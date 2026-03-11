ETV Bharat / state

వరుసగా మూడుసార్లు వైఫల్యాలు ఎదురైనా నాలుగోసారి విజయం - సివిల్స్​ ర్యాంకర్​ లక్ష్మీరచన సక్సెస్​ స్టోరీ

2025 యూపీఎస్సీ ఫలితాల్లో 178వ ర్యాంక్​ - సివిల్స్​పై ఇష్టంతో ఇంజినీరింగ్​ ఉద్యోగానికి రిజైన్​ - అమ్మనాన్నల ప్రోత్సాహంతో ముందుకు - గెలుపునకు సీక్రెట్​ ఇదేనంటున్న లక్ష్మీరచన

సివిల్స్​ ర్యాంకర్​ లక్షీరచన
Civils Ranker Laxmi Rachana Success Story (ETV Bharat)
Civils Ranker Laxmi Rachana Success Story : తండ్రి ఒకప్పుడు ఐఏఎస్​ కావాలని కలలు కన్నారు. కానీ కాలం కలిసిరాక సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌గా స్థిరపడ్డారు. కూతురు లక్ష్మీరచన నాన్న కళ్లల్లో ఆ విజయాన్ని చూడాలనుకున్నారు. ఇవాళ దాన్ని నిజం చేసి చూపించారు. ఆ విజయాన్ని సాధించటానికి ఆమె ఒకసారి కాదు, రెండు సార్లు కాదు, మూడు సార్లు విఫలమైనా సరే ఓటమి అంటే అపజయం కాదని, గెలుపునకు పునాది అని నమ్మారు. మొక్కవోని దీక్షతో నాలుగో ప్రయత్నంలో ఐఏఎస్​ సాధించి శభాష్ అనిపించుకున్నారు. అసలు ఆమె ప్రయాణం ఎలా సాగింది? వరుస వైఫల్యాల నుంచి ఆమె ఎలా తేరుకున్నారు? ఆమె సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సక్సెస్​కు కారణామిదే : లక్ష్మీరచన యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్​ రాయటం ఇది నాలుగోసారి. గతంలో మూడు సార్లు ప్రయత్నించింది. వాటిలో చిన్న చిన్న లోపాల వల్ల ఫెయిల్​ అయ్యారని తెలిపారు. ప్రిలిమ్స్​ క్లియర్​ చేస్తూ, మెయిన్స్​ వరకు వెళ్లిందని, 2023లోనే ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లారని వివరించారు. ఆ టైంలో ఒకటి, రెండు మార్కుల కారణంగా ఫైనల్​ లిస్ట్​కి చేరుకోలేదని అన్నారు. గత రెండేళ్లలో ఆమె ఏ ఏ అంశాల్లో తక్కువగా ఉన్నానని తెలుసుకుంటూ, బలహీనంగా ఉన్న సబ్జెక్ట్స్​లో మరింత కృషి చేస్తూ, నాలెడ్జ్​ పెంచుకుంటూ ఈ నాలుగో అటెంప్ట్​ ఇచ్చారని తెలిపారు.

వైఫల్యాలు ఎదురైనా కష్టపడాల్సిందే : యూపీఎస్సీ జర్నీలో కచ్చితంగా విజయం అంత తొందరగా వరించదని, దానికి కాస్త సమయం పడుతుందన్నారు. ఆ జర్నీలో ఫెల్యూర్స్​ అనేవి సహజంగా వస్తాయని తెలిపారు. ఆమె మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లటం సంతోషంగా అనిపించినా ఫైనల్​కి వెళ్లలేక పోయాననే నిరాశ మిగిలిందని చెప్పారు. కానీ ఆ వైఫల్యాల నుంచి నేర్చుకోవటమే ముఖ్యం అని సూచించారు. అందరి జీవితంలో సెట్​బ్యాక్ ఉండాలన్నారు. ఫెల్యూర్​ నుంచి నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్తే బాగుంటుందని తెలియజేశారు. తన విషయంలోనూ ఇదే జరిగిందన్నారు.

"సివిల్స్​ ర్యాంక్​ అంత సులభంగా ఎవరికీ రాదు. దానికోసం బాగా కష్టపడాలి. వైఫల్యాలు ఎదురైనా సెట్​బ్యాక్​ అవ్వాలి. సివిల్స్​కు ప్రిపేర్​ అయ్యేవాళ్లు ముందునుంచే స్ట్రాటజీలు ఫాలో కావాలి. ప్రివియస్​ ప్రశ్న పత్రాలు, రిపిటెడ్​ టాపిక్స్​ ఎక్కువగా చూసుకోవాలి. రోజులో కనీసం 6 లేదా 7 గంటలు చదవాలి" - లక్ష్మీరచన, సివిల్స్​ ర్యాంకర్​

2023లో ఇంటర్వ్యూ వరకు : 2022లో రచన యూపీఎస్సీకి ఫస్ట్​ అటెంప్ట్​ ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. అప్పుడు తను జాబ్​ చేస్తుండటంతో ఎగ్జామ్​కు పూర్తిగా చదవకుండా కేవలం బేసిక్​ అంశాలు మాత్రమే ప్రిపేర్​ అయ్యారని తెలిపారు. ఫస్ట్​ అటెంప్ట్​ యూపీఎస్సీ పరీక్షపై అవగాహన కోసమే రాసిందని చెప్పారు. 2022 చివరిలో జాబ్​ రిజైన్​ చేసి ప్రిపేర్​ అవుదమనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత 2023, 2024, 2025 అలా మూడు అటెంప్ట్​లు ఇచ్చారని, 2023లో ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లారన్నారు.

అమ్మనాన్నల ప్రోత్సాహంతో : లక్ష్మీరచన నాన్న సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజనీర్,​ అమ్మ డాక్టర్​. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆమె ఇంజినీరింగ్​ చేశారన్నారు. అయితే తనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా ఐపీఎస్​ అవ్వాలనే ఉద్దేశం లేదని, ఇంజినీరింగ్​ పూర్తి చేశాక ఉద్యోగంలో చేరారు. ఆ జాబ్​ చేస్తునప్పుడే సివిల్స్​ లేదా పబ్లిక్​ అడ్మినిష్ట్రేషన్​లో చేస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచన వచ్చిందన్నారు. అనుకున్న వెంటనే విషయం ఇంట్లో వాళ్లకి చెప్పారని, ఆమె నిర్ణయాన్ని ఎవరూ కాదనకుండా ప్రోత్సహించారన్నారు. ప్రిపేర్​ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ల అమ్మనాన్నలే మానసికంగా, ఆర్థికంగా తోడుగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు.

రోజులో 6,7 గంటల ప్రిపేరేషన్​ : ఎవరైనా సివిల్స్​ రాయాలనుకుంటే ముందు నుంచి కొన్ని స్ట్రాటజీలు ఫాలో కావాలన్నారు. ఎక్కువగా పుస్తకాలనే ఫాలో అవుతూ వెళ్లకుండా, ప్రీవియస్​ ప్రశ్న పత్రాలు చదువుతూ, రిపీటెడ్​గా వస్తున్న అంశాలను ఎక్కువగా చూడాలన్నారు. వారి బలాలు, బలహీనతలను లెక్కలోకి తీసుకుంటూ వాటికి తగ్గట్టుగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని తెలిపారు. ఒక్కరోజులో కనీసం 6 లేదా 7 గంటలు చదవాలని సూచించారు. అలాగే నిలకడగా ఉంటూ ఎక్కువ కష్టపడాలని తెలియజేశారు. ఇక ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువగా ప్రొఫైల్​ ఆధారంగా ప్రశ్నలు అడుగుతారని, సంబంధిత కోర్స్​పైనే ప్రశ్నలు ఉంటాయన్నారు. అలాగే క్రిటికల్​ థింకింగ్​పైనా అడుగుతారని సూచించారు.

