పల్లెపోరులో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్​ఎస్ - పలు చోట్ల ఘర్షణలు

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల మూడో దశ పోలింగ్‌ - పలు చోట్ల కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ మధ్య ఘర్షణలు - పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చిన పోలీసులు

Clash Between BRS And Congress Workers
Clash Between BRS And Congress Workers (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 2:00 PM IST

Clash Between BRS And Congress Workers : తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల మూడో దశ పోలింగ్‌ నేపథ్యంలో పలు చోట్ల కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ మధ్య ఘర్షణలు జరిగాయి. ఖమ్మం జిల్లా టేకులపల్లి మండలం బద్దుతండాలో బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి తొలుత గుర్తింపు కార్డ్​ లేకుండా పోలింగ్‌ కేంద్రానికి వెళ్లాడు. ఓటు వేసేందుకు అధికారులు నిరాకరించడంతో వెనుదిరిగాడు. ఆ తరువాత గుర్తింపు కార్డుతో మరోసారి అక్కడికి వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో గమనించిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి భూక్యా గంగారావు సదరు వ్యక్తి దొంగ ఓటు వేస్తున్నాడని ఆరోపించాడు. ఆగ్రహానికి గురై అతడిపై చేయిచేసుకున్నాడు. దీంతో ఇరు పార్టీల కార్యకర్తల మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం ఘర్షణకు దారి తీసింది. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు. టేకులపల్లి సీఐ బత్తుల సత్య నారాయణ, ఎస్సై రాజేందర్‌ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు.

ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టిన పోలీసులు : నల్గొండ జిల్లా డిండి మండలం శాంతిగూడెంలోనూ రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలు పరస్పరం దాడి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఒకరికి గాయం అయింది. అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు.

సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి వద్ద నగదు స్వాధీనం : కరీంనగర్‌ జిల్లా జమ్మికుంట మండలం విలాసాగర్‌లో సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి వద్ద పోలీసులు నగదు స్వాధీనం చేసుకన్నారు. స్థానిక పోలింగ్‌ కేంద్రం దగ్గరలో జనం గుమిగూడి ఉండటంతో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లారు. సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి వద్ద రూ.28,500 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

