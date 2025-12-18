మీకు రేషన్ కార్డు ఉందా? - వెంటనే ఈ పని చేయండి? - లేదంటే రేషన్ కట్ అయ్యే ఛాన్స్!
రేషన్ కార్డులకు ఈకేవైసీ చేయించాలని పౌరసరఫరాల శాఖ ఆదేశాలు - నకిలీ కార్డుల ఏరివేతే లక్ష్యంగా ఈకేవైసీ తెచ్చిన ప్రభుత్వం - వెంటనే సమీప రేషన్ దుకాణానికి వెళ్లి ఈకేవైసీ చేయాలని సూచన
Published : December 18, 2025 at 11:08 AM IST
EkYC Mandatory For Ration Cards : రేషన్ కార్డులకు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయించాలని పౌరసరఫరాలశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నకిలీ కార్డుల ఏరివేతే లక్ష్యంగా ఈ విధానాన్ని తీసుకువచ్చారు. కార్డుల్లోని సభ్యులందరు ఆయా రేషన్ దుకాణాలకు సందర్శించి వెంటనే ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవాలని వారు సూచిస్తున్నారు. వాస్తవానికి రెండేళ్ల కిందటే ఈ ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలని కేంద్రం సూచించింది. కొంతమంది ఇప్పటికే ఈకేవైసీ చేసుకున్నారు. మరికొంతమంది ఇంకా చేయాల్సి ఉంది. వెంటనే ఈకేవైసీ చేసుకోవాలని లేకుంటే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
కొత్త సభ్యులు కూడా : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో సుమారు 80 వేల వరకు నూతన రేషన్ కార్డులు అందాయి. వీటిల్లో లక్షకు పైగా కొత్త లబ్ధిదారులు చేరారు. వీరంతా తప్పనిసరిగా వెంటనే ఈ-కేవైసీని చేయించుకోవాలి. పాత కార్డుల్లో పేరు తొలగించుకొని వీటిల్లో చేరిన వారు సైతం ఈ ప్రక్రియను పూర్తిచేయించుకోవాల్సిందే. ఇందుకు లబ్ధిదారులు సమీపంలోని చౌక ధరల దుకాణం( రేషన్ దుకాణానికి) వెళ్లి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
"ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని మాకు ఆదేశాలు వచ్చాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర కార్డుల్లో ఇప్పటివరకు 70 శాతానికి పైగా ఈ ప్రక్రియ అనేది పూర్తయింది. మిగతా కార్డుదారులు కూడా తప్పకుండా ఈ-కేవైసీని చేయించాలి. లేదంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదురుకావొచ్చు"- వెంకటేశ్వర్రావు, జిల్లా పౌరసరఫరాల అధికారి, కామారెడ్డి
నకిలీ కార్డులకు చెక్ పెట్టడమే లక్ష్యంగా : కాగా మిగతా కార్డుదారులు త్వరగా ఈ కేవైసీ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందని అధికారులు అంటున్నారు. ఈ-కేవైసీ చేయించని వారికి బియ్యం సరఫరా నిలిపివేస్తామని ప్రభుత్వం గతంలో పలుమార్లు హెచ్చరించింది. అయినప్పటికీ కొంతమంది ఇంకా ఆలస్యం చేస్తూనే ఉన్నారు. అయితే ఈ హెచ్చరికకు కారణం ఆధార్కు ఈ-పాస్ యంత్రానికి అనుసంధానం చేయడం వల్ల బినామీ పేర్లమీద బియ్యం తీసుకోకుండా అడ్డుకట్ట వేయడం సులభం అవుతుంది. దీనితో రేషన్ షాప్లో బియ్యం పంపిణీ మరింత సమర్ధ వంతంగా అమలు చేయవచ్చు. ఈ కారణాల వల్ల ఈ-కేవైసీని తప్పనిసరి విధానంగా చేశారు.
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో పరిశీలిస్తే 7,59,246 రేషన్ కార్డులకు గాను అందులో 5,37,143 కార్డుదారులు ఇప్పటివరకు ఈ-కేవైసీని చేయించుకున్నారు. ఇప్పటివరకు జిల్లాలో ఈ ప్రక్రియ 70.74 శాతం పూర్తైంది. ఈ నెలాఖరు నాటికి అందరు ఈకేవైసీని పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు లబ్ధిదారులకు సూచించారు.
ఆధార్ అప్డేట్ లేకపోవడంతో మరింత ఆలస్యం : ఆధార్ అప్డేట్ లేకపోవడం వల్ల కొంతమందికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ప్రజలు ఆధార్ కేంద్రాలను సందర్శించి అప్డేట్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయించుకున్నప్పటికీ ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియలో వేలిముద్రలు(ఫింగర్ ప్రింట్స్) రావడం లేదు. దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని బాధితులు ఇతర కేంద్రాలకు వెళ్లి వాకబు చేశారు. అయితే ఆధార్ అప్డేట్ పూర్తి కాకపోవడంతో ఈ-కేవైసీ తీసుకోవడంలేదని వారు పేర్కొంటున్నారు. దీంతో లబ్ధిదారులు వేర్వేరు ఆధార్ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆధార్ అప్డేట్ పూర్తికాకపోవడంతో చిన్నారులు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియకు దూరమవుతున్నారు.
ఈ కేవైసీ అవ్వడం లేదా : రేషన్ కేంద్రాల్లో కొంత మంది ఈ-కేవైసీ పూర్తికావడం లేదు. దీనికి రేషన్కార్డుదారులు ఆధార్ అప్డేట్ చేసుకోకపోవడమే కారణమని కొంతమంది డీలర్లు వివరిస్తున్నారు. దీంతో అప్డేట్ కోసం జనాలు ఆధార్ కేంద్రాలకు పరుగులు తీస్తున్నారు. అయితే ఆధార్ సేవాకేంద్రాలు తగినన్ని లేకపోవడం వల్ల ఉన్న కొద్దిపాటి సెంటర్ల వద్ద జనాలు క్యూ కడుతున్నారు. చాలా మంది ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సార్లు ఇటు రేషన్ కేంద్రాలు, ఆధార్ సెంటర్స్ చుట్టూ అప్డేట్ల కోసం తిరుగుతున్నారు.
రేషన్ కార్డుదారులు ఈకేవైసీ అప్డేట్ను వెంటనే చేయించుకోవాలని ఇప్పటికే పలుమార్లు అవకాశం ఇస్తూ వచ్చారు. ఇప్పటికే ఈకేవైసీని చేయించకుండా తాత్సారం చేసేవారు రేషన్ కోల్పోయే అవకాశాలున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల అర్హలైన ప్రతి ఒక్కరూ వెంటనే ఆ ప్రక్రియను చేయించుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
