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అమరావతిలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల పర్యటన - అడ్డుకున్న రైతులు - ఉద్రిక్తత

వైఎస్సార్సీపీ నేతల అమరావతి పర్యటన ఉద్రిక్తత - ఉండవల్లిలో ఆ పార్టీ నాయకులను అడ్డుకున్న రాజధాని రైతులు - రైతులను తోసుకుంటూ ముందుకెళ్లేందుకు వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రయత్నం

Amaravati Farmers Vs YSRCP
Amaravati Farmers Vs YSRCP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 12:36 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 1:19 PM IST

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Amaravati Farmers Vs YSRCP : వైఎస్సార్సీపీ నేతల అమరావతి పర్యటన ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాజధానిని పట్టించుకోని ఆ పార్టీ నాయకులు ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో పర్యటనకు పూనుకున్నారు. అమరావతిలో బలవంతంగా భూసమీకరణ, సేకరణ చేస్తున్నారంటూ ఆరోపిస్తున్న ఆ పార్టీ ఆ అంశాన్ని పరిశీలించేందుకు ఓ కమిటీని నియమించింది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ ఆ కమిటీ రాజధానిలోని పెనుమాక పర్యటనకు బయల్దేరింది.

వైఎస్సార్సీపీ నేతల అమరావతి పర్యటన ఉద్రిక్తత (ETV Bharat)

వైఎస్సార్సీపీ నేతల పర్యటనను వ్యతిరేకిస్తూ అమరావతి రైతులు నిరసనకు దిగారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు గో బ్యాక్ అంటూ పెనుమాక, కృష్ణాయపాలెంలో ర్యాలీ చేపట్టారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాజధానిని నాశనం చేసిన ఆ పార్టీ నేతలు ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని వచ్చారని అన్నదాతలు నిలదీశారు. రాజధాని ప్రాంతంలో అన్నదాతల మధ్య విభేదాలు సృష్టించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రయత్నిస్తోందని ఆ ప్రాంత వాసులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా గుంటూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాల నాయకులతో ఆ పార్టీ రాజధాని పరిరక్షణ కమిటీ ఏర్పాటు చేసిందని పేర్కొంటున్నారు.

మరోవైపు రైతులు ఆగ్రహంగా ఉన్నారని, పర్యటన విరమించుకోవాలని పోలీసులు వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు సూచించారు. అయినా వినకుండా వారు ముందుకు కదిలారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఉండవల్లి చేరుకోగానే అన్నదాతలు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కర్షకులను తోసుకుంటూ ముందుకెళ్లేందుకు వారు ప్రయత్నించారు. దీంతో వారిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఓ వైపు రైతుల నిరసన, మరోవైపు పోలీసుల అడ్డగింతతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. పోలీసుల సూచనను బేఖాతరు చేసిన ఆ పార్టీ నాయకులు దేవినేని అవినాశ్‌, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, పేర్ని నాని కర్షకుల్ని రెచ్చగొడుతూ ముందుకు కదిలారు.

Tension in Amaravati : పోలీసులు పక్కకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసినా వినకుండా వారితోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఆ పార్టీ నాయకుల తీరుపై రాజధాని రైతులు మండిపడ్డారు. అమరావతిని నాశనం చేసిన వాళ్లకు రాజధానిలో ఏంపని అని నిలదీశారు. అమరావతినే ఏకైక రాజధానిగా ప్రకటించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 3 రాజధానులతో మూడు ముక్కలాట ఆడిన జగన్‌ ఇప్పుడు మావిగన్‌ అంటూ మరో నాటకం ఆడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు.

రాజధానిగా అమరావతిని అంగీకరించిన తర్వాత మాత్రమే ఇక్కడ అడుగు పెట్టాలని రాజధాని రైతులు స్పష్టం చేశారు. అన్నదాతలను తోసుకుంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ముందుకువెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఈ క్రమంలో పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. ఈ ఘటనలో కానిస్టేబుల్‌కు గాయాలు కాగా ఆసుపత్రికి తరిలించారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న తుళ్లూరు డీఎస్పీ ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని రైతులు, వైఎస్సార్సీపీ నేతల్ని చెరోవైపునకు తీసుకెళ్లారు. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని పర్యటన ముగించుకుని వెనక్కి వెళ్లాలని ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలకు సూచించి వారిని అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. దీంతో పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది.

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Last Updated : June 27, 2026 at 1:19 PM IST

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