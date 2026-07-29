రేషన్కార్డ్దారులకు తీపికబురు చెప్పిన కేంద్రం - మూడు నెలల బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ
ఆగస్టు 1 నుంచి 31 వరకు బియ్యం పంపిణీ పూర్తి చేసేందుకు ప్రణాళికలు - బియ్యం పంపిణీతో ఇబ్బందులు పడుతామంటున్న డీలర్లు - ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్రం వెల్లడి
Published : July 29, 2026 at 9:57 PM IST
Three Months of Rice at Once : రేషన్కార్డ్ లబ్ధిదారులకు కేంద్రప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది. మరోసారి మూడు నెలల బియ్యాన్ని ఒకేసారి పంపిణీ చేసేందుకు పౌరసరఫరాల శాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది. కేంద్రం ఆదేశాల మేరకు జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం కింద అక్టోబర్ వరకు కేటాయించిన ఆహార ధాన్యాలు ముందుగా అందజేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించి 31వ తేదీ వరకు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు ఇప్పటికే చౌక ధరల దుకాణాలకు బియ్యం సరఫరాకు వ్యూహాలు రచిస్తోంది. ఒకే నెలలో మూడు మాసాల కోటా పంపిణీ చేయాలంటే తాము తీవ్ర ఒత్తిళ్లు, సాంకేతిక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని రేషన్ డీలర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ : ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని కేంద్రం ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్ మాసాలకు సంబంధించిన రేషన్ బియ్యం లబ్ధిదారులకు ఒకేసారి కేంద్రం పంపిణీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా సూపర్ ఎల్నినో ద్వారా ఉత్పన్నమైన తీవ్ర వర్షాభావం, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, గోదాముల్లో పేరుకుపోయిన నిల్వలు వంటి సవాళ్ల నేపథ్యంలో ఒకేసారి మూడు నెలల కోటా ఇవ్వాలని కేంద్ర సర్కార్ నిర్ణయించింది.
మూడు విడతల్లో బియ్యాన్ని చేరవేసేలా : రాష్ట్రంలో ఉన్న 1.06 కోట్ల రేషన్ కార్డుల ద్వారా 3.42 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు 2.15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పైగా బియ్యం పంపిణీ చేయనున్నారు. మండల స్థాయి స్టాక్ పాయింట్లు నుంచి షాపులకు ఎలాంటి రవాణా ఇబ్బందులు లేకుండా చిన్న దుకాణాలకు ఒకేసారి పెద్ద షాప్లకు రెండు లేదా మూడు విడతల్లో బియ్యాన్ని చేరవేసేలా చూస్తున్నారు. ఆగస్టు 1 నుంచి మూడు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని ఒకేసారి విడుదల చేస్తుండటంతో తమకు శ్రమ, ఒత్తిడి, కూలీల కొరత అధికమవుతుందని డీలర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పంపిణీ విజయవంతం చేస్తాం : రేషన్ బియ్యం పొందడానికి ఈ-కేవైసీ అప్డేట్ చేసుకోవడం తప్పనిసరిగా మారింది. ఈ అంశం పూర్తయితేనే రేషన్ అందేలా జాతీయ సమాచార వ్యవస్థ తమ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసింది. కేంద్రం గత రెండేళ్లుగా ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ ఇంకా 39 శాతం ఈ-కేవైసీ చేయించుకోకపోవడంతో గ్రామీణ స్థాయిలో ప్రచారం కల్పించి 100 శాతం పూర్తి చేయాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పౌరసరఫరాల శాఖకు సహకరించి 3 నెలల బియ్యం పంపిణీ విజయవంతం చేస్తామని రాష్ట్ర రేషన్ దుకాణాల డీలర్ల సంఘం ప్రకటించింది.
ఈ-కేవీసీ చేయించుకోని పక్షంలో : లబ్ధిదారులు మూడు నెలల కోటా కోసం ఎలక్ర్టానిక్ పాయింట్ యంత్రంలో నిబంధనల ప్రకారం వేలిముద్రలు వేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఎవరైనా ఈ-కేవీసీ చేయించుకోని పక్షంలో చేయించుకోకపోయినట్లయితే ఆ రేషన్ కార్డు ఆగిపోవడం లేదా, తొలగించే అవకాశం ఉంటుందని తెలుస్తుంది.
"ఆగస్టులో మూడు నెలల బియ్యాన్ని ఒకే సారి ఇవ్వాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. దీనికి అనుగుణంగా పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్ ఆగస్టు నెలలో ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలకు సంబంధించిన మూడు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని సక్రమంగా సమయానికి అందించాలని అన్నారు. రేషన్ దుకాణాలకు సమయానికి సరకులు పంపిస్తామని ఆయన అన్నారు. సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. డీలర్ల సమస్యలను పరిష్కరించేలా జీవో జారీ చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పని చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం డీలర్ల సంఘం తరఫున తెలిపాం" - డీలర్లు
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