న్యాయ విద్యలో ఏఐని భాగస్వామ్యం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది : సీజేఐ సూర్యకాంత్
CJI At Legal Education Conference : న్యాయ విద్యలో సరికొత్త మార్పులకు సమయం ఆసన్నమైందని సీజేఐ సూర్యకాంత్ తెలిపారు. ఏఐని భాగస్వామ్యం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
Published : November 22, 2026 at 10:55 AM IST
న్యాయ విద్యలో ఏఐని భాగస్వామ్యం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు. అయితే ఏఐపైనే పూర్తిగా ఆధారపడకుండా, సొంతంగా విశ్లేషించే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్ నోవాటెల్లో శనివారం జరిగిన కామన్వెల్త్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్ అంతర్జాతీయ సదస్సులో సీజేఐ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఈ సందర్భంగా మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా న్యాయ విద్యలో తీసుకురావాల్సిన మార్పులు, భవిష్యత్ న్యాయవాద వృత్తిపై పలు సూచనలు చేశారు. న్యాయ విద్యలో సరికొత్త మార్పులకు సమయం ఆసన్నమైందని సీజేఐ తెలిపారు. మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి అనుగుణంగా న్యాయ విద్యా విధానాలు కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉందని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పేర్కొన్నారు.
సహాయకారిగానే ఏఐని వాడాలి
కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) యుగంలో పరిశోధన చేయడానికి ఇది ఒక సహాయకారి మాత్రమే తప్ప, దీనికి స్వతంత్ర అధికారం లేదని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. పరిశోధకులు ప్రతి ఆధారాన్ని దాని ప్రాథమిక మూలంతో సరిచూసుకోవాలని సూచించారు. ఏదైనా ముఖ్యమైన సహాయం పొందితే దానిని వెల్లడించాలన్నారు. తాము ప్రచురించే విషయాలకు తామే బాధ్యత వహించాలని వివరించారు. ఈ విషయాలపై విశ్వవిద్యాలయాలు, పర్యవేక్షకులు, ప్రచురణకర్తలు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను అందించాలని సూచించారు.
"న్యాయ విద్యలో ఏఐని భాగస్వామ్యం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. న్యాయ పరిశోధనలో కృత్రిమ మేధస్సు సహాయాన్ని వెల్లడించడంపై మార్గదర్శకాలను రూపొందించడం ద్వారా కామన్వెల్త్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్ ముందడుగు వేయాలని కోరుతున్నాను. తద్వారా కామన్వెల్త్ దేశాల్లోని న్యాయ కళాశాలలు, జర్నల్స్ తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా వాటిని స్వీకరించగలవు." - జస్టిస్ సూర్యకాంత్, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి
హాజరైన ప్రముఖులు
సమావేశంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్, జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా, శ్రీలంక సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అహ్మద్ నవాజ్, తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి, ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ఛైర్మన్ జస్టిస్ ఇ.వి.వేణుగోపాల్, అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ ఆర్.వెంకటరమణి, సొలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా తుషార్ మెహతా, తెలంగాణ అడ్వొకేట్ జనరల్ ఎ.సుదర్శన్ రెడ్డి, సీఎల్ఈఏ అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ ఎస్.శివకుమార్, వేర్వేరు రాష్ట్రాల న్యాయమూర్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బంగ్లాదేశ్ జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ మాజీ ఛైర్మన్ ప్రొఫెసర్ మిజానూర్ రహమాన్కు ప్రొఫెసర్ మాధవ మీనన్ స్మారక గ్లోబల్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డును సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ప్రదానం చేశారు.
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