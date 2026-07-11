భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు టేకాఫ్కు సిద్ధమైంది: రామ్మోహన్ నాయుడు
విమానాల రాకపోకలు సాగించడానికి వీలుగా దిల్లీలో లైసెన్స్ జారీ - జీఎంఆర్ సంస్థకు ఏరోడ్రోమ్ లైసెన్స్ అందజేసిన రామ్మోహన్ నాయుడు - ఉత్తరాంధ్రను ఉత్తమాంధ్రగా తీర్చిదిద్దే అభివృద్ధి యుగానికి నాంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 7:23 AM IST
Civil Aviation Minister Rammohan Naidu Over Bhogapuram Airport: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం టేకాఫ్కు సిద్ధమైందని పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు తెలిపారు. విమానాల రాకపోకలు సాగించడానికి వీలుగా దిల్లీలో జీఎంఆర్ సంస్థకు ఏరోడ్రోమ్ లైసెన్స్ అందజేశారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు ఏరోడ్రోమ్ లైసెన్స్ అందజేయడం తనకు ఎంతో గర్వకారణమన్నారు. ఈ లైసెన్స్ కేవలం విమానాశ్రయానికి కాదని, ఉత్తరాంధ్రను ఉత్తమాంధ్రగా తీర్చిదిద్దే అభివృద్ధి యుగానికి నాంది అన్నారు.
ప్రపంచస్థాయి ఏరోట్రోపాలిస్గా రూపుదిద్దుకుంటున్న భోగాపురం చుట్టూ ఎయిర్కార్గో, విమాన నిర్వహణ కేంద్రాలు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, హోటళ్లు, బిజినెస్ పార్కులు, వాణిజ్య సముదాయాలకు కేంద్రబిందువుగా మారనుందన్నారు. వీటి ద్వారా పెట్టుబడులు, ఉపాధి, పర్యాటకం, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కొత్త దిశను చూపనున్నాయని రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు, అత్యాధునిక, సాంకేతికత, భారీ మౌలిక వసతులతో గడువుకు ముందే నిర్మాణం పూర్తయింది. ఆర్థిక వ్యవస్థకు గ్రోత్ ఇంజిన్లా పర్యాటకం సహా పలు రంగాల ప్రగతి సాధనకు గేమ్ ఛేంజర్గా మారనుంది.
అత్యాధునిక వసతులు
రన్వే: ఎయిర్ బస్, బోయింగ్ విమానాలు సులభంగా ల్యాండయ్యేలా 3,800 మీటర్ల పొడవు, 45 మీటర్ల వెడల్పున కేట్ ఐ -1 రన్వే
కార్గో టెర్మినల్: 5 వేల చ.మీ. విస్తీర్ణంలో 25 వేల టన్నుల సరకు రవాణా టెర్మినల్
ప్రయాణికుల టెర్మినల్ బిల్డింగ్: రెండు అంతస్తుల్లో 79 వేల చ.మీ విస్తీర్ణం. చెక్ఇన్, బ్యాగేజ్ రీక్లెయిమ్, అవుట్బౌండ్- ఇన్బౌండ్ బ్యాగేజ్ స్క్రీనింగ్, ఎయిర్లైన్ కార్యాలయాలు, సేవా ప్రాంతాలు ప్రయాణికుల భద్రత స్క్రీనింగ్, ఇమిగ్రేషన్, ఎమిగ్రేషన్, కార్యాలయాలు, వాణిజ్య స్థలాలు. ఆహార, పానీయాల సేవలు టెర్మినల్ పైకప్పు కింద ఎయిర్పోర్ట్ ప్లాజా, సెల్ఫ్ సర్వీస్ కియోస్కులు, టికెట్ కౌంటర్లు, రిటైల్ యూనిట్లు, ఆహార పానీయాల అవుట్లెట్లు, ప్యాసింజర్ టెర్మినల్ లోపల ప్రయాణికులు, సామగ్రి స్క్రీనింగ్, సిబ్బంది తనిఖీలు, వస్తువుల డెలివరీకి నిబంధనలకు అనుగుణంగా భద్రత వ్యవస్థలు.
ఏటీసీ టవర్: 55 మీటర్ల ఎత్తులో 11,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో నిర్మాణం. 360 డిగ్రీల్లో ఏరో డ్రోమ్ విమాన సమాచార సేవలు
వై'భోగాపురం' - ఆధునికత, సాంకేతికతల కలబోతగా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం
గాజువాక నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు - రెండు రూట్లు ఖరారు