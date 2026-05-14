బ్యాక్‌లాగ్‌లు తగ్గించాలి - గ్యాస్‌ పంపిణీలో జాప్యంపై మంత్రి నాదెండ్ల ఆగ్రహం

కొన్నిచోట్ల సిలిండర్ల పంపిణీలో భారీ బ్యాక్‌లాగ్‌లు - ఐదు రోజుల్లో డెలివరీ చేయాలని మంత్రి ఆదేశం - పౌరసరఫరాల అధికారులతో మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌

Civil Supplies Minister Nadendla Manohar On Backlogs In Distribution Of Cooking Gas cylinders
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 1:06 PM IST

Civil Supplies Minister Nadendla Manohar On Backlogs In Distribution Of Cooking Gas cylinders : రాష్ట్రంలో వంట గ్యాస్‌ సిలిండర్ల పంపిణీలో నెలకొన్న నిరీక్షణ జాబితాలను (బ్యాక్‌లాగ్‌లు) తగ్గించేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అధికారులను ఆదేశించారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి నుంచి బుధవారం వివిధ జిల్లాల పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులతో ఆయన టెలికాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించి గ్యాస్‌ పంపిణీ పరిస్థితిపై సమీక్షించారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భారీ పెండింగ్‌ : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కొందరు గ్యాస్‌ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల పరిధిలో ఒక్కోచోట 5 వేలకుపైగా సిలిండర్ల డెలివరీలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని మంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గుంటూరు, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా ఉందన్నారు. గ్యాస్‌ సరఫరాలో జాప్యం చేస్తున్న డీలర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.

నిర్లక్ష్య డీలర్లపై కఠిన చర్యలు : ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్న గ్యాస్‌ డీలర్లను సస్పెండ్‌ చేయడంలో వెనుకాడొద్దని అధికారులకు సూచించారు. అవసరమైతే కేసులు నమోదు చేయాలని పేర్కొన్నారు. తగినన్ని ఎల్‌పీజీ నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ బ్యాక్‌లాగ్‌లు కొనసాగడం సమంజసం కాదన్నారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి సమస్యలను గుర్తించి వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.

ఐదు రోజుల్లోనే డెలివరీ లక్ష్యం : ఈ నెల 16 నాటికి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో గ్యాస్‌ బుక్‌ చేసిన ఐదు రోజుల్లోపే వినియోగదారులకు సిలిండర్లు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. పెట్రోల్‌ బంకులపై నిత్య పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలని, బల్క్‌ విక్రయాలపై నిఘా మరింత పెంచాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నప్పటికీ పర్యవేక్షణలో నిర్లక్ష్యం వద్దన్నారు.

సోషల్‌ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాలపై హెచ్చరిక : సామాజిక మాధ్యమాల్లో అనవసర భయాందోళనలు సృష్టించే వారిపై పోలీసుల సహకారంతో చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ప్రజల్లో అపోహలు రేకెత్తించే ప్రచారాలను అరికట్టాలని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ సూచించారు.

పీడీఎస్‌ బియ్యం అక్రమ రవాణాపై నిఘా : పీడీఎస్‌ బియ్యం అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు జిల్లాల వారీగా ప్రత్యేక టాస్క్‌ఫోర్సులు ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి సూచించారు. గోదాములు, రేషన్‌ దుకాణాల నుంచి బియ్యం అక్రమంగా తరలిపోతోందన్న సమాచారం ఉందని పేర్కొన్నారు. బాధ్యులపై 6ఏ కేసులతో పాటు పీడీ యాక్ట్‌ కింద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కొన్ని జిల్లాల్లో నాణ్యతలేని రేషన్‌ సరుకులు పంపిణీ అవుతున్నాయన్న ఫిర్యాదులపై సమగ్ర నివేదికను ప్రధాన కార్యాలయానికి పంపాలని జిల్లా అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.

"మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కొందరు గ్యాస్‌ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల పరిధిలో ఒక్కోచోట సుమారు 5 వేలకు పైగా సిలిండర్ల డెలివరీ పెండింగ్‌లో ఉంది. పంపిణీలో జాప్యం చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి. అక్రమాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అధికారులు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనల ద్వారా సమస్యలను గుర్తించి సరిచేయాలి." - నాదెండ్ల మనోహర్, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి

