉద్యోగాల గురించి ప్రశ్నించే వారిపై దాడులు చేయడం మాత్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి బాగా అలవాటైనట్లుందని విమర్శించారు. తెలంగాణ ప్రజలు ఈ అరాచకాన్ని సహించరని తెలిపారు.
వరంగల్లో ఫ్లెక్సీల వివాదం - రాళ్లు, కోడిగుడ్లతో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణుల పరస్పర దాడులు