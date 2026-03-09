సివిల్ డిఫెన్స్లో మీకు ఆసక్తి ఉందా? - అయితే సైఫాబాద్ పీజీ కాలేజ్కు రండి!
విపత్తులు సంభవించేటప్పుడు యువత స్పందించేలా కార్యక్రమం - సైఫాబాద్లోని పీజీ కాలేజీలో సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్ ట్రైనింగ్ - ఫైర్ డిజాస్టర్, సివిల్ డిఫెన్స్ ఆధ్వర్యంలో క్లిష్టమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేలా శిక్షణ ఉంటుందని వెల్లడి
Published : March 9, 2026 at 8:51 PM IST
Civil Defense Volunteer Training in Saifabad PG College : విపత్తులు సంభవించిన సమయంలో తక్షణసాయం అందించి, ప్రాణనష్టాన్ని నివారించేలా ఫైర్ అండ్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్, సివిల్ డిఫెన్స్శాఖ వాలంటీర్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్ నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న యువతి, యువకులకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని సైఫాబాద్ పీజీ కళాశాలలో ఏడు రోజుల శిక్షణా శిబిరాన్ని ఫైర్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ నారాయణ రావు ప్రారంభించారు.
వ్యూహాలపై అధికారుల తర్ఫీదు : దీని ద్వారా యువతకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు ఏడు రోజుల పాటు కొనసాగే ఈ శిక్షణలో క్లిష్టమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే విధంగా అభ్యర్థులకు తర్ఫీదు అందిస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. వైమానిక, న్యూక్లియర్ దాడుల వంటి అత్యవసర సమయాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై అధికారులు ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు. భవనాల్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడం అగ్నిమాపక యంత్రాల వినియోగం వంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు.
బలమైన కమ్యూనిటీ నెట్వర్క్ : సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక రక్షకుడిగా మారాలని ఫైర్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ నారాయణ రావు విజ్జప్తి చేశారు. శిక్షణ పొందిన వాలంటీర్లు పోలీస్, ఫైర్ సర్వీసెస్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలకు చేదోడు వాదోడుగా నిలుస్తారని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఒక బలమైన కమ్యూనిటీ నెట్వర్క్ ఏర్పడటం వల్ల విపత్తుల సమయంలో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ తగ్గుతుందని ఉన్నాతాధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడు రోజుల శిక్షణ ముగిసిన తర్వాత, ఈ వాలంటీర్లు తమ ప్రాంతాల్లో తలెత్తే ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితినైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడానికి ఎల్లప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటారని పిలుపు ఇచ్చారు.
"మేం నేషనల్ కెడెట్ కార్ప్స్ కాబట్టి మాకు తెలుసు. సాధారణ ప్రజలకు ఏం తెలియవు. ఈ కార్యక్రమం వల్ల వారికి కూడా అత్యవసర సమయాల్లో ఏం చేయాలనే దానిపై అవగాహన కల్పించినట్లు అవుతుంది. వీరు నిర్వహిస్తున్న ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో మేం భాగస్వాములవుతున్నాం. మాకే ఇది మొదటిసారి. మాకు ఎన్సీసీలో కూడా ప్రత్యేకంగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్పై చాప్టర్ ఉంది. మా రోజు వారి కార్యకలాపాల్లో చాలా ప్రమాదాలు చూశాం. సైక్లోన్స్ అని, వరదలు, అగ్ని ప్రమాదాలు అనేవి చూశాం. అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలో తెలియక ఆగిపోయిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమం వల్ల ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతాం. సాధారణంగా రూరల్ ప్రజలకు చదువు లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు. దీని వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ శిక్షణ వల్ల కొంత అవగాహన వస్తుంది" -సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్స్
సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి : దీని ద్వారా ఎంతో మంది ప్రాణాలతో తమ చేతులతో అవలీలగా కాపాడుతారని వాలంటీర్లు పేర్కొన్నారు. వాలంటీర్లకు కేవలం ప్రాథమిక అంశాలే కాకుండా, క్లిష్టమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేలా శిక్షణ ఇస్తామన్నారు. ఈ ఆధునిక కాలంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి పౌర సమాజం సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వైద్యులు అందుబాటులోకి వచ్చే వరకు బాధితులకు అందించాల్సిన అత్యవసర చికిత్సపై అవగాహనపై కల్పించనున్నారు. కేవలం ప్రభుత్వ యంత్రాంగంపైనే ఆధారపడకుండా, సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక రక్షకుడిగా మారాలని ఉన్నతాధికారులు విజ్జప్తి చేశారు.
"సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్స్ పెద్ద ఎత్తున మన దగ్గర ఉంటే అత్యవసర సమయాల్లో ప్రజలకు సాయం చేయడానికి, ప్రాణాలను కాపాడటానికి, అందరినీ వెంటనే అలర్ట్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడతారు. అందుకోసమే ఈ సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్ అనే పోర్టల్ను భారత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది" -నారాయణ రావు, ఫైర్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్
