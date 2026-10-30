బస్తాపై 26 కిలోలు - తూకం వేస్తే 24 కేజీలే! - బియ్యం వ్యాపారుల మోసాలు సాగుతున్నాయిలా
Civil Supplies Raids On Rice Traders : హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో నకిలీ తూకాలు, అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న బియ్యం వ్యాపారులపై పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు.
Published : October 30, 2026 at 8:31 AM IST
RAIDS ON RICE TRADERS IN HYDERABAD : 26 కిలోల బియ్యం బస్తాలో కిలోకి పైగా కోతలు, ఎలాంటి లైసెన్సులు లేకుండా సాగుతున్న అక్రమ దందాలు. హైదరాబాద్లో విజిలెన్స్ అధికారుల దాడుల్లో వెలుగు చూసిన దృశ్యాలివి. నకిలీ తూకాలు, అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న బియ్యం వ్యాపారులపై అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు. ప్రత్యేక బృందాలతో పలు ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టి అక్రమాలను వెలికితీశారు.
బస్తాపై కిలోకు పైగా తక్కువ తూకం
హైదరాబాద్లోని అంబర్పేట, ఖైరతాబాద్, సికింద్రాబాద్, మెహిదీపట్నం, నాంపల్లి సర్కిళ్ల పరిధిలో పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు సోదాలు చేశారు. దాదాపు 10 బియ్యం వ్యాపార సంస్థలు తీవ్ర స్థాయి నిబంధనల ఉల్లంఘనకు పాల్పడినట్లు గుర్తించి, వాటిపై కేసులు నమోదు చేశారు. రెండు ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థలు తూకాల్లో తీవ్ర మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తేలింది. 26 కిలోలు ఉండాల్సిన 'గజరాజ్' బ్రాండ్ బియ్యం బస్తాను తూకం వేయగా, కేవలం 24.960 కిలోలు మాత్రమే ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అంటే ప్రతి బస్తాపై ఏకంగా 1.040 కిలోల బియ్యాన్ని తక్కువగా ఇస్తూ వినియోగదారులను మోసగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
లైసెన్సులు లేకుండానే వ్యాపారం
కనీస ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేకుండానే పలు సంస్థలు దర్జాగా వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మరికొన్ని చోట్ల జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సుల్లో తీవ్ర లోపాలు బయటపడ్డాయి. లీగల్ మెట్రాలజీ శాఖ ధ్రువీకరణ లేని, సీల్ గడువు ముగిసిన తూకపు యంత్రాలను వాడటం, కొన్నిచోట్ల అసలు కాటా వేయకుండానే వ్యాపారం చేయడం వంటి ఉల్లంఘనలు గుర్తించి కేసులు నమోదు చేశారు. మొత్తం 10 బియ్యం వ్యాపార సంస్థలు నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు గుర్తించి, వాటిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు సివిల్ సప్లై కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర వెల్లడించారు.
"బియ్యం వ్యాపారులు బ్లాక్ మార్కెట్కు పాల్పడతున్నారా అని తెలుసుకునేందుకు 20 చోట్ల పలు దుకాణాలు, గోదాముల్లో తనిఖీలు నిర్వహించాం. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ధరకు బియ్యం అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించాం. మరికొందరు ఉండాల్సిన బరువు కన్నా తక్కువ తూకం వేస్తున్నట్లు తేలింది. వారిపై ఎసెన్షియల్ కమోడిటీ, లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్టుల కింద కేసులు నమోదు చేశాం" - స్టీఫెన్ రవీంద్ర, సివిల్ సప్లై కమిషనర్
ఖైరతాబాద్లో పలు వ్యాపారులపై కేసు
ముషీరాబాద్లోని క్వాలిటీ ట్రేడర్స్, శివానీ ట్రేడర్స్, ఎస్సార్నగర్లోని వరలక్ష్మీ ట్రేడర్స్కు ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేకపోవడంతో యజమానులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేశారు. ఖైరతాబాద్ వరలక్ష్మీ ట్రేడర్స్ 26 కిలోల బియ్యం బస్తాల్లో తక్కువ తూకం ఉన్నట్లు తేలడంతో లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. వారాసిగూడా పడలక్ష్మీ నారాయణ అండ్ సన్స్ గుర్తింపు లేని తూకం కాటాను ఉపయోగిస్తున్నందుకు యజమాని మాధవిపై లీగల్ మెట్రాలజీ కేసు నమోదు చేశారు. సికింద్రాబాద్ శ్రీనివాస్నగర్లో భాగ్యలక్ష్మీ రైస్డిపో జీఎస్టీ లైసెన్స్ లేకపోవడం, 26 కిలోల బస్తాల్లో 24.960 కిలోలు మాత్రమే తూగడంతో లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్ట్ కింద అధికారులు కేసు బుక్ చేశారు.
తయారీదారు వివరాలు లేకుండా విక్రయం
గోల్కొండలోని బాలకృష్ణ రైస్ అండ్ జనరల్ స్టోర్కు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు లేకపోవడంతో పాటు తూకం సర్టిఫికెట్ గడువు ముగియడంతో యజమాని కవితపై లీగల్ మెట్రాలజీ కేసు నమోదు చేశారు. అదే ప్రాంతంలోని భగత్ సింగ్ కిరాణా అండ్ జనరల్ స్టోర్ బియ్యం బస్తాలపై ప్యాకేజ్ తయారీదారు వివరాలు ముద్రించకపోవడంతో రాజ్కుమార్సింగ్పై అధికారులు కేసు పెట్టారు. గుడిమల్కాపూర్ సాయి విజయ రైస్ డిపో బస్తాలపై తయారీదారు చిరునామా లేకపోవడంతో యజమాని విజయ్పై కేసు నమోదు చేశారు. బేగంబజార్ పంకజ్ ట్రేడర్స్ దుకాణంలో అసలు తూకం యంత్రమే వాడనందుకు యజమాని హరీశ్ పన్వార్పై లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేశారు.
రేషన్ బియ్యం ఉన్నట్లు నమూనాలు
కర్మాన్ఘాట్లో చేపట్టిన తనిఖీల్లో పలు రైస్ షాపుల్లో కొనుగోలు చేసిన రసీదులు, నిల్వ చేసిన స్టాక్లో తేడాలు ఉన్నట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు. పలు దుకాణాల్లో రేషన్ బియ్యం ఉన్నట్లు నమూనాలను సేకరించి ల్యాబరేటరీకి తరలించామన్నారు. కొన్ని షాపులు ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేకుండా నిర్వహిస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని, వాటిపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. రిజిస్టర్ బ్రాండ్స్ కాకుండా సొంత లోగో ముద్రణతో విక్రయాలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించామని, పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
వినియోగదారులకు సరైన పరిమాణంలో బియ్యం అందించేలా, తప్పుడు తూకాల దందాలను అరికట్టడానికి రాబోయే రోజుల్లో ఈ తనిఖీలను మరింత విస్తృతం చేస్తామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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