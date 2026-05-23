పీఎన్జీ ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలి - దీపం-2 కింద వార్షికంగా రూ.2,400 రాయితీ: మంత్రి నాదెండ్ల

LPGకి ప్రత్యామ్నాయంగా పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ - వినియోగాన్ని వేగవంతం చేయడానికి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు - యువతకు కావాల్సిన ప్రత్యేక శిక్షణ, ఉద్యోగ అవకాశాలు- పర్యావరణానికి పరిరక్షించే విధంగా కార్యాచరణ

Published : May 23, 2026 at 4:45 PM IST

PNG As Alternative Gas For LPG : రాష్ట్రంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ పథకాలను ప్రోత్సహిస్తూ LPGకి ప్రత్యామ్నాయంగా పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (PNG) వినియోగాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేగవంతం చేయాలని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​ అధికారులకు, గ్యాస్ సంస్థలకు స్పష్టంగా ఆదేశించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా ముఖ్యమైన పీఎన్జీ విస్తరణకు అన్ని అడ్డంకులను తొలగించి, ప్రజలకు సులభంగా PNG కనెక్షన్లు అందించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు చేపడుతోంది.

యువతకు శిక్షణ : ఈ విషయంపై శనివారం అమరావతి సచివాలయంలో పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు, ప్రధాన గ్యాస్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​ సమావేశం నిర్వహించారు. సమీక్షలో పీఎన్జీ విస్తరణకు అడ్డంకిగా నిలిచిన మానవ వనరుల కొరత సమస్యపై ముఖ్యంగా దృష్టి సారించారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు స్కిల్ డెవలప్​మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా యువతకు సాంకేతిక శిక్షణ, ఉచిత వసతి, స్టైఫండ్ వంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. దీని ద్వారా వారికి ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపడతాయని మంత్రి సూచించారు. ఈ శిక్షణల ద్వారా యువతకు PNG రంగంలో నైపుణ్యాలు సంపాదించేందుకు అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

ప్రతి ఇంటికి PNG ప్రయోజనాలు, భద్రత, ఆర్థిక పొదుపు అంశాలు ప్రజలకు చేరువ చేయడానికి డ్వాక్రా మహిళా సంఘాలను భాగస్వాములుగా చేర్చాలని, వారికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని ఈ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. మహిళా సంఘాల సహకారం ద్వారా పీఎన్జీ వినియోగంపై అవగాహన పెరిగి వినియోగదారుల సంఖ్యలో గణనీయమైన వృద్ధి సాధ్యం అవుతుంది.

పెండింగ్ సమస్యలు తొలగించేలా: అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల ప్రకారం రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన దేవాలయాల్లో ఉచిత అన్నదానం కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న చోట పీఎన్జీ వినియోగాన్ని తప్పనిసరిగా చేయాలని దేవాదాయ శాఖను ఆదేశించారు. ఈ విధంగా పర్యావరణహితమైన ఇంధన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించి సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలను కూడా ఆధునిక సాంకేతికతతో అనుసంధానించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అలాగే పీఎన్జీ విస్తరణలో ఎలాంటి పెండింగ్ సమస్యలు ఉన్నా వాటిని తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.

వారికి ఇబ్బంది కలగకూడదు : అద్దె ఇళ్లలో నివసించే వారికి పీఎన్జీ కనెక్షన్లు పొందే ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేయాలని, పీఎన్జీ కనెక్షన్ కోసం 'దీపం-2' పథకం కింద వార్షికంగా రూ.2,400 రాయితీ సులభంగా అందేలా మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని మంత్రి ప్రత్యేకంగా హైలైట్ చేశారు.

పర్యావరణానికి పరిరక్షించే విధంగా : పట్టణ ప్రాంతాలు, అపార్ట్‌మెంట్లలో పీఎన్జీ కనెక్షన్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని కూడా మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు. ప్రజల జీవితానికే కాకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా మేలు చేసే పీఎన్జీ విస్తరణ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలంటే ఈ చర్యలు తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేశారు. పీఎన్జీ విస్తరణకు సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాల పురోగతిని సమీక్షించేందుకు 15 రోజుల తరువాత మళ్లీ ఒక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహిస్తానని అందులో గ్యాస్ కంపెనీలు తమ ప్రగతిని వివరించాల్సి ఉంటుందని మంత్రి గ్యాస్ సంస్థలకు తెలియజేశారు.

