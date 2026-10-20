పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాలు - కూటమి ఖాతాలోకి 12 మున్సిపాలిటీలు!
Urban Local Body Polls: పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల దాఖలు, పరిశీలన ప్రక్రియ తర్వాత ఏకగ్రీవాలపై స్పష్టత వస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసినా నిబంధనల ఉల్లంఘనతో తిరస్కరణకు గురయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:38 AM IST
Clarification On Urban Local Body Polls : పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 12 స్థానాలు కూటమి ఖాతాలోకి వెళ్లనున్నాయి. అందులో తెలుగుదేశం పార్టీకి 10, జనసేన, బీజేపీకు చెరొకటి దక్కనున్నాయి. వీటిలో సగం మాజీ సీఎం జగన్, మాజీమంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఇలాకాలోనే ఉన్నాయి. వీరిద్దరి కంచుకోటల్లో ఆరు పురపాలక, నగరపంచాయతీలను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు బరిలో లేకపోవటంతో.. పలు పురపాలికలు, నగర పంచాయతీల్లో ప్రత్యర్థులే లేని పరిస్థితి నెలకొంది.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల దాఖలు, పరిశీలన ప్రక్రియ తర్వాత ఏకగ్రీవాలపై స్పష్టత వస్తోంది. కొన్నిచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకపోగా మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు చేసినా నిబంధనల ఉల్లంఘనతో తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఇంకొన్ని చోట్ల అభ్యర్థులు చివరి నిమిషంలో నామినేషన్ కేంద్రాలకు చేరుకున్నా గడువు ముగియడంతో అవకాశం కోల్పోయారు. దీంతో పలు స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు మాత్రమే పోటీలో మిగిలారు. ఉపసంహరణల ప్రక్రియ అనంతరం ఏకగ్రీవ ఎన్నికలపై అధికారిక స్పష్టత రానుంది.
పత్రాలు సరిలేక తిరస్కరణకు గురైన నామినేషన్లు : కడపజిల్లాలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఏకగ్రీవాల పరిస్థితి ఆసక్తికరంగా మారింది. జిల్లాలోని 9 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మైదుకూరు ఎన్నిక వాయిదా పడింది. మిగిలిన వాటిలో రాజంపేట, బద్వేలు, ఎర్రగుంట్ల, కమలాపురం, ప్రొద్దుటూరులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు పోటీలో లేకపోవడంతో కూటమి అభ్యర్థులకు అవకాశం ఏర్పడింది. కడప నగరపాలక సంస్థతో పాటు పులివెందుల, జమ్మలమడుగులో మాత్రం వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. రాజంపేటలో సరైన పత్రాలు సమర్పించకపోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు రేష్మ, లక్ష్మి నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఒరిజినల్ పత్రాలకు బదులుగా జిరాక్స్ కాపీలు సమర్పించారు.
దీంతో పాటు నో డ్యూస్ సర్టిఫికెట్లు జత చేయకపోవడం తిరస్కరణకు కారణమైంది. ఫలితంగా టీడీపీ అభ్యర్థి దొంతం గాయత్రి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఉంది. 32 వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఏడుచోట్ల మాత్రమే నామినేషన్లు వేయగా ఒకటి తిరస్కరణకు గురైంది. ప్రొద్దుటూరులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి పోరెడ్డి నరసింహారెడ్డి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. టీడీపీ అభ్యర్థితోపాటు నలుగురు స్వతంత్రులు బరిలో ఉన్నారు. బద్వేలులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి వెంకట సాయికృష్ణ నామినేషన్ను సంతకాల సమస్యతో అధికారులు తిరస్కరించారు. దీంతో టీడీపీ అభ్యర్థి దివ్యతేజ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఏర్పడింది.
టీడీపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యే అవకాశం : ఎర్రగుంట్లలో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఛైర్పర్సన్, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎవరూ నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేదు. జనసేన అభ్యర్థి కూడా నామినేషన్ ఉపసంహరించుకుంటానంటూ పత్రం ఇవ్వడంతో బీజేపీ అభ్యర్థి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఏర్పడింది. కమలాపురం నగర పంచాయతీలోనూ వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ఛైర్పర్సన్, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు నామినేషన్లు రాలేదు. టీడీపీ అభ్యర్థి మాత్రమే నామినేషన్ వేయడంతో అక్కడ కూడా ఏకగ్రీవానికి మార్గం సుగమమైంది. అన్నమయ్య జిల్లాలో తొలివిడత ఎన్నికలు జరిగే మూడు పురపాలక సంఘాల్లో రాయచోటి, పుంగనూరులో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఛైర్పర్సన్, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎవరూ నామినేషన్లు వేయలేదు. దీంతో అక్కడ కూడా టీడీపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఉంది. మదనపల్లెలో మాత్రం వైఎస్సార్సీపీ పోటీలో ఉంది. జమ్మలమడుగులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ఎంపికలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి సతీమణి ఇందిరమ్మను అధికారిక అభ్యర్థిగా ప్రకటించినా ఆమె నామినేషన్ దాఖలు చేయలేదు. దీంతో దివంగత మాజీమంత్రి శివారెడ్డి కుమార్తె హైమావతిని వైఎస్సార్సీపీ తరఫున బరిలో నిలిపారు.
పలు జిల్లాల్లో ఏకగ్రీవం అయ్యే పరిస్థితులు : మాజీ సీఎం జగన్ ఇలాకా పులివెందులలో 40 వార్డులకు గాను వైఎస్సార్సీపీ 25 స్థానాల్లో మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలు చేసింది. మిగిలిన 15 స్థానాలకు నామినేషన్లు వేయలేదు. దీంతో అన్ని వార్డుల్లోనూ పోటీ నెలకొనని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. పల్నాడు జిల్లాలోని గురజాల నియోజకవర్గంలో మూడు పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోనూ ఏకగ్రీవం అయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది. పిడుగురాళ్ల పురపాలక సంఘంతో పాటు గురజాల, దాచేపల్లి నగర పంచాయతీల్లో ఛైర్పర్సన్, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు కూటమి అభ్యర్థులే పోటీలో మిగిలారు. మొత్తం 91 వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు లేకపోవడంతో ఏకగ్రీవ ఎన్నికల ప్రక్రియ లాంఛనంగా మిగిలింది. దాచేపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన కొప్పుల రవికుమార్ మద్యం అక్రమ నిల్వ కేసులో అరెస్టై రిమాండ్లో ఉన్నారు.
న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో పోలీసు భద్రత మధ్య నామినేషన్ దాఖలు చేసినా ఎన్నికల డిపాజిట్ రసీదు జత చేయకపోవడంతో అధికారులు తిరస్కరించారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థి షేక్ షరీఫ్ నామినేషన్లో తనపై ఉన్న క్రిమినల్ కేసు వివరాలు నమోదు చేయకపోవడంతో అది కూడా తిరస్కరణకు గురైంది. దీంతో ఛైర్పర్సన్ స్థానంతోపాటు 28 వార్డుల్లో కూటమి అభ్యర్థులే మిగిలారు. పిడుగురాళ్లలో వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన షేక్ అబ్దుల్లా కోర్టు ఆదేశాలతో పోలీసు రక్షణ మధ్య నామినేషన్ కేంద్రానికి చేరుకున్నా గడువు ముగిసిన తర్వాత రావడంతో ఎన్నికల అధికారి తిరస్కరించారు. వార్డులకు కూడా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయలేదు. 34వ వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి గుర్రం వెంకటనరసమ్మ డిపాజిట్ చెల్లించకపోవడంతో ఆమె నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. దీంతో ఛైర్పర్సన్ స్థానంతోపాటు 40 వార్డుల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థులే పోటీలో ఉన్నారు.
వెనుదిరిగిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు : గురజాల నగర పంచాయతీలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండానే వెనుదిరిగారు. అభ్యర్థితోపాటు మరో ఇద్దరినే పోలీసు భద్రతతో తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతిస్తామని పోలీసులు చెప్పగా ర్యాలీగా వస్తామని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పట్టుబట్టారు. పోలీసులు అంగీకరించకపోవడంతో నామినేషన్లు వేయలేదు. దీంతో ఛైర్పర్సన్ స్థానంతోపాటు 23 వార్డుల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థులే మిగిలారు. అనంతపురం జిల్లాలోని గుత్తి పురపాలక సంఘ ఛైర్పర్సన్ పదవి టీడీపీ ఖాతాలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అక్కడ వైఎస్సార్సీపీ అధికారిక అభ్యర్థి నామినేషన్ వేయలేదు. డమ్మీ అభ్యర్థి నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించడంతో టీడీపీ అభ్యర్థులే పోటీలో మిగిలారు. ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎవరూ నామినేషన్ దాఖలు చేయలేదు. దీంతో జనసేన ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఉంది. మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరిలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి పులి శాంతి నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించారు. ఆస్తులు, కేసుల వివరాలకు సంబంధించిన స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు నిబంధనల ప్రకారం సమర్పించకపోవడమే కారణమని తెలిపారు.
ఛైర్పర్సన్ స్థానానికి మొత్తం పది నామినేషన్లు రాగా ఆరు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. మిగిలిన నాలుగింటిలో టీడీపీ నుంచి మూడు, కాంగ్రెస్ నుంచి ఒకటి ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఉపసంహరించుకుంటే ఏకగ్రీవం కానుంది. లేదంటే పోటీ కొనసాగనుంది. చిత్తూరు జిల్లాలోని నగరి పురపాలక సంఘంలో ఛైర్పర్సన్ పదవికి 13 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. టీడీపీ నుంచి మూడు, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి పది నామినేషన్లు వచ్చాయి. అయితే స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో లోపాలున్నాయంటూ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను అధికారులు తిరస్కరించారు. దీంతో టీడీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి మాత్రమే పోటీలో మిగిలారు. నాలుగో వార్డులో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున నామినేషన్ వేసిన తామరసెల్వి నామినేషన్ కూడా తిరస్కరణకు గురైంది. మరో రెండు వార్డుల్లోనూ టీడీపీ అభ్యర్థులే పోటీలో ఉండటంతో అక్కడ కూడా ఏకగ్రీవాలు కానున్నాయి. కుప్పంలోని రెండు వార్డుల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు మాత్రమే బరిలో మిగిలారు. పలమనేరులోని ఆరు వార్డులకు సంబంధించి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ధ్రువీకరణ పత్రాల ఒరిజినళ్లకు బదులుగా జిరాక్స్ కాపీలు సమర్పించడంతో అధికారులు వాటిని పక్కనపెట్టారు.
14 చోట్ల నామినేషన్లు వేయని వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు : తిరుపతి నగరపాలక సంస్థలో మొత్తం 66 డివిజన్లు ఉండగా14 చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయలేదు. మరో డివిజన్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించారు. దీంతో ఆయా స్థానాల్లో పోటీ పరిస్థితి మారింది. మొత్తంగా చూస్తే.. నామినేషన్లు వేయకపోవడం, పత్రాల్లో లోపాలు, డిపాజిట్ చెల్లించకపోవడం, గడువు దాటిన తర్వాత చేరుకోవడం వంటి కారణాలు పలు పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ స్వరూపాన్ని మార్చేశాయి. అయిత ఏకగ్రీవ ఎన్నికలపై తుదినిర్ణయం అభ్యర్థుల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాతే అధికారికంగా తేలనుంది.
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