వరుసగా మూడుసార్లు వైఫల్యాలు ఎదురైనా నాలుగోసారి విజయం - సివిల్స్ ర్యాంకర్ లక్ష్మీరచన సక్సెస్ స్టోరీ
2025 యూపీఎస్సీ ఫలితాల్లో 178వ ర్యాంక్ - సివిల్స్పై ఇష్టంతో ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగానికి రిజైన్ - అమ్మనాన్నల ప్రోత్సాహంతో ముందుకు - గెలుపునకు సీక్రెట్ ఇదేనంటున్న లక్ష్మీరచన
Published : March 11, 2026 at 5:29 PM IST
Civils Ranker Laxmi Rachana Success Story : తండ్రి ఒకప్పుడు ఐఏఎస్ కావాలని కలలు కన్నారు. కానీ కాలం కలిసిరాక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా స్థిరపడ్డారు. కూతురు లక్ష్మీరచన నాన్న కళ్లల్లో ఆ విజయాన్ని చూడాలనుకున్నారు. ఇవాళ దాన్ని నిజం చేసి చూపించారు. ఆ విజయాన్ని సాధించటానికి ఆమె ఒకసారి కాదు, రెండు సార్లు కాదు, మూడు సార్లు విఫలమైనా సరే ఓటమి అంటే అపజయం కాదని, గెలుపునకు పునాది అని నమ్మారు. మొక్కవోని దీక్షతో నాలుగో ప్రయత్నంలో ఐఏఎస్ సాధించి శభాష్ అనిపించుకున్నారు. అసలు ఆమె ప్రయాణం ఎలా సాగింది? వరుస వైఫల్యాల నుంచి ఆమె ఎలా తేరుకున్నారు? ఆమె సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సక్సెస్కు కారణామిదే : లక్ష్మీరచన యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాయటం ఇది నాలుగోసారి. గతంలో మూడు సార్లు ప్రయత్నించింది. వాటిలో చిన్న చిన్న లోపాల వల్ల ఫెయిల్ అయ్యారని తెలిపారు. ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తూ, మెయిన్స్ వరకు వెళ్లిందని, 2023లోనే ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లారని వివరించారు. ఆ టైంలో ఒకటి, రెండు మార్కుల కారణంగా ఫైనల్ లిస్ట్కి చేరుకోలేదని అన్నారు. గత రెండేళ్లలో ఆమె ఏ ఏ అంశాల్లో తక్కువగా ఉన్నానని తెలుసుకుంటూ, బలహీనంగా ఉన్న సబ్జెక్ట్స్లో మరింత కృషి చేస్తూ, నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ ఈ నాలుగో అటెంప్ట్ ఇచ్చారని తెలిపారు.
వైఫల్యాలు ఎదురైనా కష్టపడాల్సిందే : యూపీఎస్సీ జర్నీలో కచ్చితంగా విజయం అంత తొందరగా వరించదని, దానికి కాస్త సమయం పడుతుందన్నారు. ఆ జర్నీలో ఫెల్యూర్స్ అనేవి సహజంగా వస్తాయని తెలిపారు. ఆమె మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లటం సంతోషంగా అనిపించినా ఫైనల్కి వెళ్లలేక పోయాననే నిరాశ మిగిలిందని చెప్పారు. కానీ ఆ వైఫల్యాల నుంచి నేర్చుకోవటమే ముఖ్యం అని సూచించారు. అందరి జీవితంలో సెట్బ్యాక్ ఉండాలన్నారు. ఫెల్యూర్ నుంచి నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్తే బాగుంటుందని తెలియజేశారు. తన విషయంలోనూ ఇదే జరిగిందన్నారు.
"సివిల్స్ ర్యాంక్ అంత సులభంగా ఎవరికీ రాదు. దానికోసం బాగా కష్టపడాలి. వైఫల్యాలు ఎదురైనా సెట్బ్యాక్ అవ్వాలి. సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్లు ముందునుంచే స్ట్రాటజీలు ఫాలో కావాలి. ప్రివియస్ ప్రశ్న పత్రాలు, రిపిటెడ్ టాపిక్స్ ఎక్కువగా చూసుకోవాలి. రోజులో కనీసం 6 లేదా 7 గంటలు చదవాలి" - లక్ష్మీరచన, సివిల్స్ ర్యాంకర్
2023లో ఇంటర్వ్యూ వరకు : 2022లో రచన యూపీఎస్సీకి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. అప్పుడు తను జాబ్ చేస్తుండటంతో ఎగ్జామ్కు పూర్తిగా చదవకుండా కేవలం బేసిక్ అంశాలు మాత్రమే ప్రిపేర్ అయ్యారని తెలిపారు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ యూపీఎస్సీ పరీక్షపై అవగాహన కోసమే రాసిందని చెప్పారు. 2022 చివరిలో జాబ్ రిజైన్ చేసి ప్రిపేర్ అవుదమనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత 2023, 2024, 2025 అలా మూడు అటెంప్ట్లు ఇచ్చారని, 2023లో ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లారన్నారు.
అమ్మనాన్నల ప్రోత్సాహంతో : లక్ష్మీరచన నాన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, అమ్మ డాక్టర్. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆమె ఇంజినీరింగ్ చేశారన్నారు. అయితే తనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా ఐపీఎస్ అవ్వాలనే ఉద్దేశం లేదని, ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాక ఉద్యోగంలో చేరారు. ఆ జాబ్ చేస్తునప్పుడే సివిల్స్ లేదా పబ్లిక్ అడ్మినిష్ట్రేషన్లో చేస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచన వచ్చిందన్నారు. అనుకున్న వెంటనే విషయం ఇంట్లో వాళ్లకి చెప్పారని, ఆమె నిర్ణయాన్ని ఎవరూ కాదనకుండా ప్రోత్సహించారన్నారు. ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ల అమ్మనాన్నలే మానసికంగా, ఆర్థికంగా తోడుగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు.
రోజులో 6,7 గంటల ప్రిపేరేషన్ : ఎవరైనా సివిల్స్ రాయాలనుకుంటే ముందు నుంచి కొన్ని స్ట్రాటజీలు ఫాలో కావాలన్నారు. ఎక్కువగా పుస్తకాలనే ఫాలో అవుతూ వెళ్లకుండా, ప్రీవియస్ ప్రశ్న పత్రాలు చదువుతూ, రిపీటెడ్గా వస్తున్న అంశాలను ఎక్కువగా చూడాలన్నారు. వారి బలాలు, బలహీనతలను లెక్కలోకి తీసుకుంటూ వాటికి తగ్గట్టుగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని తెలిపారు. ఒక్కరోజులో కనీసం 6 లేదా 7 గంటలు చదవాలని సూచించారు. అలాగే నిలకడగా ఉంటూ ఎక్కువ కష్టపడాలని తెలియజేశారు. ఇక ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువగా ప్రొఫైల్ ఆధారంగా ప్రశ్నలు అడుగుతారని, సంబంధిత కోర్స్పైనే ప్రశ్నలు ఉంటాయన్నారు. అలాగే క్రిటికల్ థింకింగ్పైనా అడుగుతారని సూచించారు.
